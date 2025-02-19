Лилль — Монако, 22 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
22 февраля в одном из центральных матчей 23-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Лилль» и «Монако». «Доги» занимают пятую строчку в таблице Лиги 1, а команда Александра Головина - четвертую. Каждый из соперников по итогам встречи рассчитывает улучшить собственное турнирное положение. Оцениваем шансы команд.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лилль» (Лилль)
22.02.2025, Сб
19:00 МСК
«Монако» (Монако)
|П1 - 2.12
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 23-й тур
Стадион: «Пьер-Моруа» (Вильнев-д'Аск, Франция)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лилль»
|35
|40
|46
|144-169
|«Монако»
|46
|40
|35
|169-144
Последние пять игр «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Ренн»
|0:2
|«Лилль»
|Лига 1
|08.02.2025
|«Лилль»
|1:2
|«Гавр»
|Лига 1
|04.02.2025
|«Лилль»
|1:1 (4:5 - пен.)
|«Дюнкерк»
|Кубок Франции
|01.02.2025
|«Лилль»
|4:1
|«Сент-Этьен»
|Лига 1
|29.01.2025
|«Лилль»
|6:1
|«Фейенорд»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2025
|«Бенфика»
|3:3
|«Монако»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Монако»
|7:1
|«Нант»
|Лига 1
|12.02.2025
|«Монако»
|0:1
|«Бенфика»
|Лига чемпионов
|07.02.2025
|«ПСЖ»
|4:1
|«Монако»
|Лига 1
|01.02.2025
|«Монако»
|4:2
|«Осер»
|Лига 1
Последние пять игр «Лилля» и «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2024
|«Монако»
|0:0
|«Лилль»
|Лига 1
|24.04.2024
|«Монако»
|1:0
|«Лилль»
|Лига 1
|29.10.2023
|«Лилль»
2:0
«Монако»
Лига 1
|14.05.2023
|«Монако»
0:0
«Лилль»
Лига 1
|23.10.2022
|«Лилль»
4:3
«Монако»
Лига 1
После 22-х туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Лилль» - пятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|22
|17
|5
|0
|59-20
|56
|2. Марсель
|22
|14
|4
|4
|50-26
|46
|3. Ницца
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|4. Монако
|22
|12
|4
|6
|44-29
|40
|5. Лилль
|22
|10
|8
|4
|36-22
|38
|6. Лион
|22
|10
|6
|6
|40-27
|36
|7. Страсбур
|22
|9
|6
|7
|37-32
|33
|8. Ланс
|22
|9
|6
|7
|25-22
|33
|9. Брест
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|10. Тулуза
|22
|7
|6
|9
|23-25
|27
|11. Анже
|22
|7
|5
|10
|23-31
|26
|12. Осер
|22
|6
|7
|9
|31-37
|25
|13. Ренн
|22
|7
|2
|13
|29-32
|23
|14. Реймс
|22
|5
|7
|10
|26-34
|22
|15. Нант
|22
|4
|9
|9
|25-39
|21
|16. Сент-Этьен
|22
|5
|3
|14
|20-50
|18
|17. Гавр
|22
|5
|2
|15
|18-43
|17
|18. Монпелье
|22
|4
|3
|15
|21-52
|15
Результативность «Лиля» уже почти месяц поступательно снижается. После лихого разгрома в Лиге чемпионов «Фейенорда» (6:1) и крупной победой над «Сент-Этьеном» (4:1) «доги» лишь однажды забили больше одного гола, потерпев на этом временном отрезке два поражения, одно из которых обернулось вылетом из национального кубка.
У «монегасков» принципиально иная амплитуда результатов. От 1:4 с «ПСЖ» до уничтожения «Нанта» (7:1). При этом команда Головина успела феерично вылететь из Лиги чемпионов, не сумев обыграть по сумме двух матчей «Бенфику». В Португалии были развеселые 3:3, но до этого «монегаски» уступила на своем поле 0:1.
Статистика личных встреч подсказывает, что в четырех последних матчах между этими командами забивал в лучшем случае только один из соперников, а дважды дело и вовсе завершилось «сухими» ничьими. «Монако» в плохом настроении и без Головина. «Лилль» забивает с каждым матчем все меньше. Да и цена трех очков в этой встрече может оказаться очень высокой на финише сезона, что может привести к осторожной игре. Наш выбор - забьет только одна из команд, за что положен солидный коэффициент.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лилль»: Баккер (дисквалификация). Сантос, Жегрова, Фернандес, Юмтити (все - травма)
«Монако»: Головин, Балогун, Тезе (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Монако»:
|Позиция
|«Лилль»
|«Монако»
|Позиция
|Вратарь
|30. Шевалье
|1. Маецки
|Вратарь
|Защитник
|12. Менье
|17. Синго
|Защитник
|Защитник
|18. Диаките
|5. Керер
|Защитник
|Защитник
|4. Алешандро
|13. Элеби
|Защитник
|Защитник
|31. Исмаили
|12. Энрике
|Защитник
|Полузащитник
|21. Андре
|15. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Буадди
|27. Диатта
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мукау
|7. Бен-Сегир
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Харальдссон
|11. Аклиуш
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бенталеб
|18. Минамино
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Акпом
|36. Эмболо
|Нападающий
|Главный тренер
|Бруно Женезио
|Ади Хюттер
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1, на которую можно поставить с коэффициентом 7.50. Победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 9.00. На минимальную победу «Лилля» предлагается коэффициент 10.00.
У российского полузащитника диагностирован разрыв отводящей мышцы и на поле он не появится. Это серьезная потеря для команды, лидером которой Головин несомненно является. В чемпионате Франции-2024/25 россиянин принял участие в 17-ти матчах, 13 из которых он начал в стартовом составе. На его счету в этих играх три гола.
Эксперты БК PARI практически не сомневаются в чемпионстве парижского гранда, предлагая поставить на его победу в турнире с коэффициентом 1.01. Шансы «Марселя» оценены кэфом 25.00, «Монако» - 100.00.
Партнерский проект