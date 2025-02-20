Лас-Пальмас - Барселона, 22 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

За последние пять матчей канарский аутсайдер набрал всего одно из 15 возможных и докатился до четвертого с конца места в таблице. Ниже - зона понижения в классе. Но! Во всех этих играх «Лас-Пальмас» не только пропускал, но и неизменно забивал - строго по одному голу за матч. У «Барселоны» от столкновения с островитянами и вовсе остались скверные воспоминания. В конце осени сине-гранатовые внезапно уступили «Лас-Пальмасу» дома 1:2.

На этот раз недооценки соперника фаворит точно не допустит. Но и хозяевам отступать некуда. Близость зоны вылета вынуждает их смелее идти вперед. По результативности «Лас-Пальмас» далеко не отстающий в Примере - делит 9-11 места с «Осасуной» и «Севильей». Так что одностороннего движения на арене «Гран Канария» не предвидится. Допускаем, что и начинать с центра поля по ходу матча придется не только аутсайдеру.