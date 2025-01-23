Лацио - Аталанта, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В центральном матче 18-го тура Серии А сойдутся команды, занимающие первое и четвертое места. Предсказать победителя встречи крайне сложно, ведь и мотивация, и силы команд примерно равны. Последняя игра «Лацио» и «Аталанты» в Риме в предыдущем сезоне завершилась победой хозяев с минимальной разницей (3:2), а в текущем календарном году соперники встречались лишь в Бергамо, где вверх взяла «Аталанта» (3:1). Отсюда и высокие коэффициенты букмекеров на победу каждого из клубов.

В декабре «Лацио» выглядит довольно солидно, о чем говорит и уверенная победа в Амстердаме над «Аяксом» (1:3), и два подряд выигрыша у «Наполи», вверх над которыми римляне брали и в национальном кубке, и в чемпионате. Занозой в сердцах болельщиков сидит унизительное домашнее поражение от «Интера» (0:6), но та игра уже в прошлом, а подсластить горькую пилюлю помогли три выездных очка с «Лечче» (1:2).

Занимающая первую строчку в турнирной таблице Серии А «Аталанта» первый зимний месяц тоже может занести себе в актив. Теряли очки подопечные Гасперини в декабре лишь однажды, когда уступили в Бергамо мощному «Реалу» (2:3).

В том, что голы в этой встрече будут, практически нет сомнений. С большой долей вероятности отличиться удастся и тем, и другим. Но определить перед стартовым свистком фаворита этой встречи невозможно. Делаем выбор в пользу ставки на ничью за 3.40, пусть такой исход и не устроит ни одного из соперников.