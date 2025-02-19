Лилль — Монако, 22 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Результативность «Лиля» уже почти месяц поступательно снижается. После лихого разгрома в Лиге чемпионов «Фейенорда» (6:1) и крупной победой над «Сент-Этьеном» (4:1) «доги» лишь однажды забили больше одного гола, потерпев на этом временном отрезке два поражения, одно из которых обернулось вылетом из национального кубка.

У «монегасков» принципиально иная амплитуда результатов. От 1:4 с «ПСЖ» до уничтожения «Нанта» (7:1). При этом команда Головина успела феерично вылететь из Лиги чемпионов, не сумев обыграть по сумме двух матчей «Бенфику». В Португалии были развеселые 3:3, но до этого «монегаски» уступила на своем поле 0:1.

Статистика личных встреч подсказывает, что в четырех последних матчах между этими командами забивал в лучшем случае только один из соперников, а дважды дело и вовсе завершилось «сухими» ничьими. «Монако» в плохом настроении и без Головина. «Лилль» забивает с каждым матчем все меньше. Да и цена трех очков в этой встрече может оказаться очень высокой на финише сезона, что может привести к осторожной игре. Наш выбор - забьет только одна из команд, за что положен солидный коэффициент.