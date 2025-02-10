Ювентус - ПСВ Эйндховен, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

До этого сезона «Юве» с ПСВ упорно обходили друг друга стороной в еврокубках. В первом после реформе розыгрыше Лиги чемпионов они наконец-то встретились. А через неполные пять месяцев - еще раз! Сентябрьская премьера осталась за итальянцами - уверенная домашняя победа со счетом 3:1. Но в дальнейшем голландцы заставили с собой считаться. За оставшуюся дистанцию Общего этапа они потерпели всего одно поражение. Мало того, именно они нанесли единственное поражение на этой стадии лидеру сезона - «Ливерпулю». Пускай британцы уже были не очень-то мотивированы, заслуг ПСВ это не должно умалять.

Очевидно, что после «Ливера» парней Петера Боша уже никем и ничем не испугать. И точно так же ясно, что нервы итальянцам они потреплют. «Ювентус» пропускал в четырех последних матчах, причем дважды - по паре мячей. А ПСВ забивал в пяти играх подряд. Если команды во вторник поразят ворота друг друга, PARI умножит номинал ставки на 1.85.