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3 августа 13:55ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Марта Костюк — Елена Рыбакина, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Вторая ракетка Украины против лучшей теннисистки Казахстана
Александр Бокулёв

В понедельник, 4 августа, украинка Марта Костюк встретится в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Монреале с казахстанкой Еленой Рыбакиной. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)
  • 4-й круг: Маккартни Кесслер (США, 28) — 5:7, 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:0, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Даяна Ястремская (Украина, 30) — 5:7, 6:2, 7:5

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

Марта Костюк

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 16 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Елена Рыбакина

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Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 36 побед при 14 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами, а единственную встречу на грунте выиграла Рыбакина.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,29 на её победу и 3,80 на успех украинки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ожидают, что спортсменки проведут на корте не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (20,5) и 1,96 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КостюкПобеда РыбакинойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,801,291,841,96

Прогноз и ставка

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Костюк известна своим бойцовским характером, и в Монреале этот фактор работает на максимуме. Украинка во всех трех матчах одержала волевые победы, буквально переламывая ход встреч. До этого у Костюк была серия поражений, поэтому сейчас она явно на кураже, что вдвойне важно для эмоционального стиля спортсменки.

Рыбакина, напротив, представляет образец спокойствия на корте. Но вряд ли в предстоящем матче она сумеет хладнокровно задавить соперницу. Все-таки казахстанка способна не только играть на высочайшем уровне, но и терять стабильность в любой момент. Костюк здорово умеет пользоваться ошибками оппоненток, поэтому как минимум локально будет владеть инициативой.

Резюмируя, не ждем односторонний матч. Букмекеры рисуют Костюк явным аутсайдером, и это хороший повод заиграть плюсовую фору по геймам через харизматичную украинку.

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