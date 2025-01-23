Лацио - Аталанта, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В субботу, 28 декабря, «Лацио» сыграет в Риме матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Аталантой». Если гости не смогут победить на знаменитом стадионе «Олимпико», то рискуют потерять статус единоличного лидера Серии А, а по потерянным очкам и вовсе оказаться позади «Интера».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
28.12.2024, Сб
22:45 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 2.95
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|39
|49
|41
|155-156
|«Аталанта»
|41
|49
|39
|156-155
Последние пять игр «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Лечче»
1:2
«Лацио»
Серия А
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
|12.12.2024
|«Аякс»
1:3
«Лацио»
Лига Европы
|08.12.2024
|«Наполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|05.12.2024
|«Лацио»
3:1
«Наполи»
Кубок Италии
Последние пять игр «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|18.12.2024
|«Аталанта»
6:1
«Чезена»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Кальяри»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|10.12.2024
|«Аталанта»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|06.12.2024
|«Аталанта»
2:1
«Милан»
Серия А
Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|2. Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|3. Интер
|16
|11
|4
|1
|42-15
|37
|4. Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|5. Фиорентина
|16
|9
|4
|3
|29-13
|31
|6. Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|7. Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|8. Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|9. Удинезе
|17
|7
|2
|8
|21-26
|23
|10. Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|11. Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|12. Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|13. Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|14. Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|15. Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|16. Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|17. Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|18. Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|19. Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|20. Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
В центральном матче 18-го тура Серии А сойдутся команды, занимающие первое и четвертое места. Предсказать победителя встречи крайне сложно, ведь и мотивация, и силы команд примерно равны. Последняя игра «Лацио» и «Аталанты» в Риме в предыдущем сезоне завершилась победой хозяев с минимальной разницей (3:2), а в текущем календарном году соперники встречались лишь в Бергамо, где вверх взяла «Аталанта» (3:1). Отсюда и высокие коэффициенты букмекеров на победу каждого из клубов.
В декабре «Лацио» выглядит довольно солидно, о чем говорит и уверенная победа в Амстердаме над «Аяксом» (1:3), и два подряд выигрыша у «Наполи», вверх над которыми римляне брали и в национальном кубке, и в чемпионате. Занозой в сердцах болельщиков сидит унизительное домашнее поражение от «Интера» (0:6), но та игра уже в прошлом, а подсластить горькую пилюлю помогли три выездных очка с «Лечче» (1:2).
Занимающая первую строчку в турнирной таблице Серии А «Аталанта» первый зимний месяц тоже может занести себе в актив. Теряли очки подопечные Гасперини в декабре лишь однажды, когда уступили в Бергамо мощному «Реалу» (2:3).
В том, что голы в этой встрече будут, практически нет сомнений. С большой долей вероятности отличиться удастся и тем, и другим. Но определить перед стартовым свистком фаворита этой встречи невозможно. Делаем выбор в пользу ставки на ничью за 3.40, пусть такой исход и не устроит ни одного из соперников.
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Телеканал «МАТЧ» бесплатно покажет встречу «Лацио» - «Аталанта» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лацио»: Весино, Педро, Нослин (все - травмы).
«Аталанта»: Скальвин, Скамакка (все - травмы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Лацио»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
|29. Карнезекки
|Вратарь
|Защитник
|29. Лаццари
|3. Коссуну
|Защитник
|Защитник
|34. Хила
|23. Колашинац
|Защитник
|Защитник
|30. Тавареш
|16. Белланова
|Защитник
|Защитник
|13. Романьоли
|19. Джимсити
|Защитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
|8. Пашалич
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
|13. Эдерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Исаксен
|77. Дзаппакоста
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Диа
|17. Де Кетеларе
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
|11. Лукман
|Нападающий
|Нападающий
|11. Кастельянос
|32. Ретеги
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
Вероятность победы «Лацио» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Аталанты» - за 2.40.
Лидер Серии А встречается с четвертой командой. Букмекеры считают, что шансы гостей на победу немного выше.
Телеканал «МАТЧ» покажет центральную встречу тура в прямом эфире.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.70
«Аталанта» - 3.70
«Наполи» - 5.00
На чемпионство «Лацио» можно поставить с коэффициентом 55.00.
Партнерский проект