Ливерпуль - Эвертон, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Весна началась катастрофически для «Ливерпуля». Еще в начале месяца команда Арне Слота претендовала на три трофея, а теперь будет вынуждена довольствоваться только одним. Из Лиги чемпионов «красных» выставил ПСЖ, а Кубка лиги неожиданно лишил «Ньюкасл». Таким образом, сложилась уникальная ситуация: почти за два месяца до конца сезона лидер АПЛ утратил турнирную мотивацию. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Ливер» растерял 12 очков преимущества над «Арсеналом».

«Эвертон» тоже доигрывает сезон. Расстояние в 17 очков от зоны вылета позволяет второй команде города комфортно себя чувствовать в турнирном отношении. К чести парней Дэвида Мойеса, они не «бросили весла» и продолжают отбирать очки и слабых, и у сильных.

Прежде чем сделать прогноз на дерби Мерсисайда, обратим внимание на несколько статистических фактов:

Единственное поражение дома «Ливерпуль» потерпел еще в сентябре прошлого года от «Ноттингема» (0:1).

«Эвертон» не проиграл ни одного из четырех последних выездных матчей.

Три предыдущих игры «ирисок» завершились со счетом 1:1.

Беспроигрышная серия «Эвертона» насчитывает шесть матчей, но пять из них завершились вничью.

Во всех шести этих играх заходила ставка на «обе забьют».

Прогноз редакции: обе забьют.