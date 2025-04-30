Мэдисон Киз — Ига Швентек, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

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В среду, 30 апреля, в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся американка Мэдисон Киз и полька Ига Швёнтек. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем лучшую ставку.
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Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мэдисон Киз (30 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 7) — Коко Гауфф (США, 4)
Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 23 победы при четырех поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 25 побед при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграла в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы ранее провели шесть официальных очных матчей. Все три встречи на грунте остались за Швёнтек. На харде она одержала одну победу, Киз — две.
Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на её победу и 3,50 на успех Киз.
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Все очные матчи спортсменок на грунте продлились два сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).
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Швёнтек на нынешнем турнире отдала два сета, Киз — ни одного. Однако букмекеров это не слишком смущает, и они почти не верят в американку. Понять их можно, ведь базово на грунте полька сильнее. Агрессивный стиль Киз всё же больше подходит для быстрых покрытий — неслучайно на грунте она проиграла Швёнтек все три матча в двух сетах, не забирая более шести геймов.
Впрочем, во времена тех встреч полька уже представляла собой одну из самых (а порой и самую) стабильных теннисисток тура. Сейчас такого впечатления она уже не производит. Швёнтек по-прежнему может действовать на космическом уровне, что часто демонстрирует, но и срывы теперь можно ждать плюс-минус в любой момент.
Исходя из сказанного, рискнем предположить, что в этот раз Киз всё-таки навяжет реальную конкуренцию на грунте. Попробуем заиграть плюсовую фору в 5,5 гейма через американку.
Партнерский проект