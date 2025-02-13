Лестер - Арсенал, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в английской Премьер-лиге откроет встреча в Лестере. Одноименный клуб принимает «Арсенал». Опасный выезд для одного из лидеров сезона, несмотря на котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лестер»
15.02.2025, Сб
15:30 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 10.60
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия)
Главный судья: Сэмюэл Барротт
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лестер»
|32
|46
|73
|186-285
|«Арсенал»
|73
|46
|32
|285-186
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Лестер»
АПЛ
|18.01.2025
|«Лестер»
0:2
«Фулхэм»
АПЛ
|15.01.2025
|«Лестер»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Жирона»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|22.01.2025
|«Арсенал»
3:0
«Динамо Загреб»
Лига чемпионов
После 24 туров команды расположились на разных концах таблицы: «Арсенал» идет вторым, а «Лестер» - третьим, но с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Обе команды проиграли последние кубковые матчи: «Арсенал» - «Ньюкаслу» в Кубке лиги, а «Лестер» - «МЮ» в Кубке Англии. Трудно оценить степень огорчения футболистов обоих клубов этими поражениями. Но есть подозрение, что на первом месте и у одних, и у других стоит АПЛ. «Арсенал» борется за чемпионский трофей, «Лестер» - за выживание. Так что очки в предстоящем матче остро нужны обеим сторонам.
«Лисы» проиграли четыре из пяти последних матчей. Но рук безвольно команда не упустила. Подтверждение тому выездная победа над «Тоттенхэмом». Она должна и наверняка насторожила «канониров». С этим аутсайдером баловаться не стоит - может и наказать. Думается, второй подряд осечки «Арсенал» не допустит. Команда Артеты меньше всех в лиге пропускает, а у «Лестера» четыре из пяти предыдущих поражений были сухими. Прогнозируем победу гостей на ноль, но немного снизим риски, выбрав вариант «забьет только одна команда».
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Английские футбольные соревнования исчезли с российских телеканалов в 2022 году. Следить за матчами Премьер-лиги онлайн возможно через сайты букмекеров и специализированные спортивные платформы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лестер»: Вестергор, Перейра, Кристиансен, Фатаву, Суттар (все - травмы)
«Арсенал»: Сака, Уайт, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Лестер»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|30. Хермансен
|32. Нето
|Вратарь
|Защитник
|2. Джастин
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|5. Околи
|6. Магальянс
|Защитник
|Защитник
|3. Фас
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|33. Томас
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|24. Сумаре
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ндиди
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Эль-Ханнус
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Нападающий
|де Кордова-Рид
|11. Мартинелли
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Айю
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Дака
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Руд ван Нистелрой
|Микель Артета
|Главный тренер
В линии БК PARI наблюдаем огромный перекос в котировках по основному рынку. Победа хозяев обещает тем, кто в нее поверит, более чем 10-кратный выигрыш. На ничью коэффициент тоже солидный - 5.60. Успех «Арсенала» котируется за 1.80.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы аутсайдера составляет около 9%. Статистика тоже против хозяев: шесть последних матчей с «Арсеналом» «лисы» проиграли.
Российские телевизионные каналы не транслируют соревнования из Великобритании.
В Чемпионшип отправятся три худшие команды по итогам сезона. «Лестер» сейчас как раз в зоне вылета.
Партнерский проект