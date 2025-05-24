Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 мая 11:29ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Лечче, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римляне бьются за еврокубки
Руслан Ипполитов

В последнем туре чемпионата Италии «Лацио» на своем поле встретится с «Лечче». Столичный клуб еще сохраняет вероятность пробиться в Лигу чемпионов. Оцениваем шансы команд, присматриваясь к интересным котировкам.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

25.05.2025, Вс

21:45 МСК

«Лечче» (Лечче)  

П1 - 1.55

Х - 3.70

П2 - 7.60

Турнир: Серия А, 38-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»22121272-46
«Лечче»12122246-72

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия 

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

04.05.2025«Эмполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

28.04.2025«Лацио»

2:2

«Парма»

Серия А

23.04.2025«Дженоа»

0:2

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Лечче»

1:0

«Торино»

Серия А

11.05.2025«Верона»

1:1

«Лечче»

Серия А

03.05.2025«Лечче»

0:1

«Наполи»

Серия А

27.04.2025«Аталанта»

1:1

«Лечче»

Серия А

19.04.2025«Лечче»

0:3

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Лечче»

1:2

«Лацио»

Серия А

14.01.2024«Лацио»

1:0

«Лечче»

Серия А

20.08.2023«Лечче»

2:1

«Лацио»

Серия А

12.05.2023«Лацио»

2:2

«Лечче»

Серия А

04.01.2023«Лечче»

2:1

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

За тур до финиша первенства «Лацио» занимает 6-е место, а «Лечче» - 17-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи372310457-2779
2. Интер37239577-3578
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3713101449-5049
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри37991940-5436
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

Свернуть

Команда из Рима докатила до финиша, успев повеселить публику игрой в еврокубках. Сейчас вопрос стоит несколько иначе - в каком из еврокубковых турнирах «Лацио» сыграет в следующем сезоне. Вилка предельно проста: только победа. Рискнем основательно предположить, что «Лацио» свой матч заберет. Соперник лишен турнирной мотивации, а римляне будут рвать. Римский клуб на своем поле с хорошей мотивацией - отличная возможность прихватить фору. Берем - 1.5 мяча. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Лацио»: Габаррон, Лаццари (оба - травма)

«Лечче»: Мархвиньский, Жан, Бурнете, Корфитцен, Крстович, Пьерре (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Лечче»:

Позиция«Лацио»

«Лечче»

Позиция

Вратарь94. Проведель

30. Фальконе

Вратарь

Защитник3. Пеллегрини

12. Жильбер

Защитник

Защитник25. Нильсен

4. Гаспар

Защитник

Защитник34. Хила

6. Баскиритто

Защитник

Защитник77. Марушич

25. Галло

Защитник

Полузащитник 6. Ровелла

29. Кулибали

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

20. Рамадани

Полузащитник 

Полузащитник7. Деле-Баширу

14. Хельгасон

Полузащитник

Нападающий20. Чауна

37. Карлссон

Полузащитник

Нападающий10. Дзакканьи

50. Пьеротти

Нападающий

Нападающий19. Диа

3. Ребич

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Марко Джампаоло

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш гостевой команды оценен кэфом 7.50. Успех хозяев котируется за 1.55, а ничья идет за 3.70.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Лацио» - «Лечче»?

В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 1:1. 

Кто откроет счет в матче в матче «Лацио» - «Лечче»?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.45, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 3.15. Вариант «никто не забьет» можно взять за 9.50.

Будет ли много голов в матче «Лацио» - «Лечче»?

На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.82, а ТМ 2.5 можно взять за 1.98. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.87.

 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer252 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer252 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer586 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer207 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer221 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer586 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных