Локомотив — Трактор, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

«Локомотив» третий раз подряд начал серию с поражения. В прошлых случаях это отрезвляло команду, которая не позволяла соперникам оторваться. Вполне возможно, так произойдет и в четверг, но с «Трактором» любые ставки опасны. Челябинцы могут в любой момент камбэкнуть, забросить пару шайб за несколько секунд и перевернуть ход игры. Да и коэффициенты по-прежнему всё-таки слишком сдвинуты в пользу ярославцев.

Так что остановимся на линии с тоталом. Цена ошибки возрастает, поэтому команды почти не теряют концентрацию в обороне. Фестивального атакующего хоккея в таких обстоятельствах ждать не приходится, что доказал и прошлый матч. Букмекеры тоже рассчитывают на низовой хоккей, поэтому попробуем со ставкой ТМ (5) с возможностью возврата.