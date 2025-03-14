Лестер - Манчестер Юнайтед, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Лестер» терпит турнирное бедствие, и с каждым туром шансов на спасение у него остается все меньше. По игре команду не назвать безнадежной и беспомощной - наоборот, она почти всем оказывает сопротивление. Но с результатами беда. Пять туров подряд «лисы» не то что очков не могут набрать - хотя бы гол забить. Единственное светлое пятно в АПЛ в 2025 году - выездная победа над «Тоттенхэмом». В остальном - мрак.

«МЮ» тоже давно не блещет, но он хотя бы до зоны вылета не докатывался. Посреди недели «красные дьяволы» порадовали болельщиков уверенной победой над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы (4:1). Крупнее при Амориме побеждали только «Эвертон» в прошлом году (4:0). Но удручающая серия «Лестера» рано или поздно должна закончиться - хотя бы безочковая. Турнирная мотивация хозяев априори мощнее, чем у гостей. Дальше отступать аутсайдеру некуда. Решимся на, может быть, немного алогичный прогноз: «Лестер» не проиграет.

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