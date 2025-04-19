Локомотив — Авангард, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Ярославский «Локомотив» одержал три подряд победы в серии с омским «Авангардом» и оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Сумеет ли лучшая команда регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершить это противостояние на домашнем льду?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Ярославль)
19.04.2025, Сб
17:00 МСК
«Авангард» (Омск)
|П1 - 1,95
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Арена 2000» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 3-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|9
|39
|248-219
|«Авангард»
|39
|9
|49
|219-248
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Авангард»
1:2 ОТ
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Авангард»
2:6
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|«Торпедо»
1:2
«Локомотив»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Авангард»
1:2 ОТ
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Авангард»
2:6
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|«Авангард»
3:2
«Металлург»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-3
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 1-2
«Локомотив» в каждом из победных матчей серии жестко давил на «Авангард». В прошлой встрече во многом из-за качественной игры в обороне и работе вратаря омичи сумели дотянуть до овертайма. Однако их запас прочности, кажется, почти исчерпался. Вполне вероятно, что уже в следующем матче «Авангард» капитулирует, а серия завершится.
Прекрасно организованный «Локомотив» может всё решить в основное время, но котировки позволяют перестраховаться и заиграть П1 с учетом потенциального овертайма. На этом и остановимся.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 3,60, ничья идет за 4,00, выигрыш «Локомотива» — за 1,95.
Партнерский проект