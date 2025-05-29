КНДР - Киргизия, 5 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Киргизии уже лишилась шансов на прямую квалификацию на ЧМ-2026, но при удачном стечении обстоятельств еще может попытать счастья в дополнительном, четвертом раунде отбора. Для этого нужно финишировать на третьей-четвертой позиции. Третья для нее тоже уже недостижима, а за четвертую еще можно побороться.

Первую победу под руководством российского тренера Максима Лисицына команда Киргизии одержала как раз таки над Северной Кореей (1:0 в октябре прошлого года). Уже в этом году они выдали настоящую сенсацию, обыграв хозяев прошлого Кубка мира, катарцев, со счетом 3:1. Интересно, что на этом посту россиянин пока обходится без ничьих: две победы, шесть поражений.

На нейтральном поле в Лаосе номинальные гости должны быть более мотивированы, чем соперник. Команде КНДР в турнирном отношении уже ничего не светит. Осторожно предположим, что сборная Киргизии как минимум не уступит.