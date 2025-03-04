Копенгаген - Челси, 6 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 6 марта, будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Самая яркая афиша у пары «Копенгаген» - «Челси». Английский гранд, как считают букмекеры, является главным претендентом на победу в турнире, а датская команда замыкает квартет фаворитов. Разбираемся в котировках и раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Копенгаген» (Дания)
06.03.2025, Чт
20:45 МСК
«Челси» (Англия)
|П1 - 4.40
Турнир: Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Копенгаген»
|0
|1
|1
|0-2
|«Челси»
|1
|1
|0
|2-0
Последние пять матчей «Копенгагена»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Ольборг»
0:0
«Копенгаген»
Суперлига
|23.02.2025
|«Копенгаген»
1:0
«Мидтьюлланн»
Суперлига
|20.02.2025
|«Хайденхайм»
1:3 ДВ
«Копенгаген»
Лига конференций
|17.02.2025
|«Раннерс»
1:2
«Копенгаген»
Суперлига
|13.02.2025
|«Копенгаген»
1:2
«Хайденхайм»
Лига конференций
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.02.025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
03.02.2025
«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
06.03.2025. 20:45. «Панатинаикос» - «Фиорентина»
06.03.2025. 20:45. «Бетис» - «Витория»
06.03.2025. 20:45. «Мольде» - «Легия»
06.03.2025. 23:00. «Яггелония» - «Серкль Брюгге»
06.03.2025. 23:00. «Целе» - «Лугано»
06.03.2025. 23:00. «Пафос» - «Юргорден»
06.03.2025. 23:00. «Борац» - «Рапид»
Единственная предыдущая встреча соперников в еврокубков состоялась 14 лет назад. В 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей сильней был «Челси», после выездных 0:2 спокойно сгонявший на своем поле «сухую» ничью. У «синих» вновь есть шанс решить вопрос выхода в четвертьфинал уже в первой игре.
Сравнивать силы и потенциал команд не имеет смысла. Английский гранд по всем показателям превосходит датский клуб. Учитывая, каких усилий «Копенгагену» стоила победа в стыках над «Хайденхаймом», шансов на успех в паре с «Челси» у датчан практически нет.
Но подобный настрой может сыграть злую шутку с лондонским клубом. Элементарную недооценку соперника еще никто не отменял. А «синих» будет ответная игра на своем поле в запасе, так что ждать невероятной прыти от гостей в матче не стоит.
Класс соперников не сопоставим. Свой выбор останавливаем на победе «Челси». Но добавляем и штришок результативности. «Копенгаген» редко уходит с поля без голов, а, значит, как минимум три мяча в сетках ворот побывать на «Паркен» должны.
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Потери
«Копенгаген»: Хейер, Корнелиус, Лерагер, Ларссон (все - травма)
«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Челси»:
|Позиция
|«Копенгаген»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Тротт
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|2. Дикс
3. Кукурелья
Защитник
|Защитник
|5. Перейра
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|6. Хацидиакос
6. Колвилл
Защитник
|Защитник
|13. Хуэскас
24. Джеймс
Защитник
|Полузащитник
|27. Дилейни
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Клем
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Классон
20. Палмер
Полузащитник
|Нападающий
|16. Роберт
19. Санчо
Нападающий
|Нападающий
|10. Эльюнусси
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|19. Шиаха
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Якоб Неэструп
Энцо Мареска
Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 4.40. На гостей предлагается поставить за 1.69. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.80.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.40. Сыгравшая ставка на победу гостей 1:2 будет умножена на 7.40, а 0:2 - на 8.20.
На российском ТВ Лига конференций не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.
В финале ЛК-2024, который проходил в Афинах, «Олимпиакос» в дополнительное время дожал «Фиорентину» (1:0). «Фиалки» два последних сезона добирались до главного матча, но оба раза проигрывали.
Партнерский проект