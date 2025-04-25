Ювентус — Монца, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
По итогам 34-го тура чемпионата Италии наибольшие шансы улучшить турнирное положение у «Ювентуса». Потери очков конкурентами в борьбе за путевки в еврокубки вполне вероятны и даже неизбежны, а вот сами туринцы обязаны обыгрывать на своем поле абсолютно худшую команду Серии А, прочно осевшую на последней строчке турнирной таблицы.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
27.04.2024, Вс
19:00 МСК
«Монца» (Монца)
|П1 - 1.19
Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: Даниэле Перенцони
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|6
|2
|2
|12-8
|«Монца»
|2
|2
|6
|8-12
Последние пять матчей «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Монца»
0:1
«Наполи»
Серия А
|12.04.2025
|«Венеция»
1:0
«Монца»
Серия А
|05.04.2025
|«Монца»
1:3
«Комо»
Серия А
|30.03.2025
|«Кальяри»
3:0
«Монца»
Серия А
|12.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|29.03.2025
|«Ювентус»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
Перед 34-м туром «Ювентус» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Монца» - последнюю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
«Ювентус» вполне мог бы занимать более высокое место в таблице, но неожиданное поражение в прошлом туре от «Пармы» не позволило обойти «Болонью». Вариантов исхода не так уж и много. Победа хозяев сомнений практически не вызывает. А скромный показатель результативности «Монцы» намекает на то, что победа туринцев может обойтись без голов гостей вовсе. Хозяева имеют высочайшую мотивацию, а поражение недельной давности от «Пармы» стало хорошим уроком, который не позволит сыграть с худшей командой Серии А без должного уважения и настроя.
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Потери
«Монца»: Пессина (травма)
«Ювентус»: Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Монца»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|30. Турати
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|13. Перейра
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|4. Иццо
6. Келли
Защитник
|Защитник
|19. Биринделли
27. Камбьязо
Защитник
|Защитник
|44. Карбони
2. Байо
Защитник
|Полузащитник
|42. Бьянко
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Урбаньски
20. Муани
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Акпро
5. Локателли
Полузащитник
|Полузащитник
|47. Карвалью
10. Йылдыз
Нападающий
|Полузащитник
|84. Чиурриа
11. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|10. Капрари
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Алессандро Неста
Игор Тудор
Главный тренер
PARI умножит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев на 1.19. Коэффициент на выигрыш гостей - 16.00. Ничья котируется за 6.80.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 0:2. Удачное пари на такой исход приведет к шестикратному увеличению его номинала.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.60. ТМ 2.5 - 2.35.
Уже очевидно, что титул разыграют «Интер» и «Наполи». На миланцев предлагается поставить с коэффициентом 1.80. Шансы неаполитанцев котируются за 2.00, На чемпионство «Ювентуса» заключить пари можно с кэфом 1000.00
Партнерский проект