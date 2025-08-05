Кайрат - Слован, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этой стадии достигли три представителя постсоветского пространства. Сильнейший клуб Казахстана уже обновил клубный рекорд в турнире, но попытается пройти еще дальше, в идеале до Лиги чемпионов. В ближайшую среду «Кайрат» сразится со словацким «Слованом». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на эту игру.
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
|«Слован»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Улытау»
Премьер-лига Казахстана
|29.07.2025
|«Кайрат»
3:0
«КуПС»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Тобол»
1:3
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|22.07.2025
|«КуПС»
2:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|19.07.2025
|«Кайрат»
1:1
«Кайсар»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять матчей «Слована»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Слован»
4:1
«Железьярне»
Чемпионат Словакии
|29.07.2025
|«Зриньски»
2:2
«Слован»
Лига чемпионов
|26.07.2025
|«Татран»
2:2
«Слован»
Чемпионат Словакии
|22.07.2025
|«Слован»
4:0
«Зриньски»
Лига чемпионов
|17.07.2025
|«Рача»
1:17
«Слован»
Товарищеский матч
05.08.2025. 20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания)
05.08.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025. 20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025. 21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025. 22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025. 22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
«Кайрат» никогда прежде не достигал третьего раунда Лиги чемпионов, а сейчас есть ощущение, что и это для команда Рафаэля Уразбахтина. Словацкий «Слован» заведомо непреодолимой преградой для представителя Казахстана не выглядит. На предыдущей стадии «Кайрат» совершил впечатляющий камбэк - отыгрался после 0:2 в Финляндии и по сумме двух матчей победил «КуПС» с общим счетом 3:2. Самый ценный актив клуба Дастан Сатпаев, которому только 12 августа исполнился 17 лет, в ответном матче записал на свой счет 1+1 по системе «гол+пас». Естественно, чемпион Казахстана и теперь возлагает на своего вундеркинда повышенные надежды. Но и соперник о парне, конечно, наслышан и, соответственно, уделит ему самое пристальное внимание.
«Слован» во втором раунде все свои задачи решил еще в первом матче. После 4:0 в Братиславе футболисты «Зриньски» вряд ли питали какие-то иллюзии относительно исхода противостояния. Ответная игра превратилась фактически в формальность и завершилась вничью - 2:2.
Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс 20 лет назад пересекался с «Кайратом» в квалификации ЛЧ, и тогда его «Артмедиа» оказалась успешнее (0:2 в гостях, 4:1 дома). «Слован» - достаточно результативная команда: во всех четырех матчах сезона братиславцы забивали от двух до четырех мячей. «Кайрат» традиционно сильно выступает дома. Есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш прогноз: обе команды забьют.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
«Слован»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи: 2.30 на победу «Кайрата», 3.30 на ничью и 3.25 - на успех гостей.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является ничья - 0:0 или 1:1. Оба этих варианта оценены котировкой 6.50.
Лучшая команда этого противостояния выйдет в раунд плей-офф - последний барьер на пути в Общий этап Лиги чемпионов.
Аналитики считают шансы команд на итоговый успех плюс-минус равными. Коэффициент на проход «Кайрата» в плей-офф составляет 2.00, а «Слована» - 1.80.