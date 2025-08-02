Карен Хачанов — Каспер Рууд, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

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2 августа на турнире категории Masters в Торонто за путевку в четвертьфинал поспорят россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба соперника входят в топ-20 мирового рейтинга, но Карен еще ни разу не обыгрывал Каспера. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Авива Сентер»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира)
Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021.
Всего в 2025 году одержал 22 победы при 16 поражениях. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). Полуфиналист турнира в Галле (трава). Четвертьфиналист турнира в Хертогенбосхе (трава).
На Уимблдоне проиграл в четвертьфинале четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фритцу. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем.
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Экс-вторая ракетка мира. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Финалист Открытого чемпионата Франции 2022 и 2023 годов. Финалист Открытого чемпионата США-2022. Победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде.
В текущем сезоне выиграл турнир в Мадриде (грунт). Финалист турнира в Далласе (хард). Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Барселоне (грунт).
На Уимблдоне снялся из-за травмы колена. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам второго раунда. На Australian Open проиграл во втором круге.
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Соперники дважды встречались на корте в рамках турниров АТР. Оба раза, но с трудом, выигрывал Рууд.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Оба соперника не могут похвастать стабильностью результатов. Рууд слабо выступил за последнее время на «Ролан Гаррос», снялся с Уимблдона и не добился успеха в швейцарском Гштааде, где уступил сопернику, не входящему в первую сотню мирового рейтинга.
Хачанов здорово играл и на Умблдоне, где проиграл в четвертьфинале четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фрицу, да и в Галле и в Хертогенбосхе добирался до четвертьфинальной стадии. Оба очных поединка соперников заканчивались победами норвежца, но каждый раз выигрывал он с трудом. Есть все основания полагать, что в Канаде случится первая победа Карена над Каспером. Рисково, но ставим на россиянина. Да и коэффициент предложен симпатичный.