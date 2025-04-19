Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 16:12ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — Авангард, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Ярославцы готовы завершить серию дома?
Александр Бокулёв

Ярославский «Локомотив» одержал три подряд победы в серии с омским «Авангардом» и оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Сумеет ли лучшая команда регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершить это противостояние на домашнем льду?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

19.04.2025, Сб

17:00 МСК

«Авангард» (Омск)

П1 - 1,95

Х - 4,00

П2 - 3,60

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Арена 2000» (Ярославль, Россия)

Счет в серии: 3-1

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»49939248-219
«Авангард»39949219-248

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Авангард»

1:2 ОТ

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Авангард»

2:6

«Локомотив»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

02.04.2025«Торпедо»

1:2

«Локомотив»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Авангард»

1:2 ОТ

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Авангард»

2:6

«Локомотив»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

05.04.2025«Авангард»

3:2

«Металлург»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

Свернуть

1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-3

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 1-2

Прогноз на матч

Свернуть

«Локомотив» в каждом из победных матчей серии жестко давил на «Авангард». В прошлой встрече во многом из-за качественной игры в обороне и работе вратаря омичи сумели дотянуть до овертайма. Однако их запас прочности, кажется, почти исчерпался. Вполне вероятно, что уже в следующем матче «Авангард» капитулирует, а серия завершится.

Прекрасно организованный «Локомотив» может всё решить в основное время, но котировки позволяют перестраховаться и заиграть П1 с учетом потенциального овертайма. На этом и остановимся.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Авангард» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 3,60, ничья идет за 4,00, выигрыш «Локомотива» — за 1,95.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров