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20 июля 7:39ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

КуПС - Кайрат, 22 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Внимание на вундеркинда Сатпаева!
Валентин Васильев

На этой неделе стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Откроет его противостояние сильнейших клубов Финляндии и Казахстана. Даем прогноз на матч «КуПС»  - «Кайрат».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КуПС» (Куопио, Финляндия) 

22.07.2025, Вт

18:00 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

П1 - 2.55

Х - 3.10

П2 - 3.00

Турнир:  Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, 1-й матч 

Стадион: «Вяре Арена» (Куопио, Финляндия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КуПС»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять официальных матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Кайрат»

1:1

«Кайсар»

Премьер-лига Казахстана

15.07.2025«Кайрат»

2:0

«Олимпия»

Лига чемпионов

08.07.2025«Олимпия»

1:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

29.06.2025«Ордабасы»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

21.06.2025«Кайрат»

1:0

«Кызыл-Жар»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять официальных матчей «КуПС»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025ВПС

1:1

«КуПС»

Вейккауслиига

15.07.2025«Милсами»

0:0

«КуПС»

Лига чемпионов

08.07.2025«КуПС»

1:0

«Милсами»

Лига чемпионов

04.07.2025«Оулу»

2:2

«КуПС»

Вейккауслиига

01.07.2025«КуПС»

6:2

«Гнистан»

Вейккауслиига

Календарь матчей

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22.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Кайрат» (Казахстан)  

22.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Ференцварош» (Венгрия)  

22.07.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Црвена Звезда» (Сербия)  

22.07.2025. 20:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)  

22.07.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» К (Украина)  

22.07.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби»  Т-А (Израиль)  

22.07.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)  

22.07.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)  

22.07.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)  

22.07.2025. 21:15. «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

22.07.2025. 21:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)  

22.07.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)  

22.07.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)  

23.07.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)  

23.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан) 

Прогноз на матч

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Обыграв на старте турнира непростую словенскую «Олимпию», «Кайрат» повторил свое лучшее достижение в Лиге чемпионов 2021 года - вышел во второй раунд турнира. Обновление клубного рекорда в ЛЧ отнюдь не кажется невыполнимой миссией. Финский «КуПС» на предыдущей стадии с огромным трудом управился с молдавским «Милсами» (1:0, 0:0) и выглядит вполне посильным противником для сильнейшего клуба Казахстана.

В Куопио снова самое пристальное внимание будет приковано к 16-летнему вундеркинду «Кайрата» Сатпаеву. В этом году Дастан забивал во всех турнирах, в которых участвовал, кроме Суперкубка Казахстана. В текущем чемпионате страны у него 8+5 по «гол+пас» в 17 матчах, а в Кубке и ЛЧ - по голу за две игры. От эффективности юниора во многом будет зависеть исход вторничной встречи.

В играх команды Рафаэля Уразбахтина четко прослеживается тренд на «низовые» матчи. Все пять предыдущих игр «Кайрата» были на тотал меньше 2.5. Полагаем, что в Финляндии эта тенденция продолжится.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Куопио покажет онлайн-кинотеатр Кинопоиск. 

ВещательТип трансляцииУсловия
КинопоискВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «КуПС»: Пасанен (травма)

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа хозяев поля котируется за 2.55, ничья - за 3.10. В случае успеха гостей букмекер утроит номинал соответствующей ставки. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «КуПС» - «Кайрат»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча нулевую ничью. При сыгравшей ставке на нее букмекер выплатит вознаграждение в шестикратном размере.

Куда выходит проигравший в паре «КуПС» - «Кайрат»?

Обе команды продолжат выступления в еврокубках вне зависимости от исхода двухматчевого противостояния. Победитель выйдет в третий раунд ЛЧ, проигравший отправится в Лигу конференций. 

Кто тренирует «Кайрат»?

В сентябре 2024 года Александра Кержакова сменил у руля команды Рафаэль Уразбахтин.

Сколько лет Сатпаеву?

12 августа будущему игроку «Челси» исполнится 17 лет.

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