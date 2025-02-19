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19 февраля 13:56ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Лилль — Монако, 22 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Команда Александра Головина попытается подняться на 3-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1
Руслан Ипполитов

22 февраля в одном из центральных матчей 23-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Лилль» и «Монако». «Доги» занимают пятую строчку в таблице Лиги 1, а команда Александра Головина - четвертую. Каждый из соперников по итогам встречи рассчитывает улучшить собственное турнирное положение. Оцениваем шансы команд.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лилль» (Лилль)

22.02.2025, Сб

19:00 МСК

«Монако» (Монако)

П1 - 2.12

Х - 3.70

П2 - 3.20

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 23-й тур

Стадион: «Пьер-Моруа» (Вильнев-д'Аск, Франция)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лилль»354046144-169
«Монако»464035169-144

Последние пять игр «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Ренн»0:2«Лилль»Лига 1
08.02.2025«Лилль»1:2«Гавр»Лига 1
04.02.2025«Лилль»1:1 (4:5 - пен.)«Дюнкерк»Кубок Франции
01.02.2025«Лилль»4:1«Сент-Этьен»Лига 1
29.01.2025«Лилль»6:1«Фейенорд»Лига чемпионов

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025«Бенфика»3:3«Монако»Лига чемпионов
15.02.2025«Монако»7:1«Нант»Лига 1
12.02.2025«Монако»0:1«Бенфика»Лига чемпионов
07.02.2025«ПСЖ»4:1«Монако»Лига 1
01.02.2025«Монако»4:2«Осер»Лига 1

Последние пять игр «Лилля» и «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2024«Монако»0:0«Лилль»Лига 1
24.04.2024«Монако»1:0«Лилль»Лига 1
29.10.2023«Лилль»

2:0

«Монако»

Лига 1

14.05.2023«Монако»

0:0

«Лилль»

Лига 1

23.10.2022«Лилль»

4:3

«Монако»

Лига 1

Турнирное положение

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После 22-х туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Лилль» - пятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ22175059-2056
2. Марсель22144450-2646
3. Ницца22117444-2740
4. Монако22124644-2940
5. Лилль22108436-2238
6. Лион22106640-2736
7. Страсбур2296737-3233
8. Ланс2296725-2233
9. Брест221021035-3832
10. Тулуза2276923-2527
11. Анже22751023-3126
12. Осер2267931-3725
13. Ренн22721329-3223
14. Реймс22571026-3422
15. Нант2249925-3921
16. Сент-Этьен22531420-5018
17. Гавр22521518-4317
18. Монпелье22431521-5215

Прогноз на матч

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Результативность «Лиля» уже почти месяц поступательно снижается. После лихого разгрома в Лиге чемпионов «Фейенорда» (6:1) и крупной победой над «Сент-Этьеном» (4:1) «доги» лишь однажды забили больше одного гола, потерпев на этом временном отрезке два поражения, одно из которых обернулось вылетом из национального кубка. 

У «монегасков» принципиально иная амплитуда результатов. От 1:4 с «ПСЖ» до уничтожения «Нанта» (7:1). При этом команда Головина успела феерично вылететь из Лиги чемпионов, не сумев обыграть по сумме двух матчей «Бенфику». В Португалии были развеселые 3:3, но до этого «монегаски» уступила на своем поле 0:1.

Статистика личных встреч подсказывает, что в четырех последних матчах между этими командами забивал в лучшем случае только один из соперников, а дважды дело и вовсе завершилось «сухими» ничьими. «Монако» в плохом настроении и без Головина. «Лилль» забивает с каждым матчем все меньше. Да и цена трех очков в этой встрече может оказаться очень высокой на финише сезона, что может привести к осторожной игре. Наш выбор - забьет только одна из команд, за что положен солидный коэффициент.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лилль»: Баккер (дисквалификация). Сантос, Жегрова, Фернандес, Юмтити (все - травма)

«Монако»: Головин, Балогун, Тезе (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лилль» - «Монако»:

Позиция«Лилль»«Монако»Позиция
Вратарь30. Шевалье1. МаецкиВратарь
Защитник12. Менье17. СингоЗащитник
Защитник18. Диаките5. КерерЗащитник
Защитник4. Алешандро13. Элеби Защитник
Защитник31. Исмаили12. ЭнрикеЗащитник
Полузащитник 21. Андре15. КамараПолузащитник 
Полузащитник 32. Буадди27. ДиаттаПолузащитник 
Полузащитник17. Мукау7. Бен-СегирПолузащитник
Полузащитник7. Харальдссон11. АклиушПолузащитник
Полузащитник6. Бенталеб18. МинаминоПолузащитник
Нападающий24. Акпом36. ЭмболоНападающий
Главный тренерБруно ЖенезиоАди ХюттерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предлагают довольно солидные коэффициенты за победу каждой из команд. На «Лилль» можно поставить за 2.12. Номинал сыгравшей ставки на «Монако» будет умножен на 3.20. Заключить пари на ничью можно с кэфом 3.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лилль» «Монако»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1, на которую можно поставить с коэффициентом 7.50. Победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 9.00. На минимальную победу «Лилля» предлагается коэффициент 10.00. 

Сыграет ли Александр Головин?

У российского полузащитника диагностирован разрыв отводящей мышцы и на поле он не появится. Это серьезная потеря для команды, лидером которой Головин несомненно является. В чемпионате Франции-2024/25 россиянин принял участие в 17-ти матчах, 13 из которых он начал в стартовом составе. На его счету в этих играх три гола. 

Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI практически не сомневаются в чемпионстве парижского гранда, предлагая поставить на его победу в турнире с коэффициентом 1.01. Шансы «Марселя» оценены кэфом 25.00, «Монако» - 100.00.

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