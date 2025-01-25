Лейпциг — Байер, 25 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Байер» является последним оплотом в борьбе с «Баврией» в чемпионской гонке. Все остальные претенденты уже отвалились, и лишь парни из Леверкузена сохраняют шансы на победу в Бундеслиге.

Ведомая Хаби Алонсо команда может навязать борьбу мюнхенцам, но для этого необходимо побеждать в Лейпциге. Задача это не самая простая, но клуб с таким именитым и заслуженным тренером не имеет права отказаться от борьбы.

Победная серия «Байера» в национальном чемпионате насчитывает уже восемь матчей. Закладываться на то, что «быки» одержат победу точно не станем. Как и на то. что они проиграют. Наша задача - найти оптимальную ставку. И эта ставка - что обе команды забьют. Такое пари можно заключать на каждый матч Бундеслиги, но в данном случае это более чем обоснованно и расчетливо.