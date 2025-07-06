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6 июля 8:57ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок России по футболу

Краснодар - ЦСКА, 12 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы, билеты

В России стартует новый футбольный сезон
Валентин Васильев

В субботу, 12 июля, в России стартует новый футбольный сезон. По традиции, откроет его матч за национальный Суперкубок. На этот раз за трофей поспорят «Краснодар» с ЦСКА. Ведущие букмекерские компании страны уже опубликовали широкие линии на встречу в Казани. Изучаем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

12.07.2025, Сб

18:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.45

Х - 3.27

П2 - 2.95

Турнир:  Суперкубок России по футболу

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 13111435-46
ЦСКА14111346-35

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

РПЛ

27.06.2025«Краснодар»

4:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025ЦСКА

4:2

ОФК

BetBoom Братский кубок

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

27.06.2025«Амкал»

0:4

ЦСКА

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

Кубок России

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять официальных игр ЦСКА и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025ЦСКА

1:0

 «Краснодар» 

Кубок России

18.09.2024ЦСКА

2:0

 «Краснодар» 

Кубок России

10.08.2024 «Краснодар» 

2:1

ЦСКА

Кубок России

31.07.2024 «Краснодар» 

1:0

ЦСКА

РПЛ

10.12.2023 «Краснодар» 

1:0

ЦСКА

РПЛ

Прогноз на матч

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Состав участников суперкубкового матча выглядит крайне непривычно без «Зенита». Шесть розыгрышей подряд не обходились без санкт-петербургского клуба, и пять подряд увенчались победой сине-бело-голубых. ЦСКА с «Краснодаром» за этот трофей поспорят впервые. «Быки» всего второй раз в истории сыграют за Суперкубок.

Сложно оценивать форму команд по контрольным матчам. Но нельзя не заметить, что и кубанцы, и москвичи свои спарринги выиграли убедительно. Армейцы с разницей в два мяча обыграли двух гостей из Сербии - «Партизан» и ОФК. «Быки» же забили по четыре мяча махачкалинскому «Динамо» и «Ростову» (4:1, 4:2). Даже голов в этих матчах соискатели Суперкубка пропустили поровну - по три. 

Однако в очных встречах этих клубов голов зачастую забивается немного. Из 10 последних их матчей только два были «верховыми» (2:1). И ровно половина из этих противостояний завершилась со счетом 1:0. Вряд ли игра в Казани будет кардинально отличаться по своему характеру от большинства предыдущих столкновений сторон. Наш прогноз на 12 июля: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Краснодар»: Баньяц (травма) 

ЦСКА: Вильягра (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:

Позиция«Краснодар»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Агкацев35. АкинфеевВратарь
Защитник20. Гонсалес22. ГаичЗащитник
Защитник4. Коста4. РошаЗащитник
Защитник5. Джубал78. ДивеевЗащитник
Защитник15. Оласа27. МойзесЗащитник
Защитник6. Ленини31. КислякПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник53. Черников17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник11. Батчи21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий90. Кобнан11. МусаевНападающий
Нападающий9. Кордоба20. КойтаНападающий
Главный тренерМурад МусаевМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET выкатила высокие коэффициенты на три базовых исхода встречи. Победа чемпиона по итогам 90 минут котируется за 2.45, ничья - за 3.27, а успех ЦСКА - за 2.95.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Краснодар» - ЦСКА?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход основного времени встречи - 1:1. При таком исходе FONBET выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в семикратном размере.

Будет ли серия пенальти?

Если основное время завершится вничью, команды сразу приступят к серии пенальти. Дополнительного времени не будет. 

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - ЦСКА?

В прямом эфире первый официальный матч сезона покажет «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА?

Реализацией билетов на Суперкубок России занимается РФС. Приобрести их можно на специальной промо-странице. Минимальная стоимость билета составляет 450 рублей, максимальная - 5 000.

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