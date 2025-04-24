Лацио — Парма, 28 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В последний игровой день 34-го тура чемпионата Италии по футболу на поле выйдут «Лацио» и «Парма». Римский клуб, в случае успеха, может серьезно усилить свои позиции в борьбе за путевки в еврокубки. Набранные три балла позволят столичной команде рассчитывать на попадание в квартет сильнейших, место в котором сулит билет в Лигу чемпионов.
Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Габриэле Сакки
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|30
|21
|16
|88-61
|«Парма»
|16
|21
|30
|61-88
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Дженоа»
0:2
«Лацио»
Серия А
|17.04.2025
|«Лацио»
3:1 (2:3 - пен.)
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Лацио»
1:1
«Рома»
Серия А
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|13.04.2025
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|31.03.2025
|«Верона»
0:0
«Парма»
Серия А
|15.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
«Лацио» перед 34-м туром занимает 6-ю строчку, а «Парма» - 15-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
В предыдущем туре «Парма» обыграла на своем поле сверхмотивированный «Ювентус», что, кстати, вышло на руку «Лацио», являющегося прямым конкурентом туринского клуба. Чего ждать от «Пармы» - главный вопрос. Отрыв от зоны вылета небольшой имеется, и команде Кристиана Киву нервотрепка с борьбой за выживание по идее не грозит. Впечатляет и беспроигрышная серия «желто-синих», достигшая уже шесть матчей. Причем делить очки с «Пармой» доводилось не только командам из нижней части турнирной таблице, но и «Интеру» с «Фиорентиной».
На своем поле «Лацио» будет фаворитом, но команда Марко Барони демонстрирует отнюдь не идеальный футбол, периодически теряя в то числе и свои очки. «Парма» весной доказала, что с ней необходимо считаться. Гости не несут груз ответственности за результат и на таком фоне могут выступить на «Олимпико» весьма удачно. Рискнем и остановим выбор на ничьей. Куш за это положен приличный.
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Потери
«Лацио»: Габаррон, Тавареш (оба - травма).
«Парма»: Ковальски, Шарпантье, Осорио, Бенедычак (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Парма»:
|Позиция
|«Лацио»
«Парма»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
31. Судзуки
Вратарь
|Защитник
|3. Пеллегрини
15. Дель Прато
Защитник
|Защитник
|25. Нильсен
21. Вольякко
Защитник
|Защитник
|34. Хила
5. Валенти
Защитник
|Полузащитник
|77. Марушич
14. Валери
Защитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
10. Бернабе
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
16. Кейта
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
19. Зом
Полузащитник
|Нападаюший
|20. Чауна
98. Ман
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
17. Ондрейка
Полузащитник
|Нападающий
|19. Диа
13. Бонни
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Кристиан Киву
Главный тренер
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ТБ 2.5 можно взять за 1.75. На то, что голов будет не меньше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 2.07.
Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.00.
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