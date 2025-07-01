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2 ноября 12:50ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Крылья Советов, 5 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Лидер рискует еще до завершения первого круга упустить первое место
Валентин Васильев
краснодар-крылья-советов.jpg
краснодар-крылья-советов.jpg

“Краснодар” и “Крылья Советов” - главные сенсации первой трети сезона в России. В воскресенье, 5 ноября, они встретятся между собой. А в выигрыше от исхода встречи на Кубани может оказаться действующий чемпион страны - “Зенит”. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

05.11.2023, Вс

19:00 МСК

«Крылья Советов»  (Самара) 

П1 - 1.77

Х - 3.90

П2 - 4.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»88732-26
«Крылья Советов»78826-32

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
01.11.2023«Спартак»

2:3

«Краснодар»

РПЛ

29.10.2023ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

21.10.2023«Балтика»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.10.2023«Краснодар»

3:2

«Урал»

РПЛ

04.10.2023«Краснодар»

3:0

«Пари НН»

Кубок России

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.10.2023«Зенит»

1:0

«Крылья Советов»

Кубок России

28.10.2023«Крылья Советов»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

08.10.2023«Пари НН»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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Потеряв пять очков за два тура, “Краснодар” крайне осложнил себе задачу на финиш года. Преимущество южан над “Зенитом” сократилось двух очков. “Крылья” еще держатся в тройке, но “Динамо”, ЦСКА и не только - уже совсем рядом. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1384121-828
2. Зенит1382327-1326
3. Крылья Советов1364327-1822
4. Динамо1356219-1621
5. ЦСКА1356223-1721
6. Пари НН1362512-1120
7. Спартак1362518-2020
8. Локомотив1355318-1720
9. Ростов1344521-2416
10. Урал1344514-2016
11. Рубин1344512-2016
12. Факел1343611-1515
13. Ахмат1333713-1712
14. Оренбург1333715-2112
15. Балтика1332812-1911
16. Сочи13301013-209

Прогнозы на матч

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Две последние встречи соперников на суперстадионе Галицкого выдались крайне эмоциональными и зрелищными. В кубковом полуфинале команды разделили поровну четыре гола в игровое время, а после устроили захватывающую перестрелку в серии пенальти. В чемпионате “Краснодар” выиграл - 2:1. 

О команде Ивича говорят как о максимально прагматичном коллективе, но в трех из пяти последних матчей “быки” забивали по три мяча и еще раз - два. “Сухого” поражения от ЦСКА южане тоже по игре вряд ли заслуживали. Полагаем, что и новая встреча “Краснодара” с “КС” порадует зрителя яркой игрой и обилием голов. Ставим на ТБ. У PARI симпатичный кэф на этот исход.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

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Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Краснодара» и «Крыльев Советов»  - только кабельный «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор, а текстовая - на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»: Кайо (травма)

«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:

Позиция«Краснодар»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь39. Сафонов81. ОвсянниковВратарь
Защитник82. Волков23. БейлЗащитник
Защитник4. Хуниор Алонсо24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник31. Кайо44. БарачЗащитник
Защитник6. Рамирес31. ЗотовЗащитник
Полузащитник88. Кривцов21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник 53. Черников22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян14. СалтыковПолузащитник
Нападающий19. Батчи5. ГоршковПолузащитник
Нападающий90. Кобнан73. ШитовНападающий
Нападающий9. Кордоба77. ПисарскийНападающий
Главный тренерВладимир ИвичИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают весьма высокий  коэффициент на выигрыш фаворита (1.77). На два других исхода предложения еще более привлекательные - 3.90 на ничью и 4.60 на успех гостей. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Краснодар» -  «Крылья Советов»?

Аналитики букмекерских контор предсказуемо отдают предпочтение в матче хозяевам: у них и состав квалифицированнее, и турнирная мотивация сильнее. 

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» -  «Крылья Советов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Краснодаре. Увидеть его смогут абоненты кабельного «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи некоторых БК, в частности Winline. 

Где купить билеты на матч  «Краснодар» -  «Крылья Советов»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба

Сколько стоит билет на матч «Краснодар» -  «Крылья Советов»? 

Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Крылья Советов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи).

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. Оформить его можно в МФЦ.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1 благодаря Кордобы (16 минута) и Олусегуна (73). У «Крыльев» отличился Писарский (85).

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