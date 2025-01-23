Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
27 декабря 7:59ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио - Аталанта, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Клуб из Бергамо постарается сохранить лидерство в чемпионате Италии
Руслан Ипполитов
Лацио - Аталанта.jpg
Лацио - Аталанта.jpg

В субботу, 28 декабря, «Лацио» сыграет в Риме матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Аталантой». Если гости не смогут победить на знаменитом стадионе «Олимпико», то рискуют потерять статус единоличного лидера Серии А, а по потерянным очкам и вовсе оказаться позади «Интера».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

28.12.2024, Сб

22:45 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 2.95

Х - 3.35

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: еще не определен 

 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»394941155-156
«Аталанта»414939156-155

Последние пять игр «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Лечче»

1:2

«Лацио»

Серия А

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

12.12.2024«Аякс»

1:3

«Лацио»

Лига Европы

08.12.2024«Наполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

05.12.2024«Лацио»

3:1

«Наполи»

Кубок Италии

Последние пять игр «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

18.12.2024«Аталанта»

6:1

«Чезена»

Кубок Италии

14.12.2024«Кальяри»

0:1

«Аталанта»

Серия А

10.12.2024«Аталанта»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

06.12.2024«Аталанта»

2:1

«Милан»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Аталанта17131342-1940
2. Наполи17122326-1238
3. Интер16114142-1537
4. Лацио17111532-2434
5. Фиорентина1694329-1331
6. Ювентус17710028-1331
7. Болонья1677223-1828
8. Милан1675425-1626
9. Удинезе1772821-2623
10. Рома1754823-2319
11. Эмполи1747616-1919
12. Торино1754817-2219
13. Дженоа1737714-2616
14. Лечче1744911-2916
15. Комо1736818-3015
16. Верона17501221-4015
17. Парма1736823-3315
18. Кальяри1735916-2814
19. Венеция17341017-3013
20. Монца1717915-2310

Прогноз на матч

Свернуть

В центральном матче 18-го тура Серии А сойдутся команды, занимающие первое и четвертое места. Предсказать победителя встречи крайне сложно, ведь и мотивация, и силы команд примерно равны. Последняя игра «Лацио» и «Аталанты» в Риме в предыдущем сезоне завершилась победой хозяев с минимальной разницей (3:2), а в текущем календарном году соперники встречались лишь в Бергамо, где вверх взяла «Аталанта» (3:1). Отсюда и высокие коэффициенты букмекеров на победу каждого из клубов.

В декабре «Лацио» выглядит довольно солидно, о чем говорит и уверенная победа в Амстердаме над «Аяксом» (1:3), и два подряд выигрыша у «Наполи», вверх над которыми римляне брали и в национальном кубке, и в чемпионате. Занозой в сердцах болельщиков сидит унизительное домашнее поражение от «Интера» (0:6), но та игра уже в прошлом, а подсластить горькую пилюлю помогли три выездных очка с «Лечче» (1:2).

Занимающая первую строчку в турнирной таблице Серии А «Аталанта» первый зимний месяц тоже может занести себе в актив. Теряли очки подопечные Гасперини в декабре лишь однажды, когда уступили в Бергамо мощному «Реалу» (2:3).

В том, что голы в этой встрече будут, практически нет сомнений. С большой долей вероятности отличиться удастся и тем, и другим. Но определить перед стартовым свистком фаворита этой встречи невозможно. Делаем выбор в пользу ставки на ничью за 3.40, пусть такой исход и не устроит ни одного из соперников. 

 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ»  бесплатно покажет встречу «Лацио» - «Аталанта» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Лацио»: Весино, Педро, Нослин (все - травмы).

«Аталанта»: Скальвин, Скамакка (все - травмы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Аталанта»:

Позиция«Лацио»«Аталанта»Позиция
Вратарь94. Проведель29. КарнезеккиВратарь
Защитник29. Лаццари3. КоссунуЗащитник
Защитник34. Хила23. КолашинацЗащитник
Защитник30. Тавареш16. БеллановаЗащитник
Защитник13. Романьоли19. ДжимситиЗащитник
Полузащитник8. Гендузи8. ПашаличПолузащитник
Полузащитник 6. Ровелла13. ЭдерсонПолузащитник 
Полузащитник18. Исаксен77. ДзаппакостаПолузащитник
Нападающий19. Диа17. Де КетелареПолузащитник
Нападающий10. Дзакканьи11. ЛукманНападающий
Нападающий11. Кастельянос32. РетегиНападающий
Главный тренерМарко БарониДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы «Лацио» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Аталанты» - за 2.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Лацио» - «Аталанта»?

Свернуть

Лидер Серии А встречается с четвертой командой. Букмекеры считают, что шансы гостей на победу немного выше. 

Где бесплатно смотреть матч «Лацио» - «Аталанта»?

Свернуть

Телеканал «МАТЧ» покажет центральную встречу тура в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Италии?

Свернуть

Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.70

«Аталанта» - 3.70

«Наполи» - 5.00

На чемпионство «Лацио» можно поставить с коэффициентом 55.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров