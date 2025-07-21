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21 июля 9:02ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анна Калинская — Камила Рахимова, 22 июля: прогноз на матч 1-й круг турнира в Вашингтоне

Российское дерби в первом раунде плей-офф
Руслан Ипполитов

22 июля на турнире-«пятисотнике» в Вашингтоне россиянки Анна Калинская и Камила Рахимова сыграют в первом круге. Камила пробилась в основную сетку через квалификацию. Это будет первая встреча соперниц на корте в рамках турниров WTA. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.  

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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Анна Калинская (26 лет, 48-я ракетка мира, Россия)

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Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.

В 2025 году провела 18 матчей, в которых одержала 14 побед и потерпела 4 поражения. Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.

На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.

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Камила Рахимова (23 года, 66-я ракетка мира, Россия)

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Камилла трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде, но не имеет ни одной победы в одиночном. Лучшее место в мировом рейтинге - 60. 

В текущем сезоне 7 побед и 7 поражений в 14 матчах. Четвертьфиналистка турнира в Истбурне (трава). 

На Уимблдоне во втором раунде выбила четвертую ракетку турнира - итальянку Жасмин Паолини, но на следующем этапе проиграла чешской теннисистке Линде Носковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом же матче проиграла Людмиле Самсоновой, а в паре с Дианой Шнайдер дошла до четвертьфинала.

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Личные встречи

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Раньше соперницы на кортах не встречались никогда.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках отдает предпочтение Калинской. Вероятность победы Анны оценена кэфом 1.60. Удачная ставка на Рахимову обернется расчетом пари по коэффициенту 2.35.

Ставки на тотал

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Проставить на то, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (тотал больше 21.5) есть возможность за 1.95. ТМ 21.5 предложен в линии с коэффициентом 1.75.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа КалинскойПобеда РахимовойТБ (21.5)ТМ (21.5)
FONBET1.602.351.951.75

Прогноз и ставка

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Главные карьерные достижения россиянок связаны с парным разрядом, но сейчас надо сражаться один на один. И по уровню игры, и по результатам более опытная Калинская впереди. Отсюда и котировки букмекеров, согласно которым, Анна имеет больше шансов на выход в следующую стадию плей-офф.

Матчи между представителями одной страны довольно часто получаются эмоциональными и напряженными вне зависимости от соотношения статусов соперников. Не станет исключением и эта встреча. Есть вероятность, что двух сетов спортсменкам для выявления имени победителя не хватит. Вполне логичной выглядела бы ставка на победу Калинской в двух сетах, за что, кстати, предложен приятный коэффициент 2.35. Но немного перестрахуемся и оставим простор для маневра Рахимовой. Наш выбор - победа Калинской в первом сете и в матче. 

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