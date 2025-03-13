Лос-Анджелес — Вашингтон, 14 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на пятницу, 12 марта, «Вашингтон» проведет выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом». Лидер Восточной конференции с крепким представителем Запада. Последние три встречи соперников заканчивались победой «Столичных» в основное время.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лос-Анджелес Кингз»
14.03.2025, Пт
05:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.20
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|12
|14
|71-72
|«Кингз»
|14
|12
|72-71
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|1203.2025
|«Анахайм»
4:7
«Вашингтон»
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|12.03.2025
|«Лос-Анджелес»
4:1
«Айлендерс»
|10.03.2025
|«Вегас»
5:6
«Лос-Анджелес»
|09.03.2025
|«Лос-Анджелес»
2:1 ОТ
«Сент-Луис»
|06.03.2025
|«Лос-Анджелес»
2:3 Б
«Сент-Луис»
|04.03.2025
|«Чикаго»
5:1
«Лос-Анджелес»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Лос-Анджелес»
|07.01.2024
|«Вашингтон»
4:3
«Лос-Анджелес»
|30.11.2023
|«Лос-Анджелес»
1:2
«Вашингтон»
|07.03.2023
|«Лос-Анджелес»
4:2
«Вашингтон»
|23.10.2022
|«Вашингтон»
4:3
«Лос-Анджелес»
«Кингз»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кемпе
|53
Строум
64
|Снайпер (голы)
|Кемпе
|27
Овечкин
33
|Ассистент (передачи)
|Копитар
|36
Строум
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Кемпер
|2.30
Томпсон
2.35
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|65
|36
|6
|1
|3
|5
|14
|239-171
|94
|2. Флорида
|65
|34
|2
|4
|0
|3
|22
|215-175
|83
|3. Каролина
|65
|34
|5
|0
|2
|2
|22
|208-176
|82
|4. Торонто
|64
|31
|7
|1
|1
|2
|22
|206-190
|81
|5. Тампа-Бэй
|64
|32
|4
|1
|1
|3
|23
|225-173
|78
|6. Нью-Джерси
|66
|31
|3
|1
|1
|5
|25
|198-168
|76
|7. Оттава
|64
|25
|8
|1
|2
|3
|25
|185-182
|73
|8. Коламбус
|64
|23
|4
|4
|1
|7
|25
|217-213
|70
|9. Монреаль
|65
|22
|7
|2
|2
|5
|27
|194-215
|69
|10. Рейнджерс
|65
|29
|1
|1
|0
|6
|28
|196-199
|68
|11. Детройт
|65
|23
|5
|3
|0
|6
|28
|189-207
|68
|12. Бостон
|66
|23
|7
|0
|1
|7
|28
|179-206
|68
|13. Айлендерс
|64
|23
|4
|2
|1
|6
|28
|174-192
|65
|14. Филадельфия
|66
|17
|6
|4
|3
|5
|31
|187-224
|62
|15. Питтсбург
|67
|17
|8
|1
|5
|5
|31
|190-244
|62
|16. Баффало
|64
|21
|2
|2
|1
|5
|33
|202-227
|56
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|66
|37
|7
|1
|1
|3
|17
|230-153
|94
|2. Даллас
|64
|35
|5
|2
|1
|1
|20
|221-166
|86
|3. Вегас
|64
|35
|2
|1
|2
|5
|19
|215-177
|83
|4. Колорадо
|66
|34
|4
|1
|2
|1
|24
|220-192
|81
|5. Эдмонтон
|64
|27
|10
|0
|1
|3
|23
|207-189
|78
|6. Миннесота
|65
|29
|5
|3
|2
|2
|24
|181-185
|78
|7. Лос-Анджелес
|63
|30
|3
|1
|3
|6
|20
|181-169
|77
|8. Калгари
|64
|24
|3
|3
|2
|9
|23
|167-186
|71
|9. Ванкувер
|65
|23
|5
|2
|1
|10
|24
|178-198
|71
|10. Сент-Луис
|65
|22
|5
|4
|1
|6
|27
|187-194
|69
|11. Юта
|65
|21
|7
|1
|3
|8
|25
|185-193
|69
|12. Анахайм
|65
|20
|5
|3
|2
|5
|30
|175-203
|63
|13. Сиэтл
|66
|22
|5
|1
|3
|1
|34
|197-216
|60
|14. Нэшвилл
|64
|21
|3
|1
|0
|7
|32
|170-211
|57
|15. Чикаго
|65
|17
|2
|1
|2
|7
|36
|178-227
|49
|16. Сан-Хосе
|66
|12
|4
|1
|4
|5
|40
|173-248
|43
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Уилсон (все - травма)
«Лос-Анджелес»: нет травмированных
В своем предыдущем матче регулярки «Столичные» крупно обыграли на выезде «Анахайм» (4:7). Из семи шайб в ворота «Утят» нет ни одной от Александра Овечкина, но капитан принял участие в трех голевых комбинациях, записав на свой счет три результативные передачи. Гонка Ови за возглавляющим пока список лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйном Гретцки продолжается. До достижения великого канадца остается 8 шайб, а до нового рекорда - 9. Впрочем, сам россиянин уверяет, что личная статистика для него не на первом месте, а думает он в первую очередь о результатах своей команды, а не собственных достижениях.
«Лос-Анджелес» подходит к предстоящей встрече с серией из трех побед. А последним на данный момент для себя матче «Короли» уверенно обыграли «Айлендерс» (4:1). Но и «Вашингтону» есть чем похвастать. Победная серия «Кэпиталз» насчитывает пять игр.
Три предыдущие встречи соперников заканчивались победами «Столичных». Стоит отметить, что разгромы в играх этих команд явление довольно редкое. Вероятно, что и в этот раз все может решить разница в один точный бросок.
Но мы вновь сконцентрируем внимание на личных показателях Александра Овечкина, который редко нас подводил в этом году. За гол лидера «Вашингтона» предлагается приятный коэффициент. На нем и остановим свой выбор.
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Эксперты Лиги Ставок оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 2.6. Вероятность успеха хозяев льда котируется за 2.20. На ничью можно заключить пари за 4.04.
Капитан «Столичных» непременно выйдет на лед. В предыдущем матче Регулярки нападающий записал на свой счет три результативные передачи.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. У «Королей» отличные шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.
Партнерский проект