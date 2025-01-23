Мэдисон Киз — Ига Швентек, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Партнерский проект
В четверг, 23 января, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся американка Мэдисон Киз и полька Ига Швёнтек. Сумеет ли вторая ракетка мира впервые выйти в финал этого турнира Большого шлема?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 23.01.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мэдисон Киз (29 лет, 14-я ракетка мира, 19-й номер посева)
Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11).
Победительница девяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 12 побед и при одном поражении. На Australian Open в третий раз за карьеру дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 12 титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне одержала девять побед при одном поражении. На Australian Open уже повторила свой лучший результат.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели пять официальных очных матчей. На грунте все три встречи остались за Швёнтек. На харде полька и американки одержали по одной победе.
Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на её победу и 5,20 на успех Киз.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Ни один очный матч спортсменок не продлился больше 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (19,5) и 1,92 на ТМ (19,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Швёнтек в первом круге проиграла семь геймов, за следующие четыре матча — столько же. Полька крушит соперниц на нынешнем турнире, но теперь её потенциально ждет самое тяжелое испытание в сетке на данный момент.
Киз проводит один из лучших турниров в карьере, показывает сбалансированный теннис и стойкий характер. В прошлом матче со Свитолиной было видно, что американке непросто давалась концовка, однако она сумела довести дело до победы.
Впрочем, как ни крути, сил на дистанции Киз потратила явно больше, чем Швёнтек. И этот фактор, полагаем, станет одним из ключевых. Велика вероятность, что американка избежит разгрома. Но вот заберет ли хотя бы сет? Едва ли.
Партнерский проект