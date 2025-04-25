Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 апреля 14:23ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус — Монца, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Туринцы метят в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

По итогам 34-го тура чемпионата Италии наибольшие шансы улучшить турнирное положение у «Ювентуса». Потери очков конкурентами в борьбе за путевки в еврокубки вполне вероятны и даже неизбежны, а вот сами туринцы обязаны обыгрывать на своем поле абсолютно худшую команду Серии А, прочно осевшую на последней строчке турнирной таблицы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

27.04.2024, Вс

19:00 МСК

«Монца» (Монца)

П1 - 1.19

Х - 6.80

П2 - 16.00

Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: Даниэле Перенцони

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Ювентус» 62212-8
«Монца»2268-12

Последние пять матчей «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Монца»

0:1

«Наполи»

Серия А

12.04.2025«Венеция»

1:0

«Монца»

Серия А

05.04.2025«Монца»

1:3

«Комо»

Серия А

30.03.2025«Кальяри»

3:0

«Монца»

Серия А

12.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

29.03.2025«Ювентус»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.03.2025«Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

Перед 34-м туром «Ювентус» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Монца» - последнюю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

Свернуть

«Ювентус» вполне мог бы занимать более высокое место в таблице, но неожиданное поражение в прошлом туре от «Пармы» не позволило обойти «Болонью». Вариантов исхода не так уж и много. Победа хозяев сомнений практически не вызывает. А скромный показатель результативности «Монцы» намекает на то, что победа туринцев может обойтись без голов гостей вовсе. Хозяева имеют высочайшую мотивацию, а поражение недельной давности от  «Пармы» стало хорошим уроком, который не позволит сыграть с худшей командой Серии А без должного уважения и настроя. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Турине в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Монца» Пессина (травма)

«Ювентус»: Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Ювентус»:

Позиция«Монца»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь30. Турати

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник13. Перейра

15. Калюлю

Защитник

Защитник4. Иццо

6. Келли

Защитник

Защитник19. Биринделли

27. Камбьязо

Защитник

Защитник44. Карбони

2. Байо 

Защитник

Полузащитник42. Бьянко

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 8. Урбаньски

20. Муани

Полузащитник 

Полузащитник 7. Акпро

5. Локателли

Полузащитник

Полузащитник47. Карвалью

10. Йылдыз

Нападающий

Полузащитник84. Чиурриа

11. Гонсалес

Нападающий

Нападающий10. Капрари

22. Веа

Нападающий

Главный тренерАлессандро Неста

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI умножит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев на 1.19. Коэффициент на выигрыш гостей - 16.00. Ничья котируется за 6.80.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч  «Ювентус» - «Монца»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 0:2. Удачное пари на такой исход приведет к шестикратному  увеличению его номинала.

Будет ли много голов в матче «Ювентус» - «Монца»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.60. ТМ 2.5 - 2.35.

Кто станет чемпионом Италии?

Уже очевидно, что титул разыграют «Интер» и «Наполи». На миланцев предлагается поставить с коэффициентом 1.80. Шансы неаполитанцев котируются за 2.00, На чемпионство «Ювентуса» заключить пари можно с кэфом 1000.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Новости
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров