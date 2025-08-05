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3 августа 12:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Кайрат - Слован, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Так далеко в ЛЧ «Кайрат» еще не забирался
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этой стадии достигли три представителя постсоветского пространства. Сильнейший клуб Казахстана уже обновил клубный рекорд в турнире, но попытается пройти еще дальше, в идеале до Лиги чемпионов. В ближайшую среду «Кайрат» сразится со словацким «Слованом». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на эту игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)  

06.08.2025, Ср

18:00 МСК

«Слован» (Братислава, Словакия) 

П1 - 2.30

Х - 3.30

П2 - 3.25

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч 

Стадион: «Центральный»  (Алма-Ата, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0000-0
«Слован»0000-0

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Кайрат»

1:0

«Улытау»

Премьер-лига Казахстана

29.07.2025«Кайрат»

3:0

«КуПС»

Лига чемпионов

26.07.2025«Тобол»

1:3

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

22.07.2025«КуПС»

2:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

19.07.2025«Кайрат»

1:1

«Кайсар»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять матчей «Слована»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Слован»

4:1

«Железьярне»

Чемпионат Словакии

29.07.2025«Зриньски»

2:2

«Слован»

Лига чемпионов

26.07.2025«Татран»

2:2

«Слован»

Чемпионат Словакии

22.07.2025«Слован»

4:0

«Зриньски»

Лига чемпионов

17.07.2025«Рача»

1:17

«Слован»

Товарищеский матч

Календарь матчей

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05.08.2025.   20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) 
05.08.2025.   21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025.   21:00. «Динамо»  К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025.   21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025.   20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025.   21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025.   22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025.   22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

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«Кайрат» никогда прежде не достигал третьего раунда Лиги чемпионов, а сейчас есть ощущение, что и это для команда Рафаэля Уразбахтина. Словацкий «Слован» заведомо непреодолимой преградой для представителя Казахстана не выглядит. На предыдущей стадии  «Кайрат» совершил впечатляющий камбэк - отыгрался после 0:2 в Финляндии и по сумме двух матчей победил «КуПС» с общим счетом 3:2. Самый ценный актив клуба Дастан Сатпаев, которому только 12 августа исполнился 17 лет, в ответном матче записал на свой счет 1+1 по системе «гол+пас». Естественно, чемпион Казахстана и теперь возлагает на своего вундеркинда повышенные надежды. Но и соперник о парне, конечно, наслышан и, соответственно, уделит ему самое пристальное внимание.

«Слован» во втором раунде все свои задачи решил еще в первом матче. После 4:0 в Братиславе футболисты «Зриньски» вряд ли питали какие-то иллюзии относительно исхода противостояния. Ответная игра превратилась фактически в формальность и завершилась вничью - 2:2. 

Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс 20 лет назад пересекался с «Кайратом» в квалификации ЛЧ, и тогда его «Артмедиа» оказалась успешнее (0:2 в гостях, 4:1 дома). «Слован» - достаточно результативная команда: во всех четырех матчах сезона братиславцы забивали от двух до четырех мячей. «Кайрат»  традиционно сильно выступает дома. Есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш прогноз: обе команды забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)

 «Слован»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи: 2.30 на победу «Кайрата», 3.30 на ничью и 3.25 - на успех гостей.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Кайрат» -  «Слован»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является ничья - 0:0 или 1:1. Оба этих варианта оценены котировкой 6.50.

Куда выходит победитель пары  «Кайрат» -  «Слован»?

Лучшая команда этого противостояния выйдет в раунд плей-офф - последний барьер на пути в Общий этап Лиги чемпионов. 

«Кайрат» выйдет в раунд плей-офф?

Аналитики считают шансы команд на итоговый успех плюс-минус равными. Коэффициент на проход  «Кайрата» в плей-офф составляет 2.00, а «Слована» - 1.80.

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