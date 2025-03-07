Карен Хачанов — Якуб Меншик, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Тяжелый старт сезона получился у Хачанова. На данный момент россиянин выиграл лишь три матча, а баланс побед и поражений у него отрицательный. Сложно предсказать, случится ли переломный момент в Индиан-Уэллсе. Изначально ожидания от выступления Хачанова крайне сдержанные, ведь исторически этот турнир для него не слишком успешен, да и соперник по первому матчу очень крепок.

Меншик, несмотря на юный возраст, уже успел пошуметь на топовом уровне. Добирался он и до финала (в прошлом сезоне), и тогда уступил как раз Хачанову. И как раз на харде. Матч, к слову, получился очень конкурентным и напряженным.

Есть все основания ожидать, что односторонней не будет и предстоящая встреча. Меншик пока нестабилен, но к большим турнирам обычно подходит в хороших кондициях. Хачанов же как минимум за счет опыта способен бороться, пусть, возможно, и не на дистанции всего матча.

Предположим, что хотя бы первый сет в этой встрече получится плотным и насыщенным. Рискнем заиграть ставку на как минимум десять геймов на данном отрезке.