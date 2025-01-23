Мэдисон Киз — Ига Швентек, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Швёнтек в первом круге проиграла семь геймов, за следующие четыре матча — столько же. Полька крушит соперниц на нынешнем турнире, но теперь её потенциально ждет самое тяжелое испытание в сетке на данный момент.

Киз проводит один из лучших турниров в карьере, показывает сбалансированный теннис и стойкий характер. В прошлом матче со Свитолиной было видно, что американке непросто давалась концовка, однако она сумела довести дело до победы.

Впрочем, как ни крути, сил на дистанции Киз потратила явно больше, чем Швёнтек. И этот фактор, полагаем, станет одним из ключевых. Велика вероятность, что американка избежит разгрома. Но вот заберет ли хотя бы сет? Едва ли.