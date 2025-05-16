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15 мая 8:55ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — Трактор, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Опять низовой хоккей?
Александр Бокулёв

В четверг, 15 мая, продолжится финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/25. Сумеет ли ярославский «Локомотив» сравнять счет, или челябинский «Трактор» уйдет в отрыв?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

15.05.2025, Чт

19:00 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 1,98

Х - 4,00

П2 - 3,70

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Счет в серии: 0-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»31319140-106
«Трактор»19331106-140

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

05.05.2025«Локомотив»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

03.05.2025«Салават Юлаев»

0:3

«Локомотив»

Кубок Гагарина

01.05.2025«Салават Юлаев»

2:4

«Локомотив»

Кубок Гагарина

29.04.2025«Локомотив»

2:1

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

06.05.2025«Трактор»

4:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

04.05.2025«Динамо» (Москва)

3:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

02.05.2025«Динамо» (Москва)

2:3 ОТ

«Трактор»

Кубок Гагарина

30.04.2025«Трактор»

3:2

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

Прогноз на матч

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«Локомотив» третий раз подряд начал серию с поражения. В прошлых случаях это отрезвляло команду, которая не позволяла соперникам оторваться. Вполне возможно, так произойдет и в четверг, но с «Трактором» любые ставки опасны. Челябинцы могут в любой момент камбэкнуть, забросить пару шайб за несколько секунд и перевернуть ход игры. Да и коэффициенты по-прежнему всё-таки слишком сдвинуты в пользу ярославцев.

Так что остановимся на линии с тоталом. Цена ошибки возрастает, поэтому команды почти не теряют концентрацию в обороне. Фестивального атакующего хоккея в таких обстоятельствах ждать не приходится, что доказал и прошлый матч. Букмекеры тоже рассчитывают на низовой хоккей, поэтому попробуем со ставкой ТМ (5) с возможностью возврата.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

«Трактор»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 3,70, ничья идет за 4,00, выигрыш «Локомотива» — за 1,98.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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