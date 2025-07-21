КуПС - Кайрат, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На этой неделе стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Откроет его противостояние сильнейших клубов Финляндии и Казахстана. Даем прогноз на матч «КуПС» - «Кайрат».
Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, 1-й матч
Стадион: «Вяре Арена» (Куопио, Финляндия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КуПС»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Кайрат»
1:1
«Кайсар»
Премьер-лига Казахстана
|15.07.2025
|«Кайрат»
2:0
«Олимпия»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Олимпия»
1:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|29.06.2025
|«Ордабасы»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|21.06.2025
|«Кайрат»
1:0
«Кызыл-Жар»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять официальных матчей «КуПС»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|ВПС
1:1
«КуПС»
Вейккауслиига
|15.07.2025
|«Милсами»
0:0
«КуПС»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«КуПС»
1:0
«Милсами»
Лига чемпионов
|04.07.2025
|«Оулу»
2:2
«КуПС»
Вейккауслиига
|01.07.2025
|«КуПС»
6:2
«Гнистан»
Вейккауслиига
22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)
22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)
22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)
22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)
22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)
22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)
22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)
22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)
22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)
22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)
23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
Обыграв на старте турнира непростую словенскую «Олимпию», «Кайрат» повторил свое лучшее достижение в Лиге чемпионов 2021 года - вышел во второй раунд турнира. Обновление клубного рекорда в ЛЧ отнюдь не кажется невыполнимой миссией. Финский «КуПС» на предыдущей стадии с огромным трудом управился с молдавским «Милсами» (1:0, 0:0) и выглядит вполне посильным противником для сильнейшего клуба Казахстана.
В Куопио снова самое пристальное внимание будет приковано к 16-летнему вундеркинду «Кайрата» Сатпаеву. В этом году Дастан забивал во всех турнирах, в которых участвовал, кроме Суперкубка Казахстана. В текущем чемпионате страны у него 8+5 по «гол+пас» в 17 матчах, а в Кубке и ЛЧ - по голу за две игры. От эффективности юниора во многом будет зависеть исход вторничной встречи.
В играх команды Рафаэля Уразбахтина четко прослеживается тренд на «низовые» матчи. Все пять предыдущих игр «Кайрата» были на тотал меньше 2.5. Полагаем, что в Финляндии эта тенденция продолжится.
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В прямом эфире встречу в Куопио покажет онлайн-кинотеатр Кинопоиск.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КуПС»: Пасанен (травма)
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
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