Мэдисон Киз — Анна Калинская, 26 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

В третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде Анна Калинская встретится с Мэдисон Киз. Сумеет ли россиянка второй раз в сезоне обыграть именитую американку?

Дата / Время: 26.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)