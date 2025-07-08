Лудогорец - Динамо Минск, 9 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал болгарам. На своем поле они забили минчанам вдвое больше мячей, чем пропустили на нейтральном в Венгрии (2:0, 0:1) и прошли в следующую стадию. Уже в третьем круге «Лудогорец» учинил нечто невообразимое в ответном матче. Ведя в счете 2:1, болгары умудрились уступить 2:7, причем четыре мяча они пропустили в дополнительное время!

Для нового тренера «Лудогорца», португальца Руя Моты, предстоящий матч - первый во главе чемпионов Болгарии. Для всей команды он стартовый в сезоне. У динамовцев есть одно небольшое преимущество перед соперником - априори лучший игровой тонус, ведь в Беларуси сезон летом не прерывается. Есть надежда, что гости окажут достойное сопротивление фавориту пары и хотя бы на один гол да наиграют. Наш прогноз на матч: обе забьют. В PARI этот исход идет с солидным коэффициентом 2.07.