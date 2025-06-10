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7 сентября 9:28ГлавнаяПрогнозыТеннисUS Open

Мэдисон Киз — Арина Соболенко, 8 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Белоруску не остановить?
Александр Бокулёв

В ночь на пятницу, 8 сентября, по московскому времени Арина Соболенко поборется за выход в финал Открытого чемпионата США по теннису. Сумеет ли вторая ракетка мира из Беларуси обыграть американку Мэдисон Киз?

Дата / Время: 08.09.2023, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, корт Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Мэдисон Киз (28 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: Аранча Рус (Нидерланды)- 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Янина Викмайер (Бельгия) - 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 14) - 5:7, 6:2, 6:2
  • 4-й круг: Джессика Пегула (США, 3) - 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) - 6:1, 6:4

Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Марина Заневская (Бельгия) - 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Джоди Бёррэдж (Великобритания) - 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Клара Бюрель (Франция) - 6:1, 6:1
  • 4-й круг: Дарья Касаткина (Россия, 13) - 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) - 6:1, 6:4

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Кори Гауфф (США, 6) - Каролина Мухова (Чехия, 10).

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ US OPEN

Мэдисон Киз

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Победительница семи турниров WTA, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезона взяла титул на траве в Истбурне, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - во втором, на Уимблдоне - в четвертьфинале. Всего в 2023 году в активе Киз 33 победы при 11 поражениях. US Open остается для нее единственным турниром Большого шлема, на котором она доходила до финала (2017-й). В прошлом сезоне на этих соревнованиях американка вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Арина Соболенко

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Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 49 побед при 10 поражениях. На US Open лучший результат белоруски - полуфиналы в 2021 и 2022 годах. После нынешнего турнира она гарантированно станет первой ракеткой мира.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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Соперницы трижды пересекались друг с другом. На траве они обменялись победами, а единственный их очный матч на харде выиграла Соболенко. Последняя встреча спортсменок состоялась в четвертьфинале минувшего Уимблдона, где белоруска была сильнее со счетом 6:2, 6:4.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко фавориткой матча. Так, PARI предлагает коэффициент 1,40 на её победу против 2,95 на успех Киз.

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Ставки на тоталы

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Соболенко на нынешнем турнире все матчи выиграла в двух сетах, Киз - четыре из пяти. Сейчас PARI дает коэффициенты 1,68 на ТБ (20,5) и 2,05 на ТМ (20,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КизПобеда СоболенкоТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI2,951,401,682,05

Прогноз и ставка

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Соболенко не дала ни единого повода усомниться в своих силах на нынешнем турнире. За пять матчей она не проиграла ни сета, отдав соперницам лишь 21 гейм. Киз также демонстрировала качественную игру, но шла по сетке чуть менее уверенно по сравнению с идеальными результатами белоруски. Кроме того, в четвертьфинале американка могла чуть потерять тонус, так как Вондроушова не показала свой максимум из-за травмы. Да и опыта в столь ответственных матчах, несмотря на разницу в возрасте, больше у Соболенко.

Учитывая привлекательные котировки, предлагаем рассмотреть минусовую фору белоруски - Ф2 (-3,5). Более скромный, но рабочий коэффициент на Ф2 (-2,5), однако полагаем, что Соболенко осилит фору повнушительнее и в этот раз.

UPD: результат

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Соболенко выиграла со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

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