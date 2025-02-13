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13 февраля 6:48ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Лестер - Арсенал, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды остро нуждаются в очках
Валентин Васильев

Субботний игровой день в английской Премьер-лиге откроет встреча в Лестере. Одноименный клуб принимает «Арсенал». Опасный выезд для одного из лидеров сезона, несмотря на котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лестер» 

15.02.2025, Сб

15:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 10.60

Х - 5.60

П2 - 1.80

Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Кинг Пауэр»  (Лестер, Англия)

Главный судья: Сэмюэл Барротт

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лестер»324673186-285
«Арсенал»734632285-186

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

26.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Лестер»

АПЛ

18.01.2025«Лестер»

0:2

«Фулхэм»

АПЛ

15.01.2025«Лестер»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Жирона»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

25.01.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

22.01.2025«Арсенал»

3:0

«Динамо Загреб»

Лига чемпионов

Место в таблице

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После 24 туров команды расположились на разных концах таблицы: «Арсенал» идет вторым, а «Лестер» - третьим, но с конца. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

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Обе команды проиграли последние кубковые матчи: «Арсенал» - «Ньюкаслу» в Кубке лиги, а «Лестер» - «МЮ» в Кубке Англии. Трудно оценить степень огорчения футболистов обоих клубов этими поражениями. Но есть подозрение, что на первом месте и у одних, и у других стоит АПЛ. «Арсенал» борется за чемпионский трофей, «Лестер» - за выживание. Так что очки в предстоящем матче остро нужны обеим сторонам. 

«Лисы» проиграли четыре из пяти последних матчей. Но рук безвольно команда не упустила. Подтверждение тому выездная победа над «Тоттенхэмом». Она должна и наверняка насторожила «канониров». С этим аутсайдером баловаться не стоит - может и наказать. Думается, второй подряд осечки «Арсенал» не допустит. Команда Артеты меньше всех в лиге пропускает, а у «Лестера» четыре из пяти предыдущих поражений были сухими. Прогнозируем победу гостей на ноль, но немного снизим риски, выбрав вариант «забьет только одна команда».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Английские футбольные соревнования исчезли с российских телеканалов в 2022 году. Следить за матчами Премьер-лиги онлайн возможно через сайты букмекеров и специализированные спортивные платформы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лестер»: Вестергор, Перейра, Кристиансен, Фатаву, Суттар (все - травмы)

«Арсенал»: Сака, Уайт, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Арсенал»:

Позиция«Лестер»«Арсенал»Позиция
Вратарь30. Хермансен32. НетоВратарь
Защитник2. Джастин49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник5. Околи6. МагальянсЗащитник
Защитник3. Фас2. СалибаЗащитник
Защитник33. Томас12. ТимберЗащитник
Полузащитник 24. Сумаре5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 6. Ндиди41. РайсПолузащитник 
Полузащитник11. Эль-Ханнус8. ЭдегорПолузащитник
Нападающийде Кордова-Рид11. МартинеллиПолузащитник
Нападающий18. Айю19. ТроссардПолузащитник
Нападающий20. Дака30. СтерлингНападающий
Главный тренерРуд ван НистелройМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии БК PARI наблюдаем огромный перекос в котировках по основному рынку. Победа хозяев обещает тем, кто в нее поверит, более чем 10-кратный выигрыш. На ничью коэффициент тоже солидный - 5.60. Успех «Арсенала» котируется за 1.80.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Лестер» - «Арсенал»?

Согласно расчетам экспертов, вероятность победы аутсайдера составляет около 9%. Статистика тоже против хозяев: шесть последних матчей с «Арсеналом» «лисы» проиграли.

Где бесплатно смотреть матч «Лестер» - «Арсенал»?

Российские телевизионные каналы не транслируют соревнования из Великобритании.

Сколько команд вылетает из АПЛ?

В Чемпионшип отправятся три худшие команды по итогам сезона.  «Лестер» сейчас как раз в зоне вылета. 

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