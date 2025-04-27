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27 апреля 20:43ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Томми Пол, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Оба сыграли по два тай-брейка в прошлом круге
Александр Бокулёв

В понедельник, 28 апреля, Карен Хачанов попробует пробиться в четвертый круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде. Сумеет ли россиянин обыграть топового американца Томми Пола?

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Дата / Время: 28.04.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт №3 (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Карен Хачанов (28 лет, 25-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Томми Пол (27 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)

Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 30)

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, дошел до полуфинала в Барселоне на грунте. Всего в 2025 году одержал девять побед при стольких же поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Томми Пол

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Выиграл четыре турнира ATP, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде на Australian Open дошел до четвертьфинала, в Аделаиде, Далласе и Хьюстоне — до полуфинала. Всего в 2024 году одержал 16 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже повторил свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели один официальный очный матч. На харде в Майами-2022 Пол одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Ставки на исход

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Букмекеры считают американца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,63 на его победу и 2,30 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов продлился 32 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (22,5) и 1,93 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда ПолаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,301,631,881,93

Прогноз и ставка

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Любопытно, что оба стартовали в Мадриде с матчей, в которых забрали два сета на тай-брейках. Причем Хачанов справился с маэстро подачи в лице Опелки, а Пол зачехлил Фонсеку — профильного грунтовика и одну из главных молодых звезд мужского тура. К слову, американца как раз выручала подача, а на приеме у него было много проблем.

Прямо сейчас кондиции и возможности соперников кажутся примерно равными. После тяжелой первой части сезона верить в победу Хачанова непросто, но вот в борьбу с его стороны — вполне. Рискнем предположить, что конкурентным получится уже первый сет, а спортсмены в этом отрезке сыграют минимум десять геймов. Не исключаем и тай-брейк, как в их первых матчах в Мадриде.

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