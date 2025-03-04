Копенгаген - Челси, 6 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Единственная предыдущая встреча соперников в еврокубков состоялась 14 лет назад. В 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей сильней был «Челси», после выездных 0:2 спокойно сгонявший на своем поле «сухую» ничью. У «синих» вновь есть шанс решить вопрос выхода в четвертьфинал уже в первой игре.

Сравнивать силы и потенциал команд не имеет смысла. Английский гранд по всем показателям превосходит датский клуб. Учитывая, каких усилий «Копенгагену» стоила победа в стыках над «Хайденхаймом», шансов на успех в паре с «Челси» у датчан практически нет.

Но подобный настрой может сыграть злую шутку с лондонским клубом. Элементарную недооценку соперника еще никто не отменял. А «синих» будет ответная игра на своем поле в запасе, так что ждать невероятной прыти от гостей в матче не стоит.

Класс соперников не сопоставим. Свой выбор останавливаем на победе «Челси». Но добавляем и штришок результативности. «Копенгаген» редко уходит с поля без голов, а, значит, как минимум три мяча в сетках ворот побывать на «Паркен» должны.