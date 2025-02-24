Лейпциг — Вольфсбург, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Предыдущая встреча этих соперников обернулась для «Лейпцига» крупным домашним поражением (1:5). В том матче «волки» уже к 16-й минуте вели со счетом 3:0 и спокойно довели дело до победы. Есть большие сомнения, что зрители и на этот раз увидят град голов, но воспоминания от последнего визита в Лейпциг у игроков и болельщиков «Вольфсбурга» остались самые приятные.

Поклонники «быков» были вынуждены здорово понервничать в предыдущие выходные, когда их любимая команда на своем поле едва не проиграла аутсайдеру бундеслиги - «Хайденхайму». В первые 15 минут гости смогли отличиться дважды, и сил у хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграться.

«Вольфсбург» и «Лейпциг» в турнирной таблице национального чемпионата разделяют всего четыре очка, так что говорить о превосходстве в классе одного из соперников не приходится. Фактор своего поля на стороне «быков», но, как мы помним, в прошлый раз разыграть эту карту хозяевам не удалось.

У «Лейпцига» чуть больше шансов пройти в следующую стадию, но мы сделаем выбор в пользу осторожного прогноза на то, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.