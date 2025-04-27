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26 апреля 20:05ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Встречаем новую стадию плей-офф
Александр Бокулёв

В воскресенье, 27 апреля, стартует полуфинальная стадия плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Первой начнется серия между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Кто выйдет вперед?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

27.04.2025, Вс

16:00 МСК

«Салават Юлаев» (Уфа)

П1 - 1,95

Х - 4,10

П2 - 3,60

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Счет в серии: 0-0

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»49431234-183
«Салават Юлаев»31449183-234

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Локомотив»

3:2 ОТ

«Авангард»

Кубок Гагарина

21.04.2025«Авангард»

3:0

«Локомотив»

Кубок Гагарина

19.04.2025«Локомотив»

2:3

«Авангард»

Кубок Гагарина

17.04.2025«Авангард»

1:2 ОТ

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Авангард»

2:6

«Локомотив»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Салават Юлаев»

3:2

«Спартак»

Кубок Гагарина

21.04.2025«Спартак»

1:2 ОТ

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

19.04.2025«Салават Юлаев»

4:3 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

17.04.2025«Спартак»

6:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Спартак»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/2 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 0-0

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 0-0

Прогноз на матч

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«Локомотив» изрядно потрепал нервы себе и болельщикам в серии с «Авангардом», но теперь ситуация отчасти обнулилась, и букмекеры считают победителя регулярного чемпионата явным фаворитом противостояния с «Салаватом», в том числе в первом матче. Понять их можно, ведь потенциал у ярославцев действительно выше. Все-таки они пока берут своё в плей-офф в первую очередь мастерством, тогда как уфимцы — везением.

Однако очевидно одностороннюю игру не ждем. Борьбы явно будет много, а это скажется и на результативности. В последних шести очных матчах команд в основное время забрасывалось не более пяти шайб. Полагаем, есть все основания ждать подобный тотал и в воскресенье.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1,95, ничья идет за 4,10, выигрыш «Салавата» — за 3,60.

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