Карен Хачанов — Каспер Рууд, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

2 августа на турнире категории Masters в Торонто за путевку в четвертьфинал поспорят россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба соперника входят в топ-20 мирового рейтинга, но Карен еще ни разу не обыгрывал Каспера. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Авива Сентер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

2-й круг: Хуан Пабло Фикович (Аргентина, 155) — 6:4, 6:2

3-й круг: Эмилио Нава (США, 119) — 6:7, 6:4, 6:1

Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)