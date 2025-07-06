Краснодар - ЦСКА, 12 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы, билеты

Состав участников суперкубкового матча выглядит крайне непривычно без «Зенита». Шесть розыгрышей подряд не обходились без санкт-петербургского клуба, и пять подряд увенчались победой сине-бело-голубых. ЦСКА с «Краснодаром» за этот трофей поспорят впервые. «Быки» всего второй раз в истории сыграют за Суперкубок.

Сложно оценивать форму команд по контрольным матчам. Но нельзя не заметить, что и кубанцы, и москвичи свои спарринги выиграли убедительно. Армейцы с разницей в два мяча обыграли двух гостей из Сербии - «Партизан» и ОФК. «Быки» же забили по четыре мяча махачкалинскому «Динамо» и «Ростову» (4:1, 4:2). Даже голов в этих матчах соискатели Суперкубка пропустили поровну - по три.

Однако в очных встречах этих клубов голов зачастую забивается немного. Из 10 последних их матчей только два были «верховыми» (2:1). И ровно половина из этих противостояний завершилась со счетом 1:0. Вряд ли игра в Казани будет кардинально отличаться по своему характеру от большинства предыдущих столкновений сторон. Наш прогноз на 12 июля: тотал меньше 2.5.