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29 апреля 15:25ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мэдисон Киз — Ига Швентек, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Раньше полька не давала американке шансов на грунте
Александр Бокулёв

В среду, 30 апреля, в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся американка Мэдисон Киз и полька Ига Швёнтек. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем лучшую ставку.

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Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мэдисон Киз (30 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия, 30) — 7:5, 7:6 (7:3)
  • 4-й круг: Донна Векич (Хорватия, 19) — 6:2, 6:3

Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 31) — 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 7) — Коко Гауфф (США, 4)

Мэдисон Киз

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Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 23 победы при четырех поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 25 побед при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграла в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели шесть официальных очных матчей. Все три встречи на грунте остались за Швёнтек. На харде она одержала одну победу, Киз — две.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на её победу и 3,50 на успех Киз.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок на грунте продлились два сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КизПобеда ШвёнтекТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,501,341,941,95

Прогноз и ставка

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Швёнтек на нынешнем турнире отдала два сета, Киз — ни одного. Однако букмекеров это не слишком смущает, и они почти не верят в американку. Понять их можно, ведь базово на грунте полька сильнее. Агрессивный стиль Киз всё же больше подходит для быстрых покрытий — неслучайно на грунте она проиграла Швёнтек все три матча в двух сетах, не забирая более шести геймов.

Впрочем, во времена тех встреч полька уже представляла собой одну из самых (а порой и самую) стабильных теннисисток тура. Сейчас такого впечатления она уже не производит. Швёнтек по-прежнему может действовать на космическом уровне, что часто демонстрирует, но и срывы теперь можно ждать плюс-минус в любой момент.

Исходя из сказанного, рискнем предположить, что в этот раз Киз всё-таки навяжет реальную конкуренцию на грунте. Попробуем заиграть плюсовую фору в 5,5 гейма через американку.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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