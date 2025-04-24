Лацио — Парма, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В предыдущем туре «Парма» обыграла на своем поле сверхмотивированный «Ювентус», что, кстати, вышло на руку «Лацио», являющегося прямым конкурентом туринского клуба. Чего ждать от «Пармы» - главный вопрос. Отрыв от зоны вылета небольшой имеется, и команде Кристиана Киву нервотрепка с борьбой за выживание по идее не грозит. Впечатляет и беспроигрышная серия «желто-синих», достигшая уже шесть матчей. Причем делить очки с «Пармой» доводилось не только командам из нижней части турнирной таблице, но и «Интеру» с «Фиорентиной».

На своем поле «Лацио» будет фаворитом, но команда Марко Барони демонстрирует отнюдь не идеальный футбол, периодически теряя в то числе и свои очки. «Парма» весной доказала, что с ней необходимо считаться. Гости не несут груз ответственности за результат и на таком фоне могут выступить на «Олимпико» весьма удачно. Рискнем и остановим выбор на ничьей. Куш за это положен приличный.