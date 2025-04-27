Карен Хачанов — Томми Пол, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Любопытно, что оба стартовали в Мадриде с матчей, в которых забрали два сета на тай-брейках. Причем Хачанов справился с маэстро подачи в лице Опелки, а Пол зачехлил Фонсеку — профильного грунтовика и одну из главных молодых звезд мужского тура. К слову, американца как раз выручала подача, а на приеме у него было много проблем.

Прямо сейчас кондиции и возможности соперников кажутся примерно равными. После тяжелой первой части сезона верить в победу Хачанова непросто, но вот в борьбу с его стороны — вполне. Рискнем предположить, что конкурентным получится уже первый сет, а спортсмены в этом отрезке сыграют минимум десять геймов. Не исключаем и тай-брейк, как в их первых матчах в Мадриде.