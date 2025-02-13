Лестер - Арсенал, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды проиграли последние кубковые матчи: «Арсенал» - «Ньюкаслу» в Кубке лиги, а «Лестер» - «МЮ» в Кубке Англии. Трудно оценить степень огорчения футболистов обоих клубов этими поражениями. Но есть подозрение, что на первом месте и у одних, и у других стоит АПЛ. «Арсенал» борется за чемпионский трофей, «Лестер» - за выживание. Так что очки в предстоящем матче остро нужны обеим сторонам.

«Лисы» проиграли четыре из пяти последних матчей. Но рук безвольно команда не упустила. Подтверждение тому выездная победа над «Тоттенхэмом». Она должна и наверняка насторожила «канониров». С этим аутсайдером баловаться не стоит - может и наказать. Думается, второй подряд осечки «Арсенал» не допустит. Команда Артеты меньше всех в лиге пропускает, а у «Лестера» четыре из пяти предыдущих поражений были сухими. Прогнозируем победу гостей на ноль, но немного снизим риски, выбрав вариант «забьет только одна команда».