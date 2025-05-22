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21 мая 10:06ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Комо — Интер, 23 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Чемпионская развязка
Руслан Ипполитов

Из входящих в топ-5 европейских чемпионатов именно Серия А подарила зрителям самую яркую концовку. За тур до финиша в итальянском первенстве жива не только «золотая» интрига, но и драка за путевки в еврокубки всех калибров идет отчаянная. «Интернационале»  сражается за чемпионство. В последнем туре. Завораживает, да?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Комо» (Комо)

23.05.2025, Пт

21:45 МСК

«Интер» (Милан)  

П1 -4.80

Х - 4.30

П2 - 1.67

Турнир: АПЛ, 38-й тур

Стадион: «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Комо»662430-73
«Интер»246673-30

Последние пять матчей «Комо»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Интер»

1:1

«Комо»

Серия А

10.05.2025«Комо»

3:1

«Интер»

Серия А

03.05.2025«Интер»

0:1

«Комо»

Серия А

27.04.2025«Комо»

1:0

«Интер»

Серия А

19.04.2025«Интер»

0:3

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия А

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Интер»

1:0

«Верона»

Серия А

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

Турнирное положение

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За тур до завершения чемпионата «Комо» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, а «Интер» - 2-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи372310457-2779
2. Интер37239577-3578
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3713101449-5049
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри37991940-5436
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

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«Комо» здорово пошумел в сезоне. Команда Сеска Фабрегаса одержала ряд ярких побед, заявив о себе, как о серьезном игроке. Но сейчас не время «Комо». «Интер» решает куда более серьезные задачи. Миланцы точно уберут соперника, которого с таким трудом обыгрывают последние годы в первенстве. Пусть не это не самый логичный шаг - берем фору для миланцев в полтора мяча.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию матча. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Комо»: Доссена, Роберто, Диао (все - травма)

«Интер»: Павар, Мартинес, Фартеззи (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Интер»:

Позиция«Комо»

«Интер»

Позиция

Вратарь30. Бутез

1. Зоммер

Вратарь

Защитник5. Гольданига

15. Ачерби

Защитник

Защитник2 Кемпф

95. Де Врей

Защитник

Защитник18. Морено

31. Биссекк

Защитник

Защитник77. Бремпт

2. Думфрис

Защитник

Полузащитник 23. Перроне

32. Димарко

Защитник

Полузащитник 80. Какере

22. Мхитарян

Полузащитник 

Полузащитник33. Кунья

21. Аслани

Полузащитник

Нападающий79. Пас

20. Чалханоглу

Полузащитник

Нападающий7. Стрефезза

9. Тюрам

Полузащитник

Нападающий11. Дувикас

99. Тареми

Нападающий

Главный тренерСеск Фабрегас

Симоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 4.80. Успех гостей в конторе котируется за 1.67, а ничья идет за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Комо» - «Интер»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.60 дают за 1:1. 

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник в списке травмированных не значится.

Будет ли много голов в матче «Комо» - «Интер»?

Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.61, а ТМ 2.5 можно взять за 2.28

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных