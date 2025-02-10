Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 февраля 5:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ювентус - ПСВ Эйндховен, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Второе столкновение команд в сезоне
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов по футболу. В первый игровой день, 11 февраля, «Ювентус» принимает «ПСВ Эйндховен». Выбираем реалистичную ставку на вторничную игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин, Италия) 

11.02.2025, Вт

23:00 МСК

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

П1 - 1.85

Х - 3.60

П2 - 4.20

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1003-1
«ПСВ Эйндховен»0011-3

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025

«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»

4:1

«Эмполи»Серия А
29.01.2025«Ювентус»

0:2

«Бенфика»Лига чемпионов

25.01.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

21.01.2025

«Брюгге»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

Последние пять матчей ПСВ:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025

ПСВ

1:1

«Виллем II»

Эредивизия

05.02.2025ПСВ

2:0

«Фейеноорд»Кубок Нидерландов

01.02.2025

«НЕК Неймеген»

3:3

ПСВ

Серия А

29.01.2025ПСВ

3:2

«Ливерпуль»Лига чемпионов

25.01.2025

ПСВ

3:2

«НАК Бреда»

Эредивизия

Расписание игр

Свернуть

Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

Свернуть

До этого сезона «Юве» с ПСВ упорно обходили друг друга стороной в еврокубках. В первом после реформе розыгрыше Лиги чемпионов они наконец-то встретились. А через неполные пять месяцев - еще раз! Сентябрьская премьера осталась за итальянцами - уверенная домашняя победа со счетом 3:1. Но в дальнейшем голландцы заставили с собой считаться. За оставшуюся дистанцию Общего этапа они потерпели всего одно поражение. Мало того, именно они нанесли единственное поражение на этой стадии лидеру сезона - «Ливерпулю». Пускай британцы уже были не очень-то мотивированы, заслуг ПСВ это не должно умалять. 

Очевидно, что после «Ливера» парней Петера Боша уже никем и ничем не испугать. И точно так же ясно, что нервы итальянцам они потреплют.  «Ювентус» пропускал в четырех последних матчах, причем дважды - по паре мячей. А ПСВ забивал в пяти играх подряд. Если команды во вторник поразят ворота друг друга, PARI умножит номинал ставки на 1.85.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В России Лигу чемпионов официально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Ювентус»: Бремер, Кабаль, Камбьязо, Калюлю (все - травмы)

«ПСВ  Эйндховен»: Фламинго (дисквалификация), Тильман, Пепи (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «ПСВ  Эйндховен»:

Позиция«Ювентус»«ПСВ  Эйндховен»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио1. БенитесВратарь
Защитник4. Гатти17. ЖуниорЗащитник
Защитник12. Вейга4. ОбиспоЗащитник
Защитник37. Савона22. СхаутенЗащитник
Защитник2. Байо 39. НагалоЗащитник
Полузащитник19. Тюрам-Юльен3. МаласиаПолузащитник 
Полузащитник 8. Копмейнерс23. ВерманПолузащитник 
Полузащитник5. Локателли20. ТильПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз11. БакайокоНападающий
Полузащитник11. Гонсалес9. де ЙонгНападающий
Нападающий9. Влахович10. ЛангНападающий
Главный тренерТьяго МоттаПетер БошГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI выделяют «Юве» как фаворита в паре. Ставки на победу хозяев принимаются по котировке 1.85. На ничью можно поставить за 3.60, а на ПСВ - за 4.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ювентус» - «Эйндховен»?

Свернуть

Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают минимальную победу туринцев со счетом 1:0. Если игра так и закончится, PARI выплатит выигрыш в семикратном размере. 

Где бесплатно смотреть матч «Ювентус» - ПСВ?

Свернуть

Полностью бесплатных трансляций ЛЧ в России не осталось. Но всего за 1 рубль можно приобрести пробную подписку на спортивный пакет Okko. В него все еврокубки включены.

Когда финал Лиги чемпионов?

Решающий матч розыгрыша состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров