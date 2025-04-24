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24 апреля 17:00ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Парма, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом круге «Парма» обыграла римлян
Руслан Ипполитов

В последний игровой день 34-го тура чемпионата Италии по футболу на поле выйдут «Лацио» и «Парма». Римский клуб, в случае успеха, может серьезно усилить свои позиции в борьбе за путевки в еврокубки. Набранные три балла позволят столичной команде рассчитывать на попадание в квартет сильнейших, место в котором сулит билет в Лигу чемпионов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

28.04.2024, Пн

21:45 МСК

«Парма» (Парма)

П1 - 1.50

Х - 4.40

П2 - 6.30

Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Габриэле Сакки

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио» 30211688-61
«Парма»16213061-88

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Дженоа»

0:2

«Лацио»

Серия А

17.04.2025«Лацио»

3:1 (2:3 - пен.)

«Буде-Глимт»

Лига Европы

13.04.2025«Лацио»

1:1

«Рома»

Серия А

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

13.04.2025«Фиорентина»

0:0

«Парма»

Серия А

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

31.03.2025«Верона»

0:0

«Парма»

Серия А

15.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

Турнирное положение

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«Лацио» перед 34-м туром занимает 6-ю строчку, а «Парма» - 15-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

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В предыдущем туре «Парма» обыграла на своем поле сверхмотивированный «Ювентус», что, кстати, вышло на руку «Лацио», являющегося прямым конкурентом туринского клуба. Чего ждать от «Пармы» - главный вопрос. Отрыв от зоны вылета небольшой имеется, и команде Кристиана Киву нервотрепка с борьбой за выживание по идее не грозит. Впечатляет и беспроигрышная серия «желто-синих», достигшая уже шесть матчей. Причем делить очки с «Пармой» доводилось не только командам из нижней части турнирной таблице, но и «Интеру» с «Фиорентиной».

На своем поле «Лацио» будет фаворитом, но команда Марко Барони демонстрирует отнюдь не идеальный футбол, периодически теряя в то числе и свои очки. «Парма» весной доказала, что с ней необходимо считаться. Гости не несут груз ответственности за результат и на таком фоне могут выступить на «Олимпико» весьма удачно. Рискнем и остановим выбор на ничьей. Куш за это положен приличный.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Риме в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лацио»: Габаррон, Тавареш (оба - травма).

«Парма»: Ковальски, Шарпантье, Осорио, Бенедычак (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Парма»:

Позиция«Лацио»

«Парма»

Позиция

Вратарь94. Проведель

31. Судзуки

Вратарь

Защитник3. Пеллегрини

15. Дель Прато

Защитник

Защитник25. Нильсен

21. Вольякко

Защитник

Защитник34. Хила

5. Валенти

Защитник

Полузащитник77. Марушич

14. Валери

Защитник

Полузащитник6. Ровелла

10. Бернабе

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

16. Кейта

Полузащитник 

Полузащитник 7. Деле-Баширу

19. Зом

Полузащитник

Нападаюший20. Чауна

98. Ман

Полузащитник

Нападающий10. Дзакканьи

17. Ондрейка

Полузащитник

Нападающий19. Диа

13. Бонни

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Кристиан Киву

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET рассчитает по коэффициенту 1.50 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 6.30. Заключить пари на ничью можно за 4.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Парма»?

Одинаковый коэффициент (7.50) предложен за счета 1:0 и 2:0.

Много ли голов будет в матче «Лацио» - «Парма»?

ТБ 2.5 можно взять за 1.75. На то, что голов будет не меньше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 2.07.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.00.  

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