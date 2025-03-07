Карен Хачанов — Якуб Меншик, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Карен Хачанов начнет выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе со второго круга. На этой стадии он сыграет с чехом Якубом Меншиком. Сумеет ли третья ракетка России пройти дальше?
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Дата / Время: 08.03.2025, время определится позднее
Арена: «Indian Wells Tennis Garden» (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Карен Хачанов (28 лет, 23-я ракетка мира, 22-й номер посева)
Якуб Меншик (19 лет, 57-я ракетка мира)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал три победы при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфиналов в Брисбене и Окленде, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал восемь побед при пяти поражениях. В Индиан-Уэллсе ранее выступил только в прошлом сезоне, когда вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели один официальный очный матч. В прошлом сезоне Хачанов обыграл Меншика в финале хардового турнира в Дохе со счетом 7:6 (14:12), 6:4.
Букмекеры ожидают конкурентный матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,77 на победу Хачанова и 2,05 на успех Меншика.
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Единственный очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (23,5) и 1,87 на ТМ (23,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Тяжелый старт сезона получился у Хачанова. На данный момент россиянин выиграл лишь три матча, а баланс побед и поражений у него отрицательный. Сложно предсказать, случится ли переломный момент в Индиан-Уэллсе. Изначально ожидания от выступления Хачанова крайне сдержанные, ведь исторически этот турнир для него не слишком успешен, да и соперник по первому матчу очень крепок.
Меншик, несмотря на юный возраст, уже успел пошуметь на топовом уровне. Добирался он и до финала (в прошлом сезоне), и тогда уступил как раз Хачанову. И как раз на харде. Матч, к слову, получился очень конкурентным и напряженным.
Есть все основания ожидать, что односторонней не будет и предстоящая встреча. Меншик пока нестабилен, но к большим турнирам обычно подходит в хороших кондициях. Хачанов же как минимум за счет опыта способен бороться, пусть, возможно, и не на дистанции всего матча.
Предположим, что хотя бы первый сет в этой встрече получится плотным и насыщенным. Рискнем заиграть ставку на как минимум десять геймов на данном отрезке.
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