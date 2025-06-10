Мэдисон Киз — Арина Соболенко, 8 сентября: прогноз на полуфинал US Open

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В ночь на пятницу, 8 сентября, по московскому времени Арина Соболенко поборется за выход в финал Открытого чемпионата США по теннису. Сумеет ли вторая ракетка мира из Беларуси обыграть американку Мэдисон Киз?
Дата / Время: 08.09.2023, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, корт Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Мэдисон Киз (28 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Кори Гауфф (США, 6) - Каролина Мухова (Чехия, 10).
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ US OPEN
Победительница семи турниров WTA, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезона взяла титул на траве в Истбурне, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - во втором, на Уимблдоне - в четвертьфинале. Всего в 2023 году в активе Киз 33 победы при 11 поражениях. US Open остается для нее единственным турниром Большого шлема, на котором она доходила до финала (2017-й). В прошлом сезоне на этих соревнованиях американка вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 49 побед при 10 поражениях. На US Open лучший результат белоруски - полуфиналы в 2021 и 2022 годах. После нынешнего турнира она гарантированно станет первой ракеткой мира.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Соперницы трижды пересекались друг с другом. На траве они обменялись победами, а единственный их очный матч на харде выиграла Соболенко. Последняя встреча спортсменок состоялась в четвертьфинале минувшего Уимблдона, где белоруска была сильнее со счетом 6:2, 6:4.
Букмекеры считают Соболенко фавориткой матча. Так, PARI предлагает коэффициент 1,40 на её победу против 2,95 на успех Киз.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Соболенко на нынешнем турнире все матчи выиграла в двух сетах, Киз - четыре из пяти. Сейчас PARI дает коэффициенты 1,68 на ТБ (20,5) и 2,05 на ТМ (20,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Соболенко не дала ни единого повода усомниться в своих силах на нынешнем турнире. За пять матчей она не проиграла ни сета, отдав соперницам лишь 21 гейм. Киз также демонстрировала качественную игру, но шла по сетке чуть менее уверенно по сравнению с идеальными результатами белоруски. Кроме того, в четвертьфинале американка могла чуть потерять тонус, так как Вондроушова не показала свой максимум из-за травмы. Да и опыта в столь ответственных матчах, несмотря на разницу в возрасте, больше у Соболенко.
Учитывая привлекательные котировки, предлагаем рассмотреть минусовую фору белоруски - Ф2 (-3,5). Более скромный, но рабочий коэффициент на Ф2 (-2,5), однако полагаем, что Соболенко осилит фору повнушительнее и в этот раз.
Соболенко выиграла со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).