Ливерпуль - Эвертон, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Мерсисайдское дерби - одно из старейших и самых принципиальных не только в Британии, а во всей Европе. Соперничество главных клубов Ливерпуля длится с позапрошлого века, а беспрерывная история противостояния идет с 1962 года. Очередной раунд великого междусобойчика состоится в первую среду апреля. Рассмотрим игру на «Энфилде» в контексте перспективных вариантов для пари.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
02.04.2025, Ср
22:00 МСК
«Эвертон» (Ливерпуль)
|П1 - 1.37
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|99
|78
|68
|345-271
|«Эвертон»
|68
|78
|99
|271-345
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|11.03.2025
|«Ливерпуль»
0:1, пен. 1:4
ПСЖ
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Ливерпуль»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|05.03.2025
|ПСЖ
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Эвертона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.03.2025
«Эвертон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|08.03.025
|«Вулверхэмптон»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|26.02.2025
|«Брентфорд»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|22.02.025
|«Эвертон»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
15.02.2025
«Кристал Пэлас»
1:2
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Эвертоном»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|24.04.2024
|«Эвертон»
2:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|21.10.2023
|«Ливерпуль»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|13.02.2023
|«Ливерпуль»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|03.09.2022
|«Эвертон»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 14 позиций и 36 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3. Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4. Челси
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5. Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8. Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10. Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11. Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13. Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14. Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15. Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16. Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17. Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18. Ипсвич
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19. Лестер
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20. Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Весна началась катастрофически для «Ливерпуля». Еще в начале месяца команда Арне Слота претендовала на три трофея, а теперь будет вынуждена довольствоваться только одним. Из Лиги чемпионов «красных» выставил ПСЖ, а Кубка лиги неожиданно лишил «Ньюкасл». Таким образом, сложилась уникальная ситуация: почти за два месяца до конца сезона лидер АПЛ утратил турнирную мотивацию. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Ливер» растерял 12 очков преимущества над «Арсеналом».
«Эвертон» тоже доигрывает сезон. Расстояние в 17 очков от зоны вылета позволяет второй команде города комфортно себя чувствовать в турнирном отношении. К чести парней Дэвида Мойеса, они не «бросили весла» и продолжают отбирать очки и слабых, и у сильных.
Прежде чем сделать прогноз на дерби Мерсисайда, обратим внимание на несколько статистических фактов:
Прогноз редакции: обе забьют.
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Онлайн-трансляции матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) предоставляются легальными букмекерскими компаниями. Российские телеканалы эти матчи не транслируют.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Александер-Арнольд, Гравенберх, Мортон, Гомес, Брэдли (все - травмы)
«Эвертон»: Миколенко, Паттеросн, Ндиайе, Мангала, Кальверт-Льюин, Макнил (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Эвертон»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Эвертон»
Позиция
|Вратарь
|62. Келлехер
|1. Пикфорд
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|18. Янг
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|6. Тарковски
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|32. Брэнтуэйт
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|5. Кин
Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|37. Гарнер
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|27. Гейе
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|16. Дукуре
Полузащитник
|Нападающий
|14. Кьеза
|11. Харрисон
Нападающий
|Нападающий
|8. Собослаи
|29. Линдстрем
Нападающий
|Нападающий
|9. Нуньес
|14. Бету
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Дэвид Мойес
Главный тренер
В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо большой. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.37. Котировка на гостей более чем в шесть раз выше! Ничью можно взять за 4.90.
Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается на победу хозяев со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на него будет умножена на 6.50. Минимальная победа лидера 1:0 котируется за 7.00.
Российское телевидение больше не показывает матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ). Чтобы следить за играми в текстовом и графическом режиме, можно воспользоваться платформами ведущих букмекеров.
Букмекеры еще принимают ставки на чемпионство «Ливерпуля», но с символическим коэффициентом 1.01. Вероятность золотого спурта «Арсенала» оценивается котировкой 35.00, а «Ноттингема» - 250.00!
Партнерский проект