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25 апреля 8:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мэдисон Киз — Анна Калинская, 26 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

В начале месяца россиянка уже обыграла американку на грунте
Александр Бокулёв

В третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде Анна Калинская встретится с Мэдисон Киз. Сумеет ли россиянка второй раз в сезоне обыграть именитую американку?

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Дата / Время: 26.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мэдисон Киз (30 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3

Анна Калинская (26 лет, 29-я ракетка мира, 30-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Диан Парри (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Донна Векич (Хорватия, 19) — Эмма Наварро (США, 11)

Мэдисон Киз

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Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 21 победу при четырех поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Калинская

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Состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре (хард), до четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала семь побед при восьми поражениях. В Мадриде уже повторила свой лучший результат, показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очный матча, оба — на грунте. В первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году Киз обыграла Калинскую со счетом 6:3, 3:6, 6:4. В третьем круге Чарльстона-2025 россиянка одержала победу — 6:2, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой американку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КизПобеда КалинскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,402,951,961,85

Прогноз и ставка

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Калинская продолжает приближаться к оптимальной форме и улучшать кондиции. Базово она уступает Киз в опыте и статусе, поэтому вновь подходит к очному матчу в статусе андердога. Однако ранее это не мешала россиянке либо навязать американке упорную борьбу, либо вовсе обыграть её.

Полагаем, есть все основания ждать конкурентный матч и в Мадриде. И Киз, и Калинская стартовали в столице Испании с непростых, но довольно уверенных побед. Видно, что пока обе не вышли на свой актуальный максимум, поэтому инициатива в их противостоянии может переходить из рук в руки. Рискнем предположить, что в итоге россиянка удержит фору в 4,5 гейма.

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