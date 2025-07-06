Краснодар - ЦСКА, 12 июля: где смотреть матч за Суперкубок России, прогноз, составы, билеты

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В субботу, 12 июля, в России стартует новый футбольный сезон. По традиции, откроет его матч за национальный Суперкубок. На этот раз за трофей поспорят «Краснодар» с ЦСКА. Ведущие букмекерские компании страны уже опубликовали широкие линии на встречу в Казани. Изучаем.
Турнир: Суперкубок России по футболу
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|13
|11
|14
|35-46
|ЦСКА
|14
|11
|13
|46-35
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
РПЛ
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|ЦСКА
4:2
ОФК
BetBoom Братский кубок
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|27.06.2025
|«Амкал»
0:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
Кубок России
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять официальных игр ЦСКА и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
Кубок России
|18.09.2024
|ЦСКА
2:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2024
|«Краснодар»
2:1
ЦСКА
Кубок России
|31.07.2024
|«Краснодар»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|10.12.2023
|«Краснодар»
1:0
ЦСКА
РПЛ
Состав участников суперкубкового матча выглядит крайне непривычно без «Зенита». Шесть розыгрышей подряд не обходились без санкт-петербургского клуба, и пять подряд увенчались победой сине-бело-голубых. ЦСКА с «Краснодаром» за этот трофей поспорят впервые. «Быки» всего второй раз в истории сыграют за Суперкубок.
Сложно оценивать форму команд по контрольным матчам. Но нельзя не заметить, что и кубанцы, и москвичи свои спарринги выиграли убедительно. Армейцы с разницей в два мяча обыграли двух гостей из Сербии - «Партизан» и ОФК. «Быки» же забили по четыре мяча махачкалинскому «Динамо» и «Ростову» (4:1, 4:2). Даже голов в этих матчах соискатели Суперкубка пропустили поровну - по три.
Однако в очных встречах этих клубов голов зачастую забивается немного. Из 10 последних их матчей только два были «верховыми» (2:1). И ровно половина из этих противостояний завершилась со счетом 1:0. Вряд ли игра в Казани будет кардинально отличаться по своему характеру от большинства предыдущих столкновений сторон. Наш прогноз на 12 июля: тотал меньше 2.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Баньяц (травма)
ЦСКА: Вильягра (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:
|Позиция
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|5. Джубал
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|11. Мусаев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Марко Николич
|Главный тренер
БК FONBET выкатила высокие коэффициенты на три базовых исхода встречи. Победа чемпиона по итогам 90 минут котируется за 2.45, ничья - за 3.27, а успех ЦСКА - за 2.95.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход основного времени встречи - 1:1. При таком исходе FONBET выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в семикратном размере.
Если основное время завершится вничью, команды сразу приступят к серии пенальти. Дополнительного времени не будет.
В прямом эфире первый официальный матч сезона покажет «Матч ТВ».
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