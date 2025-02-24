Лейпциг — Вольфсбург, 26 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

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26 февраля в «Лейпциг» и «Вольфсбург» сразятся за выход в полуфинал Кубка Германии. В турнирной сетке нет проигравшей в 1/8 финала «Байеру» «Баварии», так что каждый из оставшихся участников турнира имеет реальный шанс побороться за титул. Добавляет остроты предстоящему матчу и то, что предыдущая встреча этих команд обернулась для «быков» крупным домашним поражением. Оцениваем шансы соперников перед встречей в Лейпциге.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лейпциг» (Лейпциг)
26.02.2025, Ср
22:45 МСК
«Вольфсбург» (Вольфсбург)
|П1 - 2.00
Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|11
|5
|7
|37-23
|«Вольфсбург»
|7
|5
|11
|23-37
Последние пять игр «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Хайденхайм»
2:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|14.02.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|09.02.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|01.02.2025
|«Унион»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|29.01.2025
|«Штурм»
1:0
«Лейпциг»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Вольфсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Вольфсбург»
1:1
«Бохум»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Штутгарт»
1:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Вольфсбург»
0:0
«Байер»
Бундеслига
|02.02.2025
|«Айнтрахт»
1:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
|24.01.2025
|«Вольфсбург»
2:2
«Хольштайн»
Бундеслига
Последние пять игр «Лейпцига» и «Вольфсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Лейпциг»
1:5
«Вольфсбург»
Бундеслига
|13.04.2024
|«Лейпциг»
3:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|25.11.2023
|«Вольфсбург»
2:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|31.10.2023
|«Вольфсбург»
1:0
«Лейпциг»
Кубок Германии
|18.02.2023
|«Вольфсбург»
0:3
«Лейпциг»
Бундеслига
Четвертьфиналы
«Штутгарт» - «Аугсбург» - 1:0
«Байер» - «Кельн» - 3:2 ДВ
«Арминия» - «Вердер»
«Лейпциг» - «Вольфсбург»
Предыдущая встреча этих соперников обернулась для «Лейпцига» крупным домашним поражением (1:5). В том матче «волки» уже к 16-й минуте вели со счетом 3:0 и спокойно довели дело до победы. Есть большие сомнения, что зрители и на этот раз увидят град голов, но воспоминания от последнего визита в Лейпциг у игроков и болельщиков «Вольфсбурга» остались самые приятные.
Поклонники «быков» были вынуждены здорово понервничать в предыдущие выходные, когда их любимая команда на своем поле едва не проиграла аутсайдеру бундеслиги - «Хайденхайму». В первые 15 минут гости смогли отличиться дважды, и сил у хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграться.
«Вольфсбург» и «Лейпциг» в турнирной таблице национального чемпионата разделяют всего четыре очка, так что говорить о превосходстве в классе одного из соперников не приходится. Фактор своего поля на стороне «быков», но, как мы помним, в прошлый раз разыграть эту карту хозяевам не удалось.
У «Лейпцига» чуть больше шансов пройти в следующую стадию, но мы сделаем выбор в пользу осторожного прогноза на то, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Лейпциг» - «Вольфсбург» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)
«Вольфсбург»: Грабара, Майер, Рожерио, Бялек, Паредес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Вольфсбург»:
|Позиция
|«Лейпциг»
|«Вольфсбург»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гулачи
|29. Мюллер
|Вратарь
|Защитник
|3. Гертрейда
|21. Мехле
|Защитник
|Защитник
|16. Клостерман
|4. Кульеракис
|Защитник
|Защитник
|23. Люкеба
|18. Вавро
|Защитник
|Полузащитник
|17. Баку
|5. Роэрслев
|Защитник
|Полузащитник
|22. Раум
|32. Сванберг
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Кампль
|6. Вранкс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Айдара
|39. Виммер
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баумагртнер
|11. Томаш
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Симонс
|23. Винд
|Нападающий
|Нападающий
|30. Шешко
|9. Амура
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Розе
|Ральф Хазенхюттль
|Главный тренер
Судя по линии, самым вероятным исходом букмекеры считают результативную ничью 1:1 в основное время. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 7.50. За 2:1 и 1:0 в пользу хозяев дают 9.00, а за 2:0 и 0:0 - 10.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
В мае прошлого года в финале, который традиционно играется в Берлине, «Байер» с минимальным счетом обыграл «Кайзерслаутерн». А вот в двух предыдущих финалах (2023. 2022) побеждал «Лейпциг», бравший вверх над «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» соответственно.
Партнерский проект