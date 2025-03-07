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7 марта 11:16ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Саутгемптон, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Первая команда против последней - на что здесь можно поставить?
Валентин Васильев

Восхитительный «Ливерпуль» несется навстречу 20-му чемпионскому титулу в Англии. Даже в Манчестере и Лондоне почти никто не сомневается в неизбежности триумфа «красных». Понятно, что аутсайдера вроде «Саутгемптона» лидер сезона должен сметать со своего пути. Но именно в таких, вроде бы однозначных ситуациях, иной раз рождаются громкие сенсации. Изучаем линии букмекеров на противоборство первой и последней команд АПЛ.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

08.03.2025, Сб

23:00 МСК

«Саутгемптон»

П1 - 1.13

Х - 9.50

П2 - 18.00

Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»632531193-120
«Саутгемптон»312563120-193

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025ПСЖ

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

16.02.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Саутгемптона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025

«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

22.02.025«Саутгемптон»

0:4

«Брайтон»

АПЛ

15.02.025«Саутгемптон»

1:3

«Борнмут»

АПЛ

08.02.025«Саутгемптон»

0:1

«Бернли»

Кубок Англии

01.02.2025

«Ипсвич»

1:2

«Саутгемптон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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В турнирной таблице соперников разделяет пропасть глубиной в 19 позиций и 58 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль28207166-2667
2. Арсенал27159351-2354
3. Ноттингем Форест27146744-3348
4. Манчестер Сити27145853-3747
5. Челси27137752-3646
6. Ньюкасл27135946-3844
7. Борнмут27127845-3243
8. Брайтон271110644-3943
9. Фулхэм27119740-3642
10. Астон Вилла28119840-4542
11. Брентфорд271151148-4338
12. Кристал Пэлас2799935-3336
13. Тоттенхэм271031453-3933
14. Манчестер Юнайтед27961233-3933
15. Вест Хэм27961232-4733
16. Эвертон27711930-3432
17. Вулверхэмптон27641737-5622
18. Ипсвич27381626-5717
19. Лестер27451825-6117
20. Саутгемптон27232219-659

Прогноз на матч

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В начале февраля «Ливерпуль» шокировал своих поклонников поражением от заштатного «Плимута» в Кубке Англии. Но, судя по составу, задействованному в том матче Арне Слотом, старейший турнир на планете и не входил в топ приоритетов клуба в сезоне. В трех других состязаниях «красные» продолжают продвижение к победе. Премьер-лигу они уже фактически выиграли, в Кубке лиги сыграют в финале. Дальше всего от триумфа они находятся в ЛЧ, но выездная победа над ПСЖ приблизила их к четвертьфиналу. 

У  «Саутгемптон» все очень печально: одна победа за 17 туров и безнадежное место на дне таблицы. Отыграть 13 очков от спасительной 17-й позиции «святым» едва ли по силам. Четыре последних матча команда Ивана Юрича проиграла с общим счетом 1:12. Максимально настроиться на такого соперника без пяти минут чемпиону будет невероятно сложно. Плюс Слот наверняка прибегнет к ротации. А для гостей это шанс показать себя на фоне лидера, на одной из величайших футбольных арен мира. Неизвестно, когда еще им выпадет привилегия ступить на газон «Энфилда». 

Настрой у команд будет диаметрально противоположным. Сочетания хозяйского благодушия с гостевой дерзостью предвещает бодрую игру. Сделаем не самый очевидный прогноз: обе забьют. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Графические онлайн-трансляции АПЛ предлагают своим клиентам легальные букмекерские компании.  Российское ТВ чемпионат Англии не показывает.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Мортон, Гомес, Брэдли (оба - травма)

«Саутгемптон»: Лаллана, Фрэзер, Стюарт, Харвуд-Беллис, Лариос, Беднарек (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Саутгемптон»:

Позиция«Ливерпуль»«Саутгемптон»

Позиция

Вратарь62. Келлехер30. Памсдейл

Вратарь

Защитник26. Робертсон14. Бри

Защитник

Защитник4. ван Дейк3. Маннинг

Защитник

Защитник5. Конате8. Смоллбоун

Защитник

Защитник21. Цимикас2. Уолкер-Питерс

Защитник

Полузащитник 17. Джонс34. Велингтон

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо26. Угочукву

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт7. Арибо

Полузащитник

Нападающий14. Кьеза18. Фернандеш

Нападающий

Нападающий8. Собослаи29. Гренбек

Нападающий

Нападающий9. Нуньес32. Онуачу

Нападающий

Главный тренерАрне СлотИван Юрич

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо гигантский. Коэффициент на победу хозяев составляет чисто символические 1.13. Котировка на гостей почти в 16 раз выше! Предложение на ничью - 9.50 - тоже впечатляет.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Саутгемптон»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается крупную победу фаворита 3:0. Сыгравшая ставка на него будет умножена на 8.00.

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Саутгемптон»?

На российском ТВ матчи АПЛ не транслируются. Следить за играми онлайн можно на сайтах крупнейших букмекерских контор.

Когда «Ливерпуль» станет чемпионом?

В том, что это произойдет уже в нынешнем сезоне, у аналитиков сомнений не осталось. Коэффициент 1.01 на чемпионство «Ливерпуля» красноречивее любых слов.

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