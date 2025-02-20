Лас-Пальмас - Барселона, 22 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлые выходные «Барселона» впервые с ноября прошлого года возглавила таблицу Примеры. Свой первый матч в качестве нового-старого лидера каталонцы проведут на Канарских островах. Сумеет ли скромный «Лас-Пальмас» повторно за сезон удивить гранда?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лас-Пальмас»
22.02.2025, Сб
23:00 МСК
«Барселона»
|П1 - 10.00
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 25-й тур
Стадион: «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лас-Пальмас»
|21
|8
|49
|68-183
|«Барселона»
|49
|8
|21
|183-68
Последние пять матчей «Лас-Пальмаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Мальорка»
3:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|08.02.2025
|«Лас-Пальмас»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|03.02.2025
|«Жирона»
2:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|24.01.2025
|«Лас-Пальмас»
1:1
«Осасуна»
Примера
|19.01.2025
|«Реал»
4:1
«Лас-Пальмас»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|06.02.2025
|«Валенсия»
0:5
«Барселона»
Кубок Испании
|02.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Алавес»
Примера
|29.01.2025
|«Барселона»
2:2
«Аталанта»
Лига чемпионов
Перед началом 25-го тура «Барса» опережает «Реал» в таблице по дополнительным показателям, а «Лас-Пальмас» уже одной ногой стоит в зоне вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3. Атлетико
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6. Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Осасуна
|24
|7
|11
|6
|29-33
|32
|10. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|11. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|12. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|13. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|14. Сельта
|24
|8
|5
|11
|35-38
|29
|15. Эспаньол
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18. Валенсия
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19. Алавес
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
За последние пять матчей канарский аутсайдер набрал всего одно из 15 возможных и докатился до четвертого с конца места в таблице. Ниже - зона понижения в классе. Но! Во всех этих играх «Лас-Пальмас» не только пропускал, но и неизменно забивал - строго по одному голу за матч. У «Барселоны» от столкновения с островитянами и вовсе остались скверные воспоминания. В конце осени сине-гранатовые внезапно уступили «Лас-Пальмасу» дома 1:2.
На этот раз недооценки соперника фаворит точно не допустит. Но и хозяевам отступать некуда. Близость зоны вылета вынуждает их смелее идти вперед. По результативности «Лас-Пальмас» далеко не отстающий в Примере - делит 9-11 места с «Осасуной» и «Севильей». Так что одностороннего движения на арене «Гран Канария» не предвидится. Допускаем, что и начинать с центра поля по ходу матча придется не только аутсайдеру.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
|«Бетсити»
|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Лас-Пальмас»: Родригес (болезнь)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» - «Барселона»:
|Позиция
|«Лас-Пальмас»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Силлессен
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|6. Пельмар
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|15. Маккенна
|5. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|3. Мармоль
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|11. Рамирес
|3. Бальде
|Защитник
|Полузащитник
|21. Байчетитч
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Муньос
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Молейро
|6. Гави
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вити
|19. Ямаль
|Нападающий
|Полузащитник
|14. Фустер
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|16. Макбарни
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Мартинес
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Повторная победа «Лас-Пальмаса» над каталонским топом сулит 10-кратный выигрыш любителям сенсаций. Ничья в «Бетсити» котируется за 6.50. Вероятность успеха «Барселоны» оценена котировкой 1.25.
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По расчетам аналитиков, самый реальный счет в этой паре - 0:2. В «Бетсити» взять его в прематче можно с котировкой 9.00.
Прямая трансляция с Канарских островов запланирована на «Матч ТВ» и сайте Sportbox.
После возвращения каталонцев на первое место в таблице аналитики снизили коэффициент на их чемпионство с 2.70 до 2.10. Соответственно, на мадридский «Реал» котировки подросли - с 1.80 до 2.05.
Партнерский проект