Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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В воскресенье, 27 апреля, стартует полуфинальная стадия плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Первой начнется серия между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Кто выйдет вперед?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 0-0
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|4
|31
|234-183
|«Салават Юлаев»
|31
|4
|49
|183-234
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Локомотив»
3:2 ОТ
«Авангард»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Авангард»
3:0
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Локомотив»
2:3
«Авангард»
Кубок Гагарина
|17.04.2025
|«Авангард»
1:2 ОТ
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Авангард»
2:6
«Локомотив»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Салават Юлаев»
3:2
«Спартак»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Спартак»
1:2 ОТ
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:3 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|17.04.2025
|«Спартак»
6:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Спартак»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-0
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 0-0
«Локомотив» изрядно потрепал нервы себе и болельщикам в серии с «Авангардом», но теперь ситуация отчасти обнулилась, и букмекеры считают победителя регулярного чемпионата явным фаворитом противостояния с «Салаватом», в том числе в первом матче. Понять их можно, ведь потенциал у ярославцев действительно выше. Все-таки они пока берут своё в плей-офф в первую очередь мастерством, тогда как уфимцы — везением.
Однако очевидно одностороннюю игру не ждем. Борьбы явно будет много, а это скажется и на результативности. В последних шести очных матчах команд в основное время забрасывалось не более пяти шайб. Полагаем, есть все основания ждать подобный тотал и в воскресенье.
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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1,95, ничья идет за 4,10, выигрыш «Салавата» — за 3,60.
Партнерский проект