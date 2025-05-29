КНДР - Киргизия, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В четверг, 5 июня, пройдут матчи предпоследнего тура квалификации чемпионата мира по футболу в зоне Азии. Сборная Киргизии еще сохраняет математические шансы на продолжение борьбы за путевку на Кубок мира. Но для этого ей нужно непременно выиграть у команды КНДР на нейтральном поле в Лаосе.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 9-й тур
Стадион: «Новый Лаосский национальный стадион» (Лаос)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|КНДР
|1
|0
|1
|4-1
|Киргизия
|1
|0
|1
|1-4
Последние пять игр сборной КНДР
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|КНДР
1:2
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Катар
5:1
КНДР
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|КНДР
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|КНДР
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Киргизия
1:0
КНДР
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Киргизии
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Киргизия
3:1
Катар
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Узбекистан
1:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Киргизия
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|ОАЭ
3:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Киргизия
1:0
КНДР
Отбор ЧМ-2026
За два тура до финиша отбора сборные Киргизии и Северной Кореи занимают два последних места в таблице. Но если гости еще сохраняют шансы на участие в дополнительном, четвертом раунде отбора, то гости - уже нет.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|8
|6
|2
|0
|16-7
|20
|2. Узбекистан
|8
|5
|2
|1
|11-7
|17
|3. ОАЭ
|8
|4
|1
|3
|14-7
|13
|4. Катар
|8
|3
|1
|4
|16-21
|10
|5. Киргизия
|8
|2
|0
|6
|9-15
|6
|6. КНДР
|8
|0
|2
|6
|7-16
|2
Сборная Киргизии уже лишилась шансов на прямую квалификацию на ЧМ-2026, но при удачном стечении обстоятельств еще может попытать счастья в дополнительном, четвертом раунде отбора. Для этого нужно финишировать на третьей-четвертой позиции. Третья для нее тоже уже недостижима, а за четвертую еще можно побороться.
Первую победу под руководством российского тренера Максима Лисицына команда Киргизии одержала как раз таки над Северной Кореей (1:0 в октябре прошлого года). Уже в этом году они выдали настоящую сенсацию, обыграв хозяев прошлого Кубка мира, катарцев, со счетом 3:1. Интересно, что на этом посту россиянин пока обходится без ничьих: две победы, шесть поражений.
На нейтральном поле в Лаосе номинальные гости должны быть более мотивированы, чем соперник. Команде КНДР в турнирном отношении уже ничего не светит. Осторожно предположим, что сборная Киргизии как минимум не уступит.
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На российском ТВ увидеть игру сборных КНДР и Киргизии не удастся.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Котировки букмекеров предвещают упорное противостояние в Лаосе. Небольшое преимущество в паре аналитики отдают номинальным хозяевам.
Из азиатского кластера отбора в финальную стадию Кубка мира выходят по две лучшие команды каждой из трех групп. Третьи-четвертые сборные проведут дополнительный этап квалификации.
Помимо тренера Лисицына российский футбол в команде представляют полузащитник «Чайки» Зарыпбеков и нападающий «Торпедо» Алыкулов.
Партнерский проект