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1 августа 10:05ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Каспер Рууд, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

Сражение за путевку в четвертьфинал Masters
Руслан Ипполитов

2 августа на турнире категории Masters в Торонто за путевку в четвертьфинал поспорят россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба соперника входят в топ-20 мирового рейтинга, но Карен еще ни разу не обыгрывал Каспера.  Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.  

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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Авива Сентер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Хуан Пабло Фикович (Аргентина, 155) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Эмилио Нава (США, 119) — 6:7, 6:4, 6:1

Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Роман Сафиуллин (Россия, 75) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия, 37) — 7:5, 6:4

Карен Хачанов (Россия)

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. 

Всего в 2025 году одержал 22 победы при 16 поражениях. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). Полуфиналист турнира в Галле (трава). Четвертьфиналист турнира в Хертогенбосхе (трава).

На Уимблдоне проиграл в четвертьфинале четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фритцу. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Каспер Рууд (Норвегия)

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Экс-вторая ракетка мира. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Финалист Открытого чемпионата Франции 2022 и 2023 годов. Финалист Открытого чемпионата США-2022. Победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде. 

В текущем сезоне выиграл турнир в Мадриде (грунт). Финалист турнира в Далласе (хард). Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Барселоне (грунт). 

На Уимблдоне снялся из-за травмы колена. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам второго раунда. На Australian Open проиграл во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники дважды встречались на корте в рамках турниров АТР. Оба раза, но с трудом, выигрывал Рууд.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках предлагает абсолютно равные коэффициенты за победу каждого из соперников - 1.90.

Ставки на тотал

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Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 22.5 (не меньше 23 геймов в матче) - 1.72. Тотал меньше 22.5 обещает удвоение номинала ставки.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда РуудаТБ (22.5)ТМ (22.5)
FONBET1.901.901.722.00

Прогноз и ставка

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Оба соперника не могут похвастать стабильностью результатов. Рууд слабо выступил за последнее время на «Ролан Гаррос», снялся с Уимблдона и не добился успеха в швейцарском Гштааде, где уступил сопернику, не входящему в первую сотню мирового рейтинга.

Хачанов здорово играл и на Умблдоне, где проиграл в четвертьфинале четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фрицу, да и в Галле и в Хертогенбосхе добирался до четвертьфинальной стадии. Оба очных поединка соперников заканчивались победами норвежца, но каждый раз выигрывал он с трудом. Есть все основания полагать, что в Канаде случится первая победа Карена над Каспером. Рисково, но ставим на россиянина. Да и коэффициент предложен симпатичный. 

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