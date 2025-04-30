Мэдисон Киз — Ига Швентек, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Швёнтек на нынешнем турнире отдала два сета, Киз — ни одного. Однако букмекеров это не слишком смущает, и они почти не верят в американку. Понять их можно, ведь базово на грунте полька сильнее. Агрессивный стиль Киз всё же больше подходит для быстрых покрытий — неслучайно на грунте она проиграла Швёнтек все три матча в двух сетах, не забирая более шести геймов.

Впрочем, во времена тех встреч полька уже представляла собой одну из самых (а порой и самую) стабильных теннисисток тура. Сейчас такого впечатления она уже не производит. Швёнтек по-прежнему может действовать на космическом уровне, что часто демонстрирует, но и срывы теперь можно ждать плюс-минус в любой момент.

Исходя из сказанного, рискнем предположить, что в этот раз Киз всё-таки навяжет реальную конкуренцию на грунте. Попробуем заиграть плюсовую фору в 5,5 гейма через американку.