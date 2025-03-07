Ливерпуль - Саутгемптон, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В начале февраля «Ливерпуль» шокировал своих поклонников поражением от заштатного «Плимута» в Кубке Англии. Но, судя по составу, задействованному в том матче Арне Слотом, старейший турнир на планете и не входил в топ приоритетов клуба в сезоне. В трех других состязаниях «красные» продолжают продвижение к победе. Премьер-лигу они уже фактически выиграли, в Кубке лиги сыграют в финале. Дальше всего от триумфа они находятся в ЛЧ, но выездная победа над ПСЖ приблизила их к четвертьфиналу.

У «Саутгемптон» все очень печально: одна победа за 17 туров и безнадежное место на дне таблицы. Отыграть 13 очков от спасительной 17-й позиции «святым» едва ли по силам. Четыре последних матча команда Ивана Юрича проиграла с общим счетом 1:12. Максимально настроиться на такого соперника без пяти минут чемпиону будет невероятно сложно. Плюс Слот наверняка прибегнет к ротации. А для гостей это шанс показать себя на фоне лидера, на одной из величайших футбольных арен мира. Неизвестно, когда еще им выпадет привилегия ступить на газон «Энфилда».

Настрой у команд будет диаметрально противоположным. Сочетания хозяйского благодушия с гостевой дерзостью предвещает бодрую игру. Сделаем не самый очевидный прогноз: обе забьют.