Анна Калинская — Камила Рахимова, 22 июля: прогноз на матч 1-й круг турнира в Вашингтоне

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22 июля на турнире-«пятисотнике» в Вашингтоне россиянки Анна Калинская и Камила Рахимова сыграют в первом круге. Камила пробилась в основную сетку через квалификацию. Это будет первая встреча соперниц на корте в рамках турниров WTA. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.
В 2025 году провела 18 матчей, в которых одержала 14 побед и потерпела 4 поражения. Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.
На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.
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Камилла трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде, но не имеет ни одной победы в одиночном. Лучшее место в мировом рейтинге - 60.
В текущем сезоне 7 побед и 7 поражений в 14 матчах. Четвертьфиналистка турнира в Истбурне (трава).
На Уимблдоне во втором раунде выбила четвертую ракетку турнира - итальянку Жасмин Паолини, но на следующем этапе проиграла чешской теннисистке Линде Носковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом же матче проиграла Людмиле Самсоновой, а в паре с Дианой Шнайдер дошла до четвертьфинала.
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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.
Проставить на то, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (тотал больше 21.5) есть возможность за 1.95. ТМ 21.5 предложен в линии с коэффициентом 1.75.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Главные карьерные достижения россиянок связаны с парным разрядом, но сейчас надо сражаться один на один. И по уровню игры, и по результатам более опытная Калинская впереди. Отсюда и котировки букмекеров, согласно которым, Анна имеет больше шансов на выход в следующую стадию плей-офф.
Матчи между представителями одной страны довольно часто получаются эмоциональными и напряженными вне зависимости от соотношения статусов соперников. Не станет исключением и эта встреча. Есть вероятность, что двух сетов спортсменкам для выявления имени победителя не хватит. Вполне логичной выглядела бы ставка на победу Калинской в двух сетах, за что, кстати, предложен приятный коэффициент 2.35. Но немного перестрахуемся и оставим простор для маневра Рахимовой. Наш выбор - победа Калинской в первом сете и в матче.