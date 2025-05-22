Комо — Интер, 23 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Комо» здорово пошумел в сезоне. Команда Сеска Фабрегаса одержала ряд ярких побед, заявив о себе, как о серьезном игроке. Но сейчас не время «Комо». «Интер» решает куда более серьезные задачи. Миланцы точно уберут соперника, которого с таким трудом обыгрывают последние годы в первенстве. Пусть не это не самый логичный шаг - берем фору для миланцев в полтора мяча.