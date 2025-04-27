Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» изрядно потрепал нервы себе и болельщикам в серии с «Авангардом», но теперь ситуация отчасти обнулилась, и букмекеры считают победителя регулярного чемпионата явным фаворитом противостояния с «Салаватом», в том числе в первом матче. Понять их можно, ведь потенциал у ярославцев действительно выше. Все-таки они пока берут своё в плей-офф в первую очередь мастерством, тогда как уфимцы — везением.

Однако очевидно одностороннюю игру не ждем. Борьбы явно будет много, а это скажется и на результативности. В последних шести очных матчах команд в основное время забрасывалось не более пяти шайб. Полагаем, есть все основания ждать подобный тотал и в воскресенье.