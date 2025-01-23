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22 января 21:28ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Мэдисон Киз — Ига Швентек, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Полька сносит одну соперницу за другой
Александр Бокулёв

В четверг, 23 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся американка Мэдисон Киз и полька Ига Швёнтек. Сумеет ли вторая ракетка мира впервые выйти в финал этого турнира Большого шлема?

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Дата / Время: 23.01.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мэдисон Киз (29 лет, 14-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: Энн Ли (США) — 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:6 (7:1), 2:6, 7:5
  • 3-й круг: Даниэль Коллинз (США, 10) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) - 6:3, 1:6, 6:3
  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 28) - 3:6, 6:3, 6:4

Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Катерина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:0
  • 4-й круг: Ева Лис (Германия) - 6:0, 6:1
  • 1/4 финала: Эмма Наварро (США, 8) - 6:1, 6:2

Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11).

Мэдисон Киз

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Победительница девяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 12 побед и при одном поражении. На Australian Open в третий раз за карьеру дошла до полуфинала.

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Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 12 титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне одержала девять побед при одном поражении. На Australian Open уже повторила свой лучший результат.

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Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. На грунте все три встречи остались за Швёнтек. На харде полька и американки одержали по одной победе.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на её победу и 5,20 на успех Киз.

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Ставки на тоталы

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Ни один очный матч спортсменок не продлился больше 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (19,5) и 1,92 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КизПобеда ШвёнтекТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE5,201,191,971,92

Прогноз и ставка

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Швёнтек в первом круге проиграла семь геймов, за следующие четыре матча — столько же. Полька крушит соперниц на нынешнем турнире, но теперь её потенциально ждет самое тяжелое испытание в сетке на данный момент. 

Киз проводит один из лучших турниров в карьере, показывает сбалансированный теннис и стойкий характер. В прошлом матче со Свитолиной было видно, что американке непросто давалась концовка, однако она сумела довести дело до победы.

Впрочем, как ни крути, сил на дистанции Киз потратила явно больше, чем Швёнтек. И этот фактор, полагаем, станет одним из ключевых. Велика вероятность, что американка избежит разгрома. Но вот заберет ли хотя бы сет? Едва ли.

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