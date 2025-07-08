Лудогорец - Динамо Минск, 9 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На этой неделе стартует 71-й сезон Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде примут участие сразу восемь представителей бывшего СССР. Сильнейший клуб Беларуси начнем европоход в Болгарии. Анализируем встречу «Лудогорца» и минского «Динамо» на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лудогорец»
|1
|0
|1
|2-1
|«Динамо» (Минск)
|1
|0
|1
|1-2
Последние пять официальных матчей «Лудогорца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2025
|«Лудогорец»
2:2
«Арда»
Первая лига Болгарии
|17.05.2025
|«Левски»
2:2
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
|13.05.2025
|«Черно мора»
2:0
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
|09.05.2025
|«Арда»
1:1
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
|03.05.2025
|«Лудогорец»
1:1
«Левски»
Первая лига Болгарии
Последние пять официальных матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2025
|«Макслайн»
2:0
«Динамо» Мн
Премьер-лига Казахстана
|28.06.2025
|«Динамо» Мн
5:0
«Динамо» Брест
Премьер-лига Казахстана
|22.06.2025
|«Арсенал»
2:1
«Динамо» Мн
Премьер-лига Казахстана
|18.06.2025
|«Динамо» Мн
0:1
«Неман»
Премьер-лига Казахстана
|14.06.2025
|«Слуцк»
0:1
«Динамо» Мн
Премьер-лига Казахстана
08.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)
08.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)
08.07.2025. 19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)
08.07.2025. 19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)
08.07.2025. 20:00. «Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)
08.07.2025. 21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)
08.07.2025. 21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)
08.07.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)
08.07.2025. 22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
08.07.2025. 22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)
09.07.2025. 19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
09.07.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)
09.07.2025. 20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)
09.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал болгарам. На своем поле они забили минчанам вдвое больше мячей, чем пропустили на нейтральном в Венгрии (2:0, 0:1) и прошли в следующую стадию. Уже в третьем круге «Лудогорец» учинил нечто невообразимое в ответном матче. Ведя в счете 2:1, болгары умудрились уступить 2:7, причем четыре мяча они пропустили в дополнительное время!
Для нового тренера «Лудогорца», португальца Руя Моты, предстоящий матч - первый во главе чемпионов Болгарии. Для всей команды он стартовый в сезоне. У динамовцев есть одно небольшое преимущество перед соперником - априори лучший игровой тонус, ведь в Беларуси сезон летом не прерывается. Есть надежда, что гости окажут достойное сопротивление фавориту пары и хотя бы на один гол да наиграют. Наш прогноз на матч: обе забьют. В PARI этот исход идет с солидным коэффициентом 2.07.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Лудогорец»: Дуах, Терзиев (оба - травмы)
«Динамо» Мн: Гречихо (травма)
Аналитики совсем не верят в успех чемпиона Беларуси: коэффициент 9.50 на П2 говорит сам за себя. Соответственно, на хозяев котировка совсем скромная - 1.35. Ничья идет в конторе за 4.90.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев со счетом 2:0. На этот вариант пари заключаются с коэффициентом 6.50.
Во втором раунде квалификации победитель болгарско-белорусского противостояния встретится с хорватской «Риекой».
Минчане примут болгар на нейтральной территории в венгерском Мезекевешде.
С ноября 2022 года команду возглавляет экс-тренер «Урала», «Крыльев Советов», «Анжи» Вадим Скрипченко.