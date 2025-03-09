Лацио - Удинезе, 10 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительный игровой день 28-го тура чемпионата Италии в Риме встретятся «Лацио» и «Удинезе». Команда Марко Барони сражается за место в квартете сильнейших Серии А, а клуб из Удине застрял в середине турнирной таблицы. Прикидываем шансы соперников и присматриваемся к букмекерской линии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
10.03.2025, Пн
«Удинезе» (Удине)
|П1 - 1.72
Турнир: чемпионат Италии, 28-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Марко Пиччинини
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|48
|26
|29
|157-123
|«Удинезе»
|29
|26
|48
|123-157
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Виктория»
1:2
«Лацио»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять игр «Удинезе»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Удинезе»
1:0
«Парма»
Серия А
|21.02.2025
|«Лечче»
0:1
«Удинезе»
Серия А
|16.02.2025
|«Удинезе»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Наполи»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|01.02.2025
|«Удинезе»
3:2
«Венеция»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2024
|«Удинезе»
2:1
«Лацио»
Серия А
|11.03.2024
|«Лацио»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|07.01.2024
|«Удинезе»
1:2
«Лацио»
Серия А
|21.05.2023
|«Удинезе»
0:1
«Лацио»
Серия А
|16.10.2022
|«Лацио»
0:0
«Удинезе»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|9. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
«Лацио» не только ведет борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице с «Ювентусом», но и обязан постоянно оглядываться назад. Римский клуб на «Олимпико» будет фаворитом, но для реализации «бумажного» преимущества команде Марко Барони придется хорошенько потрудиться на поле.
«Удинезе» ударно провел последний месяц. В пяти матчах Серии А подопечные Луиса Энрике одержали четыре победы, потеряв очки лишь в ничейной выездной встрече с «Наполи». Насколько опасен может быть ближайший соперник «Лацио» стало понятно еще в первом круге, когда в Удине римляне были биты со счетом 2:1.
Команда Барони выиграла две свои последние встречи, расправившись в национальном первенстве с «Миланом» и одолев в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Викторию». Результативностью столичный клуб не блещет, но действует на поле вполне уверенно.
Судя по котировкам, «Лацио» является очевидным фаворитом, но близкий к идеальному турнирный путь «Удинезе» в феврале позволяет усомниться в благоприятном для римлян исходе встречи. Все вводные говорят о том, что проиграть в этот вечер не должен ни один из соперников.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Олимпико» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Подписка - 299 рублей в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Лацио»: Хюсай, Кастельянос, Дзакканьи, Деле-Баширу (все - травма)
«Удинезе»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Удинезе»:
|Позиция
|«Лацио»
«Удинезе»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
1. Доннарумма
Вратарь
|Защитник
|77. Марушич
2. Хакими
Защитник
|Защитник
|34. Хила
5. Маркиньос
Защитник
|Защитник
|30. Тавареш
51. Пачо
Защитник
|Полузащитник
|13. Романьоли
87. Невеш
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
17. Витинья
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Родригес
8. Руис
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Исаксен
10. Ли
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Башич
7. Кварацхелия
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Диа
10. Дембеле
Нападающий
|Нападающий
|14. Нослин
29. Баркола
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Луис Энрике
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.72. Заключить пари на ничью можно за 3.70, а на выигрыш гостей - за 5.00.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Наиболее вероятным исходом аналитики FONBET называют победу «Лацио» с минимальным счетом 1:0. Номинал сыгравшей ставки на такой результат будет умножен на коэффициент 7.00. Поставить на ничью 1:1 предлагается за 7.50, на 2:0 - за 8.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Олимпико» в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Тройка главных претендентов на трофей от FONBET выглядит так:
«Интер» - 1.50
«Наполи» - 3.40
«Аталанта» - 12.00
На чемпионство «Лацио» можно поставить с коэффициентом 300.00. На «Удинезе» - 5000.00.
Партнерский проект