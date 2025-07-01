Краснодар - Крылья Советов, 5 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Две последние встречи соперников на суперстадионе Галицкого выдались крайне эмоциональными и зрелищными. В кубковом полуфинале команды разделили поровну четыре гола в игровое время, а после устроили захватывающую перестрелку в серии пенальти. В чемпионате “Краснодар” выиграл - 2:1.

О команде Ивича говорят как о максимально прагматичном коллективе, но в трех из пяти последних матчей “быки” забивали по три мяча и еще раз - два. “Сухого” поражения от ЦСКА южане тоже по игре вряд ли заслуживали. Полагаем, что и новая встреча “Краснодара” с “КС” порадует зрителя яркой игрой и обилием голов. Ставим на ТБ. У PARI симпатичный кэф на этот исход.