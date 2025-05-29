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28 мая 15:53ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

КНДР - Киргизия, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Российский тренер еще может пробиться на чемпионат мира
Валентин Васильев

В четверг, 5 июня, пройдут матчи предпоследнего тура квалификации чемпионата мира по футболу в зоне Азии. Сборная Киргизии еще сохраняет математические шансы на продолжение борьбы за путевку на Кубок мира. Но для этого ей нужно непременно выиграть у команды КНДР на нейтральном поле в Лаосе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

КНДР
Место в рейтинге ФИФА: 118

05.06.2025, Чт

21:15 МСК

Киргизия
Место в рейтинге ФИФА: 103

П1 -  2.18

Х - 3.40

П2 - 3.05

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 9-й тур

Стадион: «Новый Лаосский национальный стадион» (Лаос)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
КНДР1014-1
Киргизия1011-4

Последние пять игр сборной КНДР

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025 КНДР

1:2

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025 Катар

5:1

КНДР

Отбор ЧМ-2026

 19.11.2024 КНДР

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

 14.11.2024КНДР

2:3

Иран

Отбор ЧМ-2026

 15.10.2024Киргизия 

1:0

КНДР

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Киргизии

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025 Киргизия

3:1

Катар

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025 Узбекистан

1:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

 19.11.2024 Киргизия

2:3

Иран

Отбор ЧМ-2026

 14.11.2024 ОАЭ

3:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

 15.10.2024Киргизия 

1:0

КНДР

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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За два тура до финиша отбора сборные Киргизии и Северной Кореи занимают два последних места в таблице. Но если гости еще сохраняют шансы на участие в дополнительном, четвертом раунде отбора, то гости - уже нет.

КомандыИВНПМО
1. Иран862016-720
2. Узбекистан852111-717
3. ОАЭ841314-713
4. Катар831416-2110
5. Киргизия82069-156
6. КНДР80267-162

Прогноз на матч

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Сборная Киргизии уже лишилась шансов на прямую квалификацию на ЧМ-2026, но при удачном стечении обстоятельств еще может попытать счастья в дополнительном, четвертом раунде отбора. Для этого нужно финишировать на третьей-четвертой позиции. Третья для нее тоже уже недостижима, а за четвертую еще можно побороться. 

Первую победу под руководством российского тренера Максима Лисицына команда Киргизии одержала как раз таки над Северной Кореей (1:0 в октябре прошлого года). Уже в этом году они выдали настоящую сенсацию, обыграв хозяев прошлого Кубка мира, катарцев, со счетом 3:1. Интересно, что на этом посту россиянин пока обходится без ничьих: две победы, шесть поражений. 

На нейтральном поле в Лаосе номинальные гости должны быть более мотивированы, чем соперник. Команде КНДР в турнирном отношении уже ничего не светит. Осторожно предположим, что сборная Киргизии как минимум не уступит.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На российском ТВ увидеть игру сборных КНДР и Киргизии не удастся.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Поставить на победу сборной Киргизии в «Лиге Ставок» предлагается по котировке 3.05. На корейцев коэффициент ниже - 2.18. При ничьей букмекер умножит сумму пари на 3.40.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче КНДР - Киргизия?

Котировки букмекеров предвещают упорное противостояние в Лаосе. Небольшое преимущество в паре аналитики отдают номинальным хозяевам.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Из азиатского кластера отбора в финальную стадию Кубка мира выходят по две лучшие команды каждой из трех групп. Третьи-четвертые сборные проведут дополнительный этап квалификации.

Кто играет в сборной Киргизии?

Помимо тренера Лисицына российский футбол в команде представляют полузащитник «Чайки» Зарыпбеков и нападающий «Торпедо» Алыкулов.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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