КуПС - Кайрат, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обыграв на старте турнира непростую словенскую «Олимпию», «Кайрат» повторил свое лучшее достижение в Лиге чемпионов 2021 года - вышел во второй раунд турнира. Обновление клубного рекорда в ЛЧ отнюдь не кажется невыполнимой миссией. Финский «КуПС» на предыдущей стадии с огромным трудом управился с молдавским «Милсами» (1:0, 0:0) и выглядит вполне посильным противником для сильнейшего клуба Казахстана.

В Куопио снова самое пристальное внимание будет приковано к 16-летнему вундеркинду «Кайрата» Сатпаеву. В этом году Дастан забивал во всех турнирах, в которых участвовал, кроме Суперкубка Казахстана. В текущем чемпионате страны у него 8+5 по «гол+пас» в 17 матчах, а в Кубке и ЛЧ - по голу за две игры. От эффективности юниора во многом будет зависеть исход вторничной встречи.

В играх команды Рафаэля Уразбахтина четко прослеживается тренд на «низовые» матчи. Все пять предыдущих игр «Кайрата» были на тотал меньше 2.5. Полагаем, что в Финляндии эта тенденция продолжится.