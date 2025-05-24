Лацио — Лечче, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Лацио» - «Лечче» ?

В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 1:1.

Кто откроет счет в матче в матче «Лацио» - «Лечче» ?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.45, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 3.15. Вариант «никто не забьет» можно взять за 9.50.

Будет ли много голов в матче «Лацио» - «Лечче»?

На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.82, а ТМ 2.5 можно взять за 1.98. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.87.