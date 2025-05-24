Лацио — Лечче, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнем туре чемпионата Италии «Лацио» на своем поле встретится с «Лечче». Столичный клуб еще сохраняет вероятность пробиться в Лигу чемпионов. Оцениваем шансы команд, присматриваясь к интересным котировкам.
Турнир: Серия А, 38-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|22
|12
|12
|72-46
|«Лечче»
|12
|12
|22
|46-72
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Эмполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
|28.04.2025
|«Лацио»
2:2
«Парма»
Серия А
|23.04.2025
|«Дженоа»
0:2
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Лечче»
1:0
«Торино»
Серия А
|11.05.2025
|«Верона»
1:1
«Лечче»
Серия А
|03.05.2025
|«Лечче»
0:1
«Наполи»
Серия А
|27.04.2025
|«Аталанта»
1:1
«Лечче»
Серия А
|19.04.2025
|«Лечче»
0:3
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Лечче»
1:2
«Лацио»
Серия А
|14.01.2024
|«Лацио»
1:0
«Лечче»
Серия А
|20.08.2023
|«Лечче»
2:1
«Лацио»
Серия А
|12.05.2023
|«Лацио»
2:2
«Лечче»
Серия А
|04.01.2023
|«Лечче»
2:1
«Лацио»
Серия А
За тур до финиша первенства «Лацио» занимает 6-е место, а «Лечче» - 17-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Команда из Рима докатила до финиша, успев повеселить публику игрой в еврокубках. Сейчас вопрос стоит несколько иначе - в каком из еврокубковых турнирах «Лацио» сыграет в следующем сезоне. Вилка предельно проста: только победа. Рискнем основательно предположить, что «Лацио» свой матч заберет. Соперник лишен турнирной мотивации, а римляне будут рвать. Римский клуб на своем поле с хорошей мотивацией - отличная возможность прихватить фору. Берем - 1.5 мяча.
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Потери
«Лацио»: Габаррон, Лаццари (оба - травма)
«Лечче»: Мархвиньский, Жан, Бурнете, Корфитцен, Крстович, Пьерре (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Лечче»:
|Позиция
|«Лацио»
«Лечче»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
30. Фальконе
Вратарь
|Защитник
|3. Пеллегрини
12. Жильбер
Защитник
|Защитник
|25. Нильсен
4. Гаспар
Защитник
|Защитник
|34. Хила
6. Баскиритто
Защитник
|Защитник
|77. Марушич
25. Галло
Защитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
29. Кулибали
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
20. Рамадани
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
14. Хельгасон
Полузащитник
|Нападающий
|20. Чауна
37. Карлссон
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
50. Пьеротти
Нападающий
|Нападающий
|19. Диа
3. Ребич
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Марко Джампаоло
Главный тренер
Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш гостевой команды оценен кэфом 7.50. Успех хозяев котируется за 1.55, а ничья идет за 3.70.
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В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 1:1.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.45, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 3.15. Вариант «никто не забьет» можно взять за 9.50.
На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.82, а ТМ 2.5 можно взять за 1.98. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.87.
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