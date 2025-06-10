Мэдисон Киз — Арина Соболенко, 8 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Соболенко не дала ни единого повода усомниться в своих силах на нынешнем турнире. За пять матчей она не проиграла ни сета, отдав соперницам лишь 21 гейм. Киз также демонстрировала качественную игру, но шла по сетке чуть менее уверенно по сравнению с идеальными результатами белоруски. Кроме того, в четвертьфинале американка могла чуть потерять тонус, так как Вондроушова не показала свой максимум из-за травмы. Да и опыта в столь ответственных матчах, несмотря на разницу в возрасте, больше у Соболенко.

Учитывая привлекательные котировки, предлагаем рассмотреть минусовую фору белоруски - Ф2 (-3,5). Более скромный, но рабочий коэффициент на Ф2 (-2,5), однако полагаем, что Соболенко осилит фору повнушительнее и в этот раз.