Кайрат - Слован, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» никогда прежде не достигал третьего раунда Лиги чемпионов, а сейчас есть ощущение, что и это для команда Рафаэля Уразбахтина. Словацкий «Слован» заведомо непреодолимой преградой для представителя Казахстана не выглядит. На предыдущей стадии «Кайрат» совершил впечатляющий камбэк - отыгрался после 0:2 в Финляндии и по сумме двух матчей победил «КуПС» с общим счетом 3:2. Самый ценный актив клуба Дастан Сатпаев, которому только 12 августа исполнился 17 лет, в ответном матче записал на свой счет 1+1 по системе «гол+пас». Естественно, чемпион Казахстана и теперь возлагает на своего вундеркинда повышенные надежды. Но и соперник о парне, конечно, наслышан и, соответственно, уделит ему самое пристальное внимание.

«Слован» во втором раунде все свои задачи решил еще в первом матче. После 4:0 в Братиславе футболисты «Зриньски» вряд ли питали какие-то иллюзии относительно исхода противостояния. Ответная игра превратилась фактически в формальность и завершилась вничью - 2:2.

Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс 20 лет назад пересекался с «Кайратом» в квалификации ЛЧ, и тогда его «Артмедиа» оказалась успешнее (0:2 в гостях, 4:1 дома). «Слован» - достаточно результативная команда: во всех четырех матчах сезона братиславцы забивали от двух до четырех мячей. «Кайрат» традиционно сильно выступает дома. Есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш прогноз: обе команды забьют.