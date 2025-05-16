Локомотив — Трактор, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Партнерский проект
В четверг, 15 мая, продолжится финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/25. Сумеет ли ярославский «Локомотив» сравнять счет, или челябинский «Трактор» уйдет в отрыв?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 0-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|31
|3
|19
|140-106
|«Трактор»
|19
|3
|31
|106-140
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|05.05.2025
|«Локомотив»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|03.05.2025
|«Салават Юлаев»
0:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|01.05.2025
|«Салават Юлаев»
2:4
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|29.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|06.05.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.05.2025
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|02.05.2025
|«Динамо» (Москва)
2:3 ОТ
«Трактор»
Кубок Гагарина
|30.04.2025
|«Трактор»
3:2
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
«Локомотив» третий раз подряд начал серию с поражения. В прошлых случаях это отрезвляло команду, которая не позволяла соперникам оторваться. Вполне возможно, так произойдет и в четверг, но с «Трактором» любые ставки опасны. Челябинцы могут в любой момент камбэкнуть, забросить пару шайб за несколько секунд и перевернуть ход игры. Да и коэффициенты по-прежнему всё-таки слишком сдвинуты в пользу ярославцев.
Так что остановимся на линии с тоталом. Цена ошибки возрастает, поэтому команды почти не теряют концентрацию в обороне. Фестивального атакующего хоккея в таких обстоятельствах ждать не приходится, что доказал и прошлый матч. Букмекеры тоже рассчитывают на низовой хоккей, поэтому попробуем со ставкой ТМ (5) с возможностью возврата.
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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Трактор»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 3,70, ничья идет за 4,00, выигрыш «Локомотива» — за 1,98.
Партнерский проект