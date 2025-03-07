Ливерпуль - Саутгемптон, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Восхитительный «Ливерпуль» несется навстречу 20-му чемпионскому титулу в Англии. Даже в Манчестере и Лондоне почти никто не сомневается в неизбежности триумфа «красных». Понятно, что аутсайдера вроде «Саутгемптона» лидер сезона должен сметать со своего пути. Но именно в таких, вроде бы однозначных ситуациях, иной раз рождаются громкие сенсации. Изучаем линии букмекеров на противоборство первой и последней команд АПЛ.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
08.03.2025, Сб
23:00 МСК
«Саутгемптон»
|П1 - 1.13
Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|63
|25
|31
|193-120
|«Саутгемптон»
|31
|25
|63
|120-193
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|ПСЖ
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|16.02.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Саутгемптона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.02.2025
«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.02.025
|«Саутгемптон»
0:4
«Брайтон»
АПЛ
|15.02.025
|«Саутгемптон»
1:3
«Борнмут»
АПЛ
|08.02.025
|«Саутгемптон»
0:1
«Бернли»
Кубок Англии
01.02.2025
«Ипсвич»
1:2
«Саутгемптон»
АПЛ
В турнирной таблице соперников разделяет пропасть глубиной в 19 позиций и 58 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2. Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3. Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4. Манчестер Сити
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5. Челси
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6. Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7. Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8. Брайтон
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9. Фулхэм
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10. Астон Вилла
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11. Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12. Кристал Пэлас
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13. Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14. Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15. Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16. Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17. Вулверхэмптон
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18. Ипсвич
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19. Лестер
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20. Саутгемптон
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
В начале февраля «Ливерпуль» шокировал своих поклонников поражением от заштатного «Плимута» в Кубке Англии. Но, судя по составу, задействованному в том матче Арне Слотом, старейший турнир на планете и не входил в топ приоритетов клуба в сезоне. В трех других состязаниях «красные» продолжают продвижение к победе. Премьер-лигу они уже фактически выиграли, в Кубке лиги сыграют в финале. Дальше всего от триумфа они находятся в ЛЧ, но выездная победа над ПСЖ приблизила их к четвертьфиналу.
У «Саутгемптон» все очень печально: одна победа за 17 туров и безнадежное место на дне таблицы. Отыграть 13 очков от спасительной 17-й позиции «святым» едва ли по силам. Четыре последних матча команда Ивана Юрича проиграла с общим счетом 1:12. Максимально настроиться на такого соперника без пяти минут чемпиону будет невероятно сложно. Плюс Слот наверняка прибегнет к ротации. А для гостей это шанс показать себя на фоне лидера, на одной из величайших футбольных арен мира. Неизвестно, когда еще им выпадет привилегия ступить на газон «Энфилда».
Настрой у команд будет диаметрально противоположным. Сочетания хозяйского благодушия с гостевой дерзостью предвещает бодрую игру. Сделаем не самый очевидный прогноз: обе забьют.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Мортон, Гомес, Брэдли (оба - травма)
«Саутгемптон»: Лаллана, Фрэзер, Стюарт, Харвуд-Беллис, Лариос, Беднарек (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Саутгемптон»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Саутгемптон»
Позиция
|Вратарь
|62. Келлехер
|30. Памсдейл
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|14. Бри
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|3. Маннинг
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|8. Смоллбоун
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|2. Уолкер-Питерс
Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|34. Велингтон
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|26. Угочукву
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|7. Арибо
Полузащитник
|Нападающий
|14. Кьеза
|18. Фернандеш
Нападающий
|Нападающий
|8. Собослаи
|29. Гренбек
Нападающий
|Нападающий
|9. Нуньес
|32. Онуачу
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Иван Юрич
Главный тренер
В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо гигантский. Коэффициент на победу хозяев составляет чисто символические 1.13. Котировка на гостей почти в 16 раз выше! Предложение на ничью - 9.50 - тоже впечатляет.
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В том, что это произойдет уже в нынешнем сезоне, у аналитиков сомнений не осталось. Коэффициент 1.01 на чемпионство «Ливерпуля» красноречивее любых слов.
Партнерский проект