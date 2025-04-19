Локомотив — Авангард, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» в каждом из победных матчей серии жестко давил на «Авангард». В прошлой встрече во многом из-за качественной игры в обороне и работе вратаря омичи сумели дотянуть до овертайма. Однако их запас прочности, кажется, почти исчерпался. Вполне вероятно, что уже в следующем матче «Авангард» капитулирует, а серия завершится.

Прекрасно организованный «Локомотив» может всё решить в основное время, но котировки позволяют перестраховаться и заиграть П1 с учетом потенциального овертайма. На этом и остановимся.