Лестер - Манчестер Юнайтед, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 29-го тура английской Премьер-лиги увенчает встреча в Лестере. В гости к терпящему бедствие одноименному клубу едет воспрянувший духом «Манчестер Юнайтед». Назревает еще одна неудача «лис»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лестер»
16.03.2025, Вс
22:00 МСК
«Манчестер Юнайтед»
|П1 - 4.20
Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лестер»
|36
|31
|73
|184-282
|«Манчестер Юнайтед»
|73
|31
|36
|282-184
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
|27.02.2025
|«Вест Хэм»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|21.02.2025
|«Лестер»
0:4
«Брентфорд»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2025
|«МЮ»
4:1
«Реал Сосьедад»
АПЛ
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«МЮ»
|1:1, пен. 3:4
«Фулхэм»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
Обе команды занимают совсем не те места, на которые нацеливались перед сезоном.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3. Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4. Челси
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5. Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9. Борнмут
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10. Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12. Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13. Тоттенхэм
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14. Манчестер Юнайтед
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15. Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16. Вест Хэм
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17. Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18. Ипсвич
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19. Лестер
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20. Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
«Лестер» терпит турнирное бедствие, и с каждым туром шансов на спасение у него остается все меньше. По игре команду не назвать безнадежной и беспомощной - наоборот, она почти всем оказывает сопротивление. Но с результатами беда. Пять туров подряд «лисы» не то что очков не могут набрать - хотя бы гол забить. Единственное светлое пятно в АПЛ в 2025 году - выездная победа над «Тоттенхэмом». В остальном - мрак.
«МЮ» тоже давно не блещет, но он хотя бы до зоны вылета не докатывался. Посреди недели «красные дьяволы» порадовали болельщиков уверенной победой над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы (4:1). Крупнее при Амориме побеждали только «Эвертон» в прошлом году (4:0). Но удручающая серия «Лестера» рано или поздно должна закончиться - хотя бы безочковая. Турнирная мотивация хозяев априори мощнее, чем у гостей. Дальше отступать аутсайдеру некуда. Решимся на, может быть, немного алогичный прогноз: «Лестер» не проиграет.
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Лестер»: Джастин, Макейтир, Фатаву, Суттар (все - травмы)
«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Маунт, Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай, Майну (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Лестер»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|30. Хермансен
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|25. Кулибали
|4. Де Лигт
|Защитник
|Защитник
|5. Околи
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|3. Фас
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|33. Томас
|20. Дало
|Защитник
|Полузащитник
|24. Сумаре
|3. Мазрауи
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ндиди
|25. Угарте
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Эль-Ханнус
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Де Кордова-Рид
|17. Гарначо
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Айю
|11. Зиркзее
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Дака
|9. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Руд ван Нистелрой
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Эксперты «Мелбет» оценили вероятность успеха аутсайдера коэффициентом 4.20. Ничья котируется за 3.85, победа «МЮ» - за 1.85.
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Котировки букмекеров намекают, что наиболее вероятный счет в этой паре - 1:1. Пари на этот вариант сулит семикратный выигрыш.
В декабре 2024 года команду возглавил знаменитый голландский нападающий ван Нистелрой. К улучшению результатов это не привело. Из 17 матчей с ним «Лестер» выиграл только три, и всего два - в АПЛ.
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