Ювентус - ПСВ Эйндховен, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов по футболу. В первый игровой день, 11 февраля, «Ювентус» принимает «ПСВ Эйндховен». Выбираем реалистичную ставку на вторничную игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин, Италия)
11.02.2025, Вт
23:00 МСК
«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
|П1 - 1.85
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|1
|0
|0
|3-1
|«ПСВ Эйндховен»
|0
|0
|1
|1-3
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.02.2025
«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
4:1
|«Эмполи»
|Серия А
|29.01.2025
|«Ювентус»
0:2
|«Бенфика»
|Лига чемпионов
25.01.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
21.01.2025
«Брюгге»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
Последние пять матчей ПСВ:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.02.2025
ПСВ
1:1
«Виллем II»
Эредивизия
|05.02.2025
|ПСВ
2:0
|«Фейеноорд»
|Кубок Нидерландов
01.02.2025
«НЕК Неймеген»
3:3
ПСВ
Серия А
|29.01.2025
|ПСВ
3:2
|«Ливерпуль»
|Лига чемпионов
25.01.2025
ПСВ
3:2
«НАК Бреда»
Эредивизия
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
До этого сезона «Юве» с ПСВ упорно обходили друг друга стороной в еврокубках. В первом после реформе розыгрыше Лиги чемпионов они наконец-то встретились. А через неполные пять месяцев - еще раз! Сентябрьская премьера осталась за итальянцами - уверенная домашняя победа со счетом 3:1. Но в дальнейшем голландцы заставили с собой считаться. За оставшуюся дистанцию Общего этапа они потерпели всего одно поражение. Мало того, именно они нанесли единственное поражение на этой стадии лидеру сезона - «Ливерпулю». Пускай британцы уже были не очень-то мотивированы, заслуг ПСВ это не должно умалять.
Очевидно, что после «Ливера» парней Петера Боша уже никем и ничем не испугать. И точно так же ясно, что нервы итальянцам они потреплют. «Ювентус» пропускал в четырех последних матчах, причем дважды - по паре мячей. А ПСВ забивал в пяти играх подряд. Если команды во вторник поразят ворота друг друга, PARI умножит номинал ставки на 1.85.
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Потери:
«Ювентус»: Бремер, Кабаль, Камбьязо, Калюлю (все - травмы)
«ПСВ Эйндховен»: Фламинго (дисквалификация), Тильман, Пепи (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «ПСВ Эйндховен»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«ПСВ Эйндховен»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|1. Бенитес
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|17. Жуниор
|Защитник
|Защитник
|12. Вейга
|4. Обиспо
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|22. Схаутен
|Защитник
|Защитник
|2. Байо
|39. Нагало
|Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|3. Маласиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|23. Верман
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|20. Тиль
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|11. Бакайоко
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Гонсалес
|9. де Йонг
|Нападающий
|Нападающий
|9. Влахович
|10. Ланг
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Петер Бош
|Главный тренер
Эксперты PARI выделяют «Юве» как фаворита в паре. Ставки на победу хозяев принимаются по котировке 1.85. На ничью можно поставить за 3.60, а на ПСВ - за 4.20.
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают минимальную победу туринцев со счетом 1:0. Если игра так и закончится, PARI выплатит выигрыш в семикратном размере.
Полностью бесплатных трансляций ЛЧ в России не осталось. Но всего за 1 рубль можно приобрести пробную подписку на спортивный пакет Okko. В него все еврокубки включены.
Решающий матч розыгрыша состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).
Партнерский проект