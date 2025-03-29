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29 марта 7:04ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Эвертон, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Дерби с более чем вековой историей
Валентин Васильев

Мерсисайдское дерби - одно из старейших и самых принципиальных не только в Британии, а во всей Европе. Соперничество главных клубов Ливерпуля длится с позапрошлого века, а беспрерывная история противостояния идет с 1962 года. Очередной раунд великого междусобойчика состоится в первую среду апреля. Рассмотрим игру на «Энфилде» в контексте перспективных вариантов для пари.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

02.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 1.37

Х - 4.90

П2 - 8.50

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»997868345-271
«Эвертон»687899271-345

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

11.03.2025«Ливерпуль»

0:1, пен. 1:4

ПСЖ

Лига чемпионов

08.03.2025«Ливерпуль»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

05.03.2025ПСЖ

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Эвертона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025

«Эвертон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

08.03.025«Вулверхэмптон»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

26.02.2025«Брентфорд»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

22.02.025«Эвертон»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

15.02.2025

«Кристал Пэлас»

1:2

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Эвертоном»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2025«Эвертон» 

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

24.04.2024«Эвертон» 

2:0

«Ливерпуль»

АПЛ

21.10.2023«Ливерпуль»

2:0

«Эвертон» 

АПЛ

13.02.2023«Ливерпуль»

2:0

«Эвертон» 

АПЛ

03.09.2022«Эвертон» 

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 14 позиций и 36 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал291610353-2458
3. Ноттингем Форест29166749-3554
4. Челси29147853-3749
5. Манчестер Сити29146955-4048
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон291211648-4247
8. Фулхэм29129843-3845
9. Астон Вилла29129841-4545
10. Борнмут29128948-3644
11. Брентфорд291251250-4541
12. Кристал Пэлас28109936-3339
13. Манчестер Юнайтед291071237-4037
14. Тоттенхэм291041555-4334
15. Эвертон29713932-3634
16. Вест Хэм29971333-4934
17. Вулверхэмптон29751740-5826
18. Ипсвич29381828-6217
19. Лестер29452025-6517
20. Саутгемптон29232421-709

Прогноз на матч

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Весна началась катастрофически для «Ливерпуля». Еще в начале месяца команда Арне Слота претендовала на три трофея, а теперь будет вынуждена довольствоваться только одним. Из Лиги чемпионов «красных» выставил ПСЖ, а Кубка лиги неожиданно лишил «Ньюкасл». Таким образом, сложилась уникальная ситуация: почти за два месяца до конца сезона лидер АПЛ утратил турнирную мотивацию. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Ливер» растерял 12 очков преимущества над «Арсеналом».

«Эвертон» тоже доигрывает сезон. Расстояние в 17 очков от зоны вылета позволяет второй команде города комфортно себя чувствовать в турнирном отношении. К чести парней Дэвида Мойеса, они не «бросили весла» и продолжают отбирать очки и слабых, и у сильных. 

Прежде чем сделать прогноз на дерби Мерсисайда, обратим внимание на несколько статистических фактов:

  • Единственное поражение дома «Ливерпуль» потерпел еще в сентябре прошлого года от «Ноттингема» (0:1).
  • «Эвертон» не проиграл ни одного из четырех последних выездных матчей.
  • Три предыдущих игры «ирисок» завершились со счетом 1:1.
  • Беспроигрышная серия «Эвертона» насчитывает шесть матчей, но пять из них завершились вничью.
  • Во всех шести этих играх заходила ставка на «обе забьют».

Прогноз редакции: обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-трансляции матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) предоставляются легальными букмекерскими компаниями. Российские телеканалы эти матчи не транслируют.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Александер-Арнольд, Гравенберх, Мортон, Гомес, Брэдли (все - травмы)

«Эвертон»: Миколенко, Паттеросн, Ндиайе, Мангала, Кальверт-Льюин, Макнил (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Эвертон»:

Позиция«Ливерпуль»«Эвертон»

Позиция

Вратарь62. Келлехер1. Пикфорд

Вратарь

Защитник26. Робертсон18. Янг

Защитник

Защитник4. ван Дейк6. Тарковски

Защитник

Защитник5. Конате32. Брэнтуэйт

Защитник

Защитник21. Цимикас5. Кин

Защитник

Полузащитник 17. Джонс37. Гарнер

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо27. Гейе

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт16. Дукуре

Полузащитник

Нападающий14. Кьеза11. Харрисон

Нападающий

Нападающий8. Собослаи29. Линдстрем

Нападающий

Нападающий9. Нуньес14. Бету

Нападающий

Главный тренерАрне СлотДэвид Мойес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо большой. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.37. Котировка на гостей более чем в шесть раз выше! Ничью можно взять за 4.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Эвертон»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается на победу хозяев со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на него будет умножена на 6.50. Минимальная победа лидера 1:0 котируется за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Эвертон»?

Российское телевидение больше не показывает матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ). Чтобы следить за играми в текстовом и графическом режиме, можно воспользоваться платформами ведущих букмекеров.

Когда «Ливерпуль» станет чемпионом?

Букмекеры еще принимают ставки на чемпионство «Ливерпуля», но с символическим коэффициентом 1.01. Вероятность золотого спурта «Арсенала» оценивается котировкой 35.00, а «Ноттингема» - 250.00!

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