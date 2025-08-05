Марта Костюк — Елена Рыбакина, 4 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Костюк известна своим бойцовским характером, и в Монреале этот фактор работает на максимуме. Украинка во всех трех матчах одержала волевые победы, буквально переламывая ход встреч. До этого у Костюк была серия поражений, поэтому сейчас она явно на кураже, что вдвойне важно для эмоционального стиля спортсменки.

Рыбакина, напротив, представляет образец спокойствия на корте. Но вряд ли в предстоящем матче она сумеет хладнокровно задавить соперницу. Все-таки казахстанка способна не только играть на высочайшем уровне, но и терять стабильность в любой момент. Костюк здорово умеет пользоваться ошибками оппоненток, поэтому как минимум локально будет владеть инициативой.

Резюмируя, не ждем односторонний матч. Букмекеры рисуют Костюк явным аутсайдером, и это хороший повод заиграть плюсовую фору по геймам через харизматичную украинку.