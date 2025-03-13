Лос-Анджелес — Вашингтон, 14 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В своем предыдущем матче регулярки «Столичные» крупно обыграли на выезде «Анахайм» (4:7). Из семи шайб в ворота «Утят» нет ни одной от Александра Овечкина, но капитан принял участие в трех голевых комбинациях, записав на свой счет три результативные передачи. Гонка Ови за возглавляющим пока список лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйном Гретцки продолжается. До достижения великого канадца остается 8 шайб, а до нового рекорда - 9. Впрочем, сам россиянин уверяет, что личная статистика для него не на первом месте, а думает он в первую очередь о результатах своей команды, а не собственных достижениях.

«Лос-Анджелес» подходит к предстоящей встрече с серией из трех побед. А последним на данный момент для себя матче «Короли» уверенно обыграли «Айлендерс» (4:1). Но и «Вашингтону» есть чем похвастать. Победная серия «Кэпиталз» насчитывает пять игр.

Три предыдущие встречи соперников заканчивались победами «Столичных». Стоит отметить, что разгромы в играх этих команд явление довольно редкое. Вероятно, что и в этот раз все может решить разница в один точный бросок.

Но мы вновь сконцентрируем внимание на личных показателях Александра Овечкина, который редко нас подводил в этом году. За гол лидера «Вашингтона» предлагается приятный коэффициент. На нем и остановим свой выбор.