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9 марта 9:07ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио - Удинезе, 10 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

В первом круге римляне проиграли в Удине
Руслан Ипполитов
Лацио - Удинезе.jpg
Лацио - Удинезе.jpg

В заключительный игровой день 28-го тура чемпионата Италии в Риме встретятся «Лацио» и «Удинезе». Команда Марко Барони сражается за место в квартете сильнейших Серии А, а клуб из Удине застрял в середине турнирной таблицы. Прикидываем шансы соперников и присматриваемся к букмекерской линии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

10.03.2025, Пн
22:45 МСК

«Удинезе» (Удине)

П1 - 1.72

Х - 3.70

П2 - 5.00

Турнир: чемпионат Италии, 28-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Марко Пиччинини

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»482629157-123
«Удинезе»292648123-157

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Виктория»

1:2

«Лацио»

Лига Европы

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

Последние пять игр «Удинезе»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Удинезе»

1:0

«Парма»

Серия А

21.02.2025«Лечче»

0:1

«Удинезе»

Серия А

16.02.2025«Удинезе»

3:0

«Эмполи»

Серия А

09.02.2025«Наполи»

1:1

«Удинезе»

Серия А

01.02.2025«Удинезе»

3:2

«Венеция»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2024«Удинезе»

2:1

«Лацио»

Серия А

11.03.2024«Лацио»

1:2

«Удинезе»

Серия А

07.01.2024«Удинезе»

1:2

«Лацио»

Серия А

21.05.2023«Удинезе»

0:1

«Лацио»

Серия А

16.10.2022«Лацио»

0:0

«Удинезе»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Милан28128842-3244
9. Рома27127842-3043
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона27821727-5626
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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«Лацио» не только ведет борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице с «Ювентусом», но и обязан постоянно оглядываться назад. Римский клуб на «Олимпико» будет фаворитом, но для реализации «бумажного» преимущества команде Марко Барони придется хорошенько потрудиться на поле.

«Удинезе» ударно провел последний месяц. В пяти матчах Серии А подопечные Луиса Энрике одержали четыре победы, потеряв очки лишь в ничейной выездной встрече с «Наполи». Насколько опасен может быть ближайший соперник «Лацио» стало понятно еще в первом круге, когда в Удине римляне были биты со счетом 2:1.

Команда Барони выиграла две свои последние встречи, расправившись в национальном первенстве с «Миланом» и одолев в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Викторию». Результативностью столичный клуб не блещет, но действует на поле вполне уверенно.

Судя по котировкам, «Лацио» является очевидным фаворитом, но близкий к идеальному турнирный путь «Удинезе» в феврале позволяет усомниться в благоприятном для римлян исходе встречи. Все вводные говорят о том, что проиграть в этот вечер не должен ни один из соперников.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Олимпико» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка - 299 рублей в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Лацио»:  Хюсай, Кастельянос, Дзакканьи, Деле-Баширу (все - травма)

«Удинезе»:  нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Удинезе»:

Позиция«Лацио»

«Удинезе»

Позиция

Вратарь94. Проведель

1. Доннарумма

Вратарь

Защитник77. Марушич

2. Хакими

Защитник

Защитник34. Хила

5. Маркиньос

Защитник

Защитник30. Тавареш

51. Пачо

Защитник

Полузащитник13. Романьоли

87. Невеш

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

17. Витинья

Полузащитник

Полузащитник 9. Родригес

8. Руис

Полузащитник 

Полузащитник18. Исаксен

10. Ли

Полузащитник

Полузащитник26. Башич

7. Кварацхелия

Полузащитник

Полузащитник19. Диа 

10. Дембеле

Нападающий

Нападающий14. Нослин

29. Баркола

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Луис Энрике

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.72. Заключить пари на ничью можно за 3.70, а на выигрыш гостей - за 5.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Лацио» - «Удинезе»?

Наиболее вероятным исходом аналитики FONBET называют победу «Лацио» с минимальным счетом 1:0. Номинал сыгравшей ставки на такой результат будет умножен на коэффициент 7.00. Поставить на ничью 1:1 предлагается за 7.50, на 2:0 - за 8.00

Где бесплатно смотреть матч  «Лацио» - «Удинезе»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Олимпико» в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от FONBET выглядит так:

«Интер» - 1.50

«Наполи» - 3.40

«Аталанта» - 12.00

На чемпионство «Лацио» можно поставить с коэффициентом 300.00. На «Удинезе» - 5000.00.

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