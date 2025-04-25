Ювентус — Монца, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Монца» ?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 0:2. Удачное пари на такой исход приведет к шестикратному увеличению его номинала.

Будет ли много голов в матче «Ювентус» - «Монца» ?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.60. ТМ 2.5 - 2.35.

Кто станет чемпионом Италии?

Уже очевидно, что титул разыграют «Интер» и «Наполи». На миланцев предлагается поставить с коэффициентом 1.80. Шансы неаполитанцев котируются за 2.00, На чемпионство «Ювентуса» заключить пари можно с кэфом 1000.00