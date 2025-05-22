Комо — Интер, 23 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Из входящих в топ-5 европейских чемпионатов именно Серия А подарила зрителям самую яркую концовку. За тур до финиша в итальянском первенстве жива не только «золотая» интрига, но и драка за путевки в еврокубки всех калибров идет отчаянная. «Интернационале» сражается за чемпионство. В последнем туре. Завораживает, да?
Турнир: АПЛ, 38-й тур
Стадион: «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Комо»
|6
|6
|24
|30-73
|«Интер»
|24
|6
|6
|73-30
Последние пять матчей «Комо»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Интер»
1:1
«Комо»
Серия А
|10.05.2025
|«Комо»
3:1
«Интер»
Серия А
|03.05.2025
|«Интер»
0:1
«Комо»
Серия А
|27.04.2025
|«Комо»
1:0
«Интер»
Серия А
|19.04.2025
|«Интер»
0:3
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия А
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Интер»
1:0
«Верона»
Серия А
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
За тур до завершения чемпионата «Комо» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, а «Интер» - 2-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
«Комо» здорово пошумел в сезоне. Команда Сеска Фабрегаса одержала ряд ярких побед, заявив о себе, как о серьезном игроке. Но сейчас не время «Комо». «Интер» решает куда более серьезные задачи. Миланцы точно уберут соперника, которого с таким трудом обыгрывают последние годы в первенстве. Пусть не это не самый логичный шаг - берем фору для миланцев в полтора мяча.
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Потери
«Комо»: Доссена, Роберто, Диао (все - травма)
«Интер»: Павар, Мартинес, Фартеззи (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Интер»:
|Позиция
|«Комо»
«Интер»
Позиция
|Вратарь
|30. Бутез
1. Зоммер
Вратарь
|Защитник
|5. Гольданига
15. Ачерби
Защитник
|Защитник
|2 Кемпф
95. Де Врей
Защитник
|Защитник
|18. Морено
31. Биссекк
Защитник
|Защитник
|77. Бремпт
2. Думфрис
Защитник
|Полузащитник
|23. Перроне
32. Димарко
Защитник
|Полузащитник
|80. Какере
22. Мхитарян
Полузащитник
|Полузащитник
|33. Кунья
21. Аслани
Полузащитник
|Нападающий
|79. Пас
20. Чалханоглу
Полузащитник
|Нападающий
|7. Стрефезза
9. Тюрам
Полузащитник
|Нападающий
|11. Дувикас
99. Тареми
Нападающий
|Главный тренер
|Сеск Фабрегас
Симоне Индзаги
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 4.80. Успех гостей в конторе котируется за 1.67, а ничья идет за 4.30.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.60 дают за 1:1.
Армянский полузащитник в списке травмированных не значится.
Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.61, а ТМ 2.5 можно взять за 2.28.
Партнерский проект