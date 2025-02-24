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24 февраля 11:25ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Лейпциг — Вольфсбург, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Отомстят ли «быки» «волкам» за ноябрьский позор?
Руслан Ипполитов

26 февраля в «Лейпциг» и «Вольфсбург» сразятся за выход в полуфинал Кубка Германии. В турнирной сетке нет проигравшей в 1/8 финала «Байеру» «Баварии», так что каждый из оставшихся участников турнира имеет реальный шанс побороться за титул. Добавляет остроты предстоящему матчу и то, что предыдущая встреча этих команд обернулась для «быков» крупным домашним поражением. Оцениваем шансы соперников перед встречей в Лейпциге.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лейпциг» (Лейпциг)

26.02.2025, Ср

22:45 МСК

«Вольфсбург» (Вольфсбург)

П1 - 2.00

Х - 3.65

П2 - 3.55

Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лейпциг»115737-23
«Вольфсбург»751123-37

Последние пять игр «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Хайденхайм»

2:2

«Лейпциг»

Бундеслига

14.02.2025«Аугсбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

09.02.2025«Лейпциг»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

01.02.2025«Унион»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

29.01.2025«Штурм»

1:0

«Лейпциг»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Вольфсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Вольфсбург»

1:1

«Бохум»

Бундеслига

15.02.2025«Штутгарт»

1:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

08.02.2025«Вольфсбург»

0:0

«Байер»

Бундеслига

02.02.2025«Айнтрахт»

1:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

24.01.2025«Вольфсбург»

2:2

«Хольштайн»

Бундеслига

Последние пять игр «Лейпцига» и «Вольфсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Лейпциг»

1:5

«Вольфсбург»

Бундеслига

13.04.2024«Лейпциг»

3:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

25.11.2023«Вольфсбург»

2:1

«Лейпциг»

Бундеслига

31.10.2023«Вольфсбург»

1:0

«Лейпциг»

Кубок Германии

18.02.2023«Вольфсбург»

0:3

«Лейпциг»

Бундеслига

Календарь

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Четвертьфиналы

«Штутгарт» - «Аугсбург» - 1:0

«Байер» - «Кельн» - 3:2 ДВ

«Арминия» - «Вердер»

«Лейпциг» - «Вольфсбург»

Прогноз на матч

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Предыдущая встреча этих соперников обернулась для «Лейпцига» крупным домашним поражением (1:5). В том матче «волки» уже к 16-й минуте вели со счетом 3:0 и спокойно довели дело до победы. Есть большие сомнения, что зрители и на этот раз увидят град голов, но воспоминания от последнего визита в Лейпциг у игроков и болельщиков «Вольфсбурга» остались самые приятные.

Поклонники «быков» были вынуждены здорово понервничать в предыдущие выходные, когда их любимая команда на своем поле едва не проиграла аутсайдеру бундеслиги - «Хайденхайму». В первые 15 минут гости смогли отличиться дважды, и сил у хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграться.

«Вольфсбург» и «Лейпциг» в турнирной таблице национального чемпионата разделяют всего четыре очка, так что говорить о превосходстве в классе одного из соперников не приходится. Фактор своего поля на стороне «быков», но, как мы помним, в прошлый раз разыграть эту карту хозяевам не удалось.

У «Лейпцига» чуть больше шансов пройти в следующую стадию, но мы сделаем выбор в пользу осторожного прогноза на то, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Лейпциг» - «Вольфсбург» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)

«Вольфсбург»: Грабара, Майер, Рожерио, Бялек, Паредес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Вольфсбург»:

Позиция«Лейпциг»«Вольфсбург»Позиция
Вратарь1. Гулачи29. МюллерВратарь
Защитник3. Гертрейда21. МехлеЗащитник
Защитник16. Клостерман4. КульеракисЗащитник
Защитник23. Люкеба18. ВавроЗащитник
Полузащитник 17. Баку5. РоэрслевЗащитник
Полузащитник 22. Раум32. СванбергПолузащитник 
Полузащитник 44. Кампль6. ВранксПолузащитник 
Полузащитник8. Айдара39. ВиммерПолузащитник
Полузащитник14. Баумагртнер11. ТомашНападающий
Полузащитник10. Симонс23. ВиндНападающий
Нападающий30. Шешко9. АмураНападающий
Главный тренерМарко РозеРальф ХазенхюттльГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI не называют фаворитами хозяев поля, предлагая при этом довольно солидный коэффициент за победу «Лейпцига» - 2.00. Номинал сыгравшей ставки на «Вольфсбург» будет умножен на 3.55. Заключить пари на ничью в основное время можно с коэффициентом 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лейпциг» «Вольфсбург»?

Судя по линии, самым вероятным исходом букмекеры считают результативную ничью 1:1 в основное время. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 7.50. За 2:1 и 1:0 в пользу хозяев дают 9.00, а за 2:0 и 0:0 - 10.00.

Где смотреть бесплатно матч «Лейпциг» «Вольфсбург»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто является действующим обладателем Кубка Германии?

В мае прошлого года в финале, который традиционно играется в Берлине, «Байер» с минимальным счетом обыграл «Кайзерслаутерн». А вот в двух предыдущих финалах (2023. 2022) побеждал «Лейпциг», бравший вверх над «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» соответственно. 

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