Лейпциг — Байер, 25 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
25 января в рамках 19-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» пожалует в гости к «Лейпцигу». Леверкузенцы остаются по сути единственной командой, которая способна оказать реальное сопротивление «Баварии» в борьбе за чемпионство.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лейпциг» (Лейпциг)
25.01.2025, Сб
17:30 МСК
«Байер» (Леверкузен)
|П1 - 3.80
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный арбитр: Бастиан Данкерт
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|8
|4
|5
|29-26
|«Байер»
|5
|4
|8
|26-29
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.01.2025
|«Атлетико»
|2:1
|«Байер»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Байер»
|3:1
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|14.01.2025
|«Байер»
|1:0
|«Майнц»
|Бундеслига
|10.01.2025
|«Боруссия Д»
|2:3
|«Байер»
|Бундеслига
|21.12.2024
|«Байер»
|5:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
Последние пять игр «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.01.2025
|«Лепциг»
|2:1
|«Спортинг»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Бохум»
|3:3
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|15.01.2025
|«Штутгарт»
|2:1
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|12.01.2025
|«Лейпциг»
4:2
«Вердер»
Бундеслига
|20.12.2024
|«Бавария»
5:1
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять игр «Байера» и «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Байер»
|2:3
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|20.01.2024
|«Лейпциг»
|2:3
|«Байер»
|Бундеслига
|19.08.2023
|«Байер»
3:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|23.04.2023
|«Байер»
2:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|29.10.2022
|«Лейпциг»
2:0
«Байер»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|2. Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|3. Айнтрахт
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|4. Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|5. Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|6. Майнц
|18
|8
|4
|6
|31-23
|28
|7. Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|8. Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|9. Вердер
|18
|7
|5
|6
|31-34
|26
|10. Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|11. Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|12. Аугсбург
|18
|6
|4
|8
|21-33
|22
|13. Унион
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|14. Санкт-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|15. Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|16. Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|17. Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|18. Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
«Байер» является последним оплотом в борьбе с «Баврией» в чемпионской гонке. Все остальные претенденты уже отвалились, и лишь парни из Леверкузена сохраняют шансы на победу в Бундеслиге.
Ведомая Хаби Алонсо команда может навязать борьбу мюнхенцам, но для этого необходимо побеждать в Лейпциге. Задача это не самая простая, но клуб с таким именитым и заслуженным тренером не имеет права отказаться от борьбы.
Победная серия «Байера» в национальном чемпионате насчитывает уже восемь матчей. Закладываться на то, что «быки» одержат победу точно не станем. Как и на то. что они проиграют. Наша задача - найти оптимальную ставку. И эта ставка - что обе команды забьют. Такое пари можно заключать на каждый матч Бундеслиги, но в данном случае это более чем обоснованно и расчетливо.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Лейпциг» - «Байер» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Силва, Люкеба, Щлагер, Уэдраого (все - травма)
«Байер»: Адли, Белосьян (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Байер»:
|Позиция
|«Лейпциг»
|«Байер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гулачи
|1. Градецки
|Вратарь
|Защитник
|16. Клостерман
|20. Гримальдо
|Защитник
|Защитник
|4. Орбан
|3. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|13. Зайвальд
|4. Та
|Защитник
|Полузащитник
|17. Баку
|12. Тапсоба
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Раум
|30. Фримпонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вермерен
|25. Паласиос
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Кампль
|34. Джака
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Симонс
|10. Вирц
|Нападающий
|Нападающий
|11. Опенда
|11. Терье
|Нападающий
|Нападающий
|30. Шешко
|14. Шик
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Розе
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 8.50. Победа гостей со счетом 2:1 идет за 9.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Лейпциг» - «Байер» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.13
«Байер» - 5.50
«Айнтрахт» - 600.00
На чемпионство «Лейпцига» можно поставить за 4000.00.
Партнерский проект