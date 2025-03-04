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4 марта 13:56ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Копенгаген - Челси, 6 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Главный фаворит турнира стартует в плей-офф
Руслан Ипполитов

В четверг, 6 марта, будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Самая яркая афиша у пары «Копенгаген» - «Челси». Английский гранд, как считают букмекеры, является главным претендентом на победу в турнире, а датская команда замыкает квартет фаворитов. Разбираемся в котировках и раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Копенгаген» (Дания)

06.03.2025, Чт

20:45 МСК

«Челси» (Англия)

П1 - 4.40

Х - 3.80

П2 - 1.69

Турнир: Лига конференций, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Копенгаген»0110-2
«Челси»1102-0

Последние пять матчей «Копенгагена»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Ольборг»

0:0

«Копенгаген»

Суперлига

23.02.2025«Копенгаген»

1:0

«Мидтьюлланн»

Суперлига

20.02.2025«Хайденхайм»

1:3 ДВ

«Копенгаген»

Лига конференций

17.02.2025«Раннерс»

1:2

«Копенгаген»

Суперлига

13.02.2025«Копенгаген»

1:2

«Хайденхайм»

Лига конференций

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

22.02.025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

03.02.2025

«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025. 20:45. «Панатинаикос» - «Фиорентина» 

06.03.2025. 20:45.  «Бетис» - «Витория»

06.03.2025. 20:45. «Мольде» - «Легия»

06.03.2025. 23:00. «Яггелония» - «Серкль Брюгге»

06.03.2025. 23:00. «Целе» - «Лугано»

06.03.2025.  23:00. «Пафос» - «Юргорден»

06.03.2025.  23:00. «Борац» - «Рапид»

Прогноз на матч

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Единственная предыдущая встреча соперников в еврокубков состоялась 14 лет назад. В 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей сильней был «Челси», после выездных 0:2 спокойно сгонявший на своем поле «сухую» ничью. У «синих» вновь есть шанс решить вопрос выхода в четвертьфинал уже в первой игре.

Сравнивать силы и потенциал команд не имеет смысла. Английский гранд по всем показателям превосходит датский клуб. Учитывая, каких усилий «Копенгагену» стоила победа в стыках над «Хайденхаймом», шансов на успех в паре с «Челси» у датчан практически нет.

Но подобный настрой может сыграть злую шутку с лондонским клубом. Элементарную недооценку соперника еще никто не отменял. А «синих» будет ответная игра на своем поле в запасе, так что ждать невероятной прыти от гостей в матче не стоит.

Класс соперников не сопоставим. Свой выбор останавливаем на победе «Челси». Но добавляем и штришок результативности. «Копенгаген» редко уходит с поля без голов, а, значит, как минимум три мяча в сетках ворот побывать на «Паркен» должны.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги конференций.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Копенгаген»: Хейер, Корнелиус, Лерагер, Ларссон (все - травма)

«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Челси»:

Позиция«Копенгаген»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Тротт

1. Санчес

Вратарь

Защитник2. Дикс

3. Кукурелья

Защитник

Защитник5. Перейра

23. Чалоба

Защитник

Защитник6. Хацидиакос

6. Колвилл

Защитник

Защитник13. Хуэскас

24. Джеймс

Защитник

Полузащитник 27. Дилейни

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 36. Клем

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник7. Классон

20. Палмер

Полузащитник

Нападающий16. Роберт

19. Санчо

Нападающий

Нападающий10. Эльюнусси

7. Нету

Нападающий

Нападающий19. Шиаха

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерЯкоб Неэструп

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 4.40. На гостей предлагается поставить за 1.69. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Копенгаген» - «Челси»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.40. Сыгравшая ставка на победу гостей 1:2 будет умножена на 7.40, а 0:2 - на 8.20. 

Где бесплатно смотреть матч «Копенгаген» - «Челси»?

На российском ТВ Лига конференций не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.

Кто действующий победитель Лиги конференций?

В финале ЛК-2024, который проходил в Афинах, «Олимпиакос» в дополнительное время дожал «Фиорентину» (1:0). «Фиалки» два последних сезона добирались до главного матча, но оба раза проигрывали.

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