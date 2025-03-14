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14 марта 13:53ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Лестер - Манчестер Юнайтед, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Взыграет наконец гордость у «лис»?
Валентин Васильев

Программу 29-го тура английской Премьер-лиги увенчает встреча в Лестере. В гости к терпящему бедствие одноименному клубу едет воспрянувший духом  «Манчестер Юнайтед». Назревает еще одна неудача «лис»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лестер»

16.03.2025, Вс

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 4.20

Х - 3.85

П2 - 1.85

Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур

Стадион: «Кинг Пауэр»  (Лестер, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лестер»363173184-282
«Манчестер Юнайтед»733136282-184

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

27.02.2025«Вест Хэм»

2:0

«Лестер»

АПЛ

21.02.2025«Лестер»

0:4

«Брентфорд»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2025«МЮ»

4:1

«Реал Сосьедад»

АПЛ

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«МЮ»1:1, пен. 3:4

«Фулхэм»

Кубок Англии

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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Обе команды занимают совсем не те места, на которые нацеливались перед сезоном.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал281510352-2455
3. Ноттингем Форест28156745-3351
4. Челси28147753-3649
5. Манчестер Сити28145953-3847
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон281210646-4046
8. Астон Вилла29129841-4545
9. Борнмут28128847-3444
10. Фулхэм28119841-3842
11. Кристал Пэлас28109936-3339
12. Брентфорд281151248-4438
13. Тоттенхэм281041455-4134
14. Манчестер Юнайтед28971234-4034
15. Эвертон28712931-3533
16. Вест Хэм28961332-4833
17. Вулверхэмптон28651738-5723
18. Ипсвич28381726-5817
19. Лестер28451925-6217
20. Саутгемптон28232320-689

Прогноз на матч

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«Лестер» терпит турнирное бедствие, и с каждым туром шансов на спасение у него остается все меньше. По игре команду не назвать безнадежной и беспомощной - наоборот, она почти всем оказывает сопротивление. Но с результатами беда. Пять туров подряд «лисы» не то что очков не могут набрать - хотя бы гол забить. Единственное светлое пятно в АПЛ в 2025 году - выездная победа над «Тоттенхэмом». В остальном - мрак.

«МЮ» тоже давно не блещет, но он хотя бы до зоны вылета не докатывался. Посреди недели «красные дьяволы» порадовали болельщиков уверенной победой над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы (4:1). Крупнее при Амориме побеждали только «Эвертон» в прошлом году (4:0). Но удручающая серия «Лестера» рано или поздно должна закончиться - хотя бы безочковая. Турнирная мотивация хозяев априори мощнее, чем у гостей. Дальше отступать аутсайдеру некуда. Решимся на, может быть, немного алогичный прогноз: «Лестер» не проиграет.

 Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ чемпионат Англии легально не транслируется. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Лестер»: Джастин, Макейтир, Фатаву, Суттар (все - травмы)

«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Маунт,  Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай, Майну (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Лестер»«МЮ»Позиция
Вратарь30. Хермансен24. ОнанаВратарь
Защитник25. Кулибали4. Де ЛигтЗащитник
Защитник5. Околи5. МагуайрЗащитник
Защитник3. Фас15. ЙороЗащитник
Защитник33. Томас20. ДалоЗащитник
Полузащитник 24. Сумаре3. МазрауиЗащитник
Полузащитник 6. Ндиди25. УгартеПолузащитник 
Полузащитник11. Эль-Ханнус8. ФернандешПолузащитник
Полузащитник14. Де Кордова-Рид17. ГарначоПолузащитник
Полузащитник18. Айю11. ЗиркзееПолузащитник
Нападающий20. Дака9. ХойлундНападающий
Главный тренерРуд ван НистелройРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Мелбет» оценили вероятность успеха аутсайдера коэффициентом 4.20. Ничья котируется за 3.85, победа «МЮ» - за 1.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»?

Котировки букмекеров намекают, что наиболее вероятный счет в этой паре - 1:1. Пари на этот вариант сулит семикратный выигрыш.

Кто сейчас тренирует «Лестер»?

В декабре 2024 года команду возглавил знаменитый голландский нападающий ван Нистелрой. К улучшению результатов это не привело. Из 17 матчей с ним «Лестер» выиграл только три, и всего два - в АПЛ.

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