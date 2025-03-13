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13 марта 7:25ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Лос-Анджелес — Вашингтон, 14 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину остается 8 шайб до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 12 марта, «Вашингтон» проведет выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом». Лидер Восточной конференции с крепким представителем Запада. Последние три встречи соперников заканчивались победой «Столичных» в основное время.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лос-Анджелес Кингз»

14.03.2025, Пт

05:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.20

Х - 4.04

П2 - 2.61

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»121471-72
«Кингз»141272-71

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

1203.2025«Анахайм»

4:7

«Вашингтон»

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

12.03.2025«Лос-Анджелес»

4:1

«Айлендерс»

10.03.2025«Вегас»

5:6

«Лос-Анджелес»

09.03.2025«Лос-Анджелес»

2:1 ОТ

«Сент-Луис»

06.03.2025«Лос-Анджелес»

2:3 Б

«Сент-Луис»

04.03.2025«Чикаго»

5:1

«Лос-Анджелес»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Лос-Анджелес»

07.01.2024«Вашингтон»

4:3

«Лос-Анджелес»

30.11.2023«Лос-Анджелес»

1:2

«Вашингтон»

07.03.2023«Лос-Анджелес»

4:2

«Вашингтон»

23.10.2022«Вашингтон»

4:3

«Лос-Анджелес»

Лидеры

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«Кингз»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Кемпе53

Строум

64

Снайпер (голы)Кемпе27

Овечкин

33

Ассистент (передачи)Копитар36

Строум

44

Вратарь (коэфф. надежности)Кемпер2.30

Томпсон

2.35

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6536613514239-17194
2. Флорида6534240322215-17583
3. Каролина6534502222208-17682
4. Торонто6431711222206-19081
5. Тампа-Бэй6432411323225-17378
6. Нью-Джерси6631311525198-16876
7. Оттава6425812325185-18273
8. Коламбус6423441725217-21370
9. Монреаль6522722527194-21569
10. Рейнджерс6529110628196-19968
11. Детройт6523530628189-20768
12. Бостон6623701728179-20668
13. Айлендерс6423421628174-19265
14. Филадельфия6617643531187-22462
15. Питтсбург6717815531190-24462
16. Баффало6421221533202-22756

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6637711317230-15394
2. Даллас6435521120221-16686
3. Вегас6435212519215-17783
4. Колорадо6634412124220-19281
5. Эдмонтон64271001323207-18978
6. Миннесота6529532224181-18578
7. Лос-Анджелес6330313620181-16977
8. Калгари6424332923167-18671
9. Ванкувер65235211024178-19871
10. Сент-Луис6522541627187-19469
11. Юта6521713825185-19369
12. Анахайм6520532530175-20363
13. Сиэтл6622513134197-21660
14. Нэшвилл6421310732170-21157
15. Чикаго6517212736178-22749
16. Сан-Хосе6612414540173-24843

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Уилсон (все - травма)

«Лос-Анджелес»: нет травмированных

Прогноз на матч

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В своем предыдущем матче регулярки «Столичные» крупно обыграли на выезде «Анахайм» (4:7). Из семи шайб в ворота «Утят» нет ни одной от Александра Овечкина, но капитан принял участие в трех голевых комбинациях, записав на свой счет три результативные передачи. Гонка Ови за возглавляющим пока список лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйном Гретцки продолжается. До достижения великого канадца остается 8 шайб, а до нового рекорда - 9. Впрочем, сам россиянин уверяет, что личная статистика для него не на первом месте, а думает он в первую очередь о результатах своей команды, а не собственных достижениях.

 «Лос-Анджелес» подходит к предстоящей встрече с серией из трех побед. А последним на данный момент для себя матче «Короли» уверенно обыграли «Айлендерс» (4:1). Но и «Вашингтону» есть чем похвастать. Победная серия «Кэпиталз» насчитывает пять игр.

Три предыдущие встречи соперников заканчивались победами «Столичных». Стоит отметить, что разгромы в играх этих команд явление довольно редкое. Вероятно, что и в этот раз все может решить разница в один точный бросок.

Но мы вновь сконцентрируем внимание на личных показателях Александра Овечкина, который редко нас подводил в этом году. За гол лидера «Вашингтона» предлагается приятный коэффициент. На нем и остановим свой выбор.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 2.6. Вероятность успеха хозяев льда котируется за 2.20. На ничью можно заключить пари за 4.04.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Столичных» непременно выйдет на лед. В предыдущем матче Регулярки нападающий записал на свой счет три результативные передачи. 

Выйдут ли «Лос-Анджелес» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. У «Королей» отличные шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков Лиги Ставок, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» предлагается поставить с коэффициентом 9.00. На «Лос-Анджелес» - 27.00.

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