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24 января 15:38ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Лейпциг — Байер, 25 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Кто еще составит конкуренцию баварцам
Руслан Ипполитов

25 января в рамках 19-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» пожалует в гости к «Лейпцигу». Леверкузенцы остаются по сути единственной командой, которая способна оказать реальное сопротивление «Баварии» в борьбе за чемпионство.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лейпциг» (Лейпциг)

25.01.2025, Сб

17:30 МСК

«Байер» (Леверкузен)

П1 - 3.80

Х - 4.05

П2 - 1.90

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

Главный арбитр: Бастиан Данкерт

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лейпциг»84529-26
«Байер»54826-29

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2025«Атлетико»2:1«Байер»Лига чемпионов
18.01.2025«Байер»3:1«Боруссия М»Бундеслига
14.01.2025«Байер»1:0«Майнц»Бундеслига
10.01.2025«Боруссия Д»2:3«Байер»Бундеслига
21.12.2024«Байер»5:1«Фрайбург»Бундеслига

Последние пять игр «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.01.2025«Лепциг»2:1«Спортинг»Лига чемпионов
18.01.2025«Бохум»3:3«Лейпциг»Бундеслига
15.01.2025«Штутгарт»2:1«Лейпциг»Бундеслига
12.01.2025«Лейпциг»

4:2

«Вердер»

Бундеслига

20.12.2024«Бавария»

5:1

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять игр «Байера» и «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Байер»2:3«Лейпциг»Бундеслига
20.01.2024«Лейпциг»2:3«Байер»Бундеслига
19.08.2023«Байер»

3:2

«Лейпциг»

Бундеслига

23.04.2023«Байер»

2:0

«Лейпциг»

Бундеслига

29.10.2022«Лейпциг»

2:0

«Байер»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария18143156-1545
2. Байер18125144-2441
3. Айнтрахт18113442-2436
4. Штутгарт1895436-2632
5. Лейпциг1894532-2731
6. Майнц1884631-2328
7. Вольфсбург1883740-3227
8. Фрайбург1883725-3427
9. Вердер1875631-3426
10. Боруссия Д1874732-3125
11. Боруссия М1873827-2924
12. Аугсбург1864821-3322
13. Унион1855816-2420
14. Санкт-Паули18521114-2117
15. Хоффенхайм1845923-3517
16. Хайденхайм18421223-3814
17. Хольштайн18321326-4611
18. Бохум18241217-4010

Прогноз на матч

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«Байер» является последним оплотом в борьбе с «Баврией» в чемпионской гонке. Все остальные претенденты уже отвалились, и лишь парни из Леверкузена сохраняют шансы на победу в Бундеслиге.

Ведомая Хаби Алонсо команда может навязать борьбу мюнхенцам, но для этого необходимо побеждать в Лейпциге. Задача это не самая простая, но клуб с таким именитым и заслуженным тренером не имеет права отказаться от борьбы.

Победная серия «Байера» в национальном чемпионате насчитывает уже восемь матчей. Закладываться на то, что «быки» одержат победу точно не станем. Как и на то. что они проиграют. Наша задача - найти оптимальную ставку. И эта ставка - что обе команды забьют. Такое пари можно заключать на каждый матч Бундеслиги, но в данном случае это более чем обоснованно и расчетливо.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Лейпциг» - «Байер» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Силва, Люкеба, Щлагер, Уэдраого (все - травма)

«Байер»: Адли, Белосьян (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Байер»:

Позиция«Лейпциг»«Байер»Позиция
Вратарь1. Гулачи1. ГрадецкиВратарь
Защитник16. Клостерман20. ГримальдоЗащитник
Защитник4. Орбан3. ИнкапьеЗащитник
Защитник13. Зайвальд4. ТаЗащитник
Полузащитник17. Баку12. ТапсобаПолузащитник
Полузащитник 22. Раум30. ФримпонгПолузащитник 
Полузащитник 18. Вермерен25. ПаласиосПолузащитник 
Полузащитник44. Кампль34. ДжакаПолузащитник
Нападающий10. Симонс10. ВирцНападающий
Нападающий11. Опенда11. ТерьеНападающий
Нападающий30. Шешко14. ШикНападающий
Главный тренерМарко РозеХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение «Байеру», предлагая коэффициент на победу гостей - 1.90. Заключить пари на ничью можно за 4.05, а выигрыш «Лейпцига» идет за 3.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лейпциг» «Байер»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 8.50. Победа гостей со счетом 2:1 идет за 9.00.  

Где смотреть бесплатно матч «Лейпциг» «Байер»?

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Лейпциг» - «Байер» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.13

«Байер» - 5.50

«Айнтрахт» - 600.00

На чемпионство «Лейпцига» можно поставить за 4000.00.

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