Лацио - Удинезе, 10 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

«Лацио» не только ведет борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице с «Ювентусом», но и обязан постоянно оглядываться назад. Римский клуб на «Олимпико» будет фаворитом, но для реализации «бумажного» преимущества команде Марко Барони придется хорошенько потрудиться на поле.

«Удинезе» ударно провел последний месяц. В пяти матчах Серии А подопечные Луиса Энрике одержали четыре победы, потеряв очки лишь в ничейной выездной встрече с «Наполи». Насколько опасен может быть ближайший соперник «Лацио» стало понятно еще в первом круге, когда в Удине римляне были биты со счетом 2:1.

Команда Барони выиграла две свои последние встречи, расправившись в национальном первенстве с «Миланом» и одолев в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Викторию». Результативностью столичный клуб не блещет, но действует на поле вполне уверенно.

Судя по котировкам, «Лацио» является очевидным фаворитом, но близкий к идеальному турнирный путь «Удинезе» в феврале позволяет усомниться в благоприятном для римлян исходе встречи. Все вводные говорят о том, что проиграть в этот вечер не должен ни один из соперников.