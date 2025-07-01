Краснодар - Крылья Советов, 5 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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“Краснодар” и “Крылья Советов” - главные сенсации первой трети сезона в России. В воскресенье, 5 ноября, они встретятся между собой. А в выигрыше от исхода встречи на Кубани может оказаться действующий чемпион страны - “Зенит”.
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|8
|8
|7
|32-26
|«Крылья Советов»
|7
|8
|8
|26-32
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|01.11.2023
|«Спартак»
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|29.10.2023
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.10.2023
|«Балтика»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.10.2023
|«Краснодар»
3:2
«Урал»
РПЛ
|04.10.2023
|«Краснодар»
3:0
«Пари НН»
Кубок России
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.10.2023
|«Зенит»
1:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|28.10.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.10.2023
|«Пари НН»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
Потеряв пять очков за два тура, “Краснодар” крайне осложнил себе задачу на финиш года. Преимущество южан над “Зенитом” сократилось двух очков. “Крылья” еще держатся в тройке, но “Динамо”, ЦСКА и не только - уже совсем рядом.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|2. Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|3. Крылья Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|4. Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|5. ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|6. Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|7. Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|8. Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|9. Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|10. Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|11. Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|12. Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|13. Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|14. Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|15. Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|16. Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
Две последние встречи соперников на суперстадионе Галицкого выдались крайне эмоциональными и зрелищными. В кубковом полуфинале команды разделили поровну четыре гола в игровое время, а после устроили захватывающую перестрелку в серии пенальти. В чемпионате “Краснодар” выиграл - 2:1.
О команде Ивича говорят как о максимально прагматичном коллективе, но в трех из пяти последних матчей “быки” забивали по три мяча и еще раз - два. “Сухого” поражения от ЦСКА южане тоже по игре вряд ли заслуживали. Полагаем, что и новая встреча “Краснодара” с “КС” порадует зрителя яркой игрой и обилием голов. Ставим на ТБ. У PARI симпатичный кэф на этот исход.
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Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Краснодара» и «Крыльев Советов» - только кабельный «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор, а текстовая - на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кайо (травма)
«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|81. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|4. Хуниор Алонсо
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|44. Барач
|Защитник
|Защитник
|6. Рамирес
|31. Зотов
|Защитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Батчи
|5. Горшков
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|73. Шитов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|77. Писарский
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Ивич
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают весьма высокий коэффициент на выигрыш фаворита (1.77). На два других исхода предложения еще более привлекательные - 3.90 на ничью и 4.60 на успех гостей.
Аналитики букмекерских контор предсказуемо отдают предпочтение в матче хозяевам: у них и состав квалифицированнее, и турнирная мотивация сильнее.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет матч в Краснодаре. Увидеть его смогут абоненты кабельного «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи некоторых БК, в частности Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба.
Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Крылья Советов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи).
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. Оформить его можно в МФЦ.
Наша ставка выиграла. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1 благодаря Кордобы (16 минута) и Олусегуна (73). У «Крыльев» отличился Писарский (85).