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20 февраля 9:32ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Лас-Пальмас - Барселона, 22 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

В первом круге аутсайдер шокировал гранда
Валентин Васильев

В прошлые выходные «Барселона» впервые с ноября прошлого года возглавила таблицу Примеры. Свой первый матч в качестве нового-старого лидера каталонцы проведут на Канарских островах. Сумеет ли скромный «Лас-Пальмас» повторно за сезон удивить гранда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лас-Пальмас» 

22.02.2025, Сб

23:00 МСК

«Барселона» 

П1 - 10.00

Х - 6.50

П2 - 1.25

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 25-й тур

Стадион: «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лас-Пальмас»2184968-183
«Барселона»49821183-68

Последние пять матчей «Лас-Пальмаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Мальорка»

3:1

«Лас-Пальмас»

Примера

 08.02.2025«Лас-Пальмас»

 1:2

«Вильярреал»

Примера

 03.02.2025«Жирона»

 2:1

«Лас-Пальмас»

Примера

24.01.2025«Лас-Пальмас»

1:1

«Осасуна»

Примера

19.01.2025«Реал»

4:1

«Лас-Пальмас»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

 09.02.2025 «Севилья»

 1:4

«Барселона» 

Примера

 06.02.2025 «Валенсия»

 0:5

«Барселона» 

Кубок Испании 

02.02.2025«Барселона»

1:0

«Алавес»

Примера

29.01.2025«Барселона»

2:2

«Аталанта»

Лига чемпионов

Турнирное положение

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Перед началом 25-го тура «Барса» опережает «Реал» в таблице по дополнительным показателям, а «Лас-Пальмас» уже одной ногой стоит в зоне вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона24163565-2551
2. Реал Мадрид24156352-2351
3. Атлетико24148239-1650
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал24118547-3541
6. Райо Вальекано2498727-2535
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Осасуна24711629-3332
10. Жирона24941132-3531
11. Реал Сосьедад24941120-2331
12. Севилья2487929-3431
13. Хетафе2479820-1830
14. Сельта24851135-3829
15. Эспаньол24661223-3624
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас24651329-4123
18. Валенсия24581125-3823
19. Алавес24571228-3822
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

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За последние пять матчей канарский аутсайдер набрал всего одно из 15 возможных и докатился до четвертого с конца места в таблице. Ниже - зона понижения в классе. Но! Во всех этих играх «Лас-Пальмас» не только пропускал, но и неизменно забивал - строго по одному голу за матч. У «Барселоны» от столкновения с островитянами и вовсе  остались скверные воспоминания. В конце осени сине-гранатовые внезапно уступили «Лас-Пальмасу» дома 1:2. 

На этот раз недооценки соперника фаворит точно не допустит. Но и хозяевам отступать некуда. Близость зоны вылета вынуждает их смелее идти вперед. По результативности «Лас-Пальмас» далеко не отстающий в Примере - делит 9-11 места с «Осасуной» и «Севильей». Так что одностороннего движения на арене  «Гран Канария» не предвидится. Допускаем, что и начинать с центра поля по ходу матча придется не только аутсайдеру.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч на Канарах покажет телеканал «Матч ТВ». Также за игрой можно следить на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDБесплатно
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Лас-Пальмас»: Родригес (болезнь)

«Барселона»: Берналь, Тер Штеген (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» - «Барселона»:

Позиция«Лас-Пальмас»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Силлессен25. ЩенсныВратарь
Защитник6. Пельмар23. КундеЗащитник
Защитник15. Маккенна5. МартинесЗащитник
Защитник3. Мармоль2. КубарсиЗащитник
Защитник11. Рамирес3. БальдеЗащитник
Полузащитник21. Байчетитч8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 5. Муньос21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник10. Молейро6. ГавиПолузащитник
Полузащитник18. Вити19. ЯмальНападающий
Полузащитник14. Фустер11. РафиньяНападающий
Нападающий16. Макбарни9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерДиего МартинесХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Повторная победа «Лас-Пальмаса» над каталонским топом сулит 10-кратный выигрыш любителям сенсаций. Ничья в «Бетсити» котируется за 6.50. Вероятность успеха «Барселоны» оценена котировкой 1.25.

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Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Лас-Пальмас» - «Барселона»?

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По расчетам аналитиков, самый реальный счет в этой паре - 0:2. В  «Бетсити» взять его в прематче можно с котировкой 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Лас-Пальмас» - «Барселона»?

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Прямая трансляция с Канарских островов запланирована на «Матч ТВ» и сайте Sportbox.

Кто станет чемпионом Испании?

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После возвращения каталонцев на первое место в таблице аналитики снизили коэффициент на их чемпионство с 2.70 до 2.10. Соответственно, на мадридский «Реал» котировки подросли - с 1.80 до 2.05.

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