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7 июля 14:34ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Лудогорец - Динамо Минск, 9 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый раунд ЛЧ станет для белорусов и последним?
Валентин Васильев

На этой неделе стартует 71-й сезон Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде примут участие сразу восемь представителей бывшего СССР. Сильнейший клуб Беларуси начнем европоход в Болгарии. Анализируем встречу  «Лудогорца» и минского «Динамо» на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лудогорец» (Разград, Болгария)

09.07.2025, Ср

20:30 МСК

«Динамо» (Минск, Беларусь)

П1 - 1.35

Х - 4.90

П2 - 9.50

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Хювефарма Арена»   (Разград, Болгария)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лудогорец»1012-1
«Динамо» (Минск)1011-2

Последние пять официальных матчей «Лудогорца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2025«Лудогорец»

2:2

«Арда»

Первая лига Болгарии

17.05.2025«Левски»

2:2

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

13.05.2025«Черно мора»

2:0

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

09.05.2025«Арда»

1:1

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

03.05.2025«Лудогорец»

1:1

«Левски»

Первая лига Болгарии

Последние пять официальных матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2025«Макслайн»

2:0

«Динамо» Мн

Премьер-лига Казахстана

28.06.2025«Динамо» Мн

5:0

«Динамо» Брест

Премьер-лига Казахстана

22.06.2025«Арсенал»

2:1

«Динамо» Мн

Премьер-лига Казахстана

18.06.2025«Динамо» Мн

0:1

«Неман»

Премьер-лига Казахстана

14.06.2025«Слуцк»

0:1

«Динамо» Мн

Премьер-лига Казахстана

Календарь всех матчей

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08.07.2025.  18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)

08.07.2025.  19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)

08.07.2025.  19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)

08.07.2025.  19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)

08.07.2025.  20:00. «Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)

08.07.2025.  21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)

08.07.2025.  21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)

08.07.2025.  21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)

08.07.2025.  22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

08.07.2025.  22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)

09.07.2025.  19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

09.07.2025.  20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)

09.07.2025.  20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)

09.07.2025.  21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

Прогноз на матч

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В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал болгарам. На своем поле они забили минчанам вдвое больше мячей, чем пропустили на нейтральном в Венгрии (2:0, 0:1) и прошли в следующую стадию. Уже в третьем круге  «Лудогорец» учинил нечто невообразимое в ответном матче. Ведя в счете 2:1, болгары умудрились уступить 2:7, причем четыре мяча они пропустили в дополнительное время!

Для нового тренера  «Лудогорца», португальца Руя Моты, предстоящий матч - первый во главе чемпионов Болгарии. Для всей команды он стартовый в сезоне. У динамовцев есть одно небольшое преимущество перед соперником - априори лучший игровой тонус, ведь в Беларуси сезон летом не прерывается. Есть надежда, что гости окажут достойное сопротивление фавориту пары и хотя бы на один гол да наиграют. Наш прогноз на матч: обе забьют. В PARI этот исход идет с солидным коэффициентом 2.07.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча онлайн можно на сайтах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных медиа России.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Лудогорец»: Дуах, Терзиев (оба - травмы)

 «Динамо» Мн: Гречихо  (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики совсем не верят в успех чемпиона Беларуси: коэффициент 9.50 на П2 говорит сам за себя. Соответственно, на хозяев котировка совсем скромная - 1.35.  Ничья идет в конторе за 4.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Лудогорец» - «Динамо» Мн?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев со счетом 2:0. На этот вариант пари заключаются с коэффициентом 6.50.

С кем сыграет победитель пары «Лудогорец» - «Динамо» Мн?

Во втором раунде квалификации победитель болгарско-белорусского противостояния встретится с хорватской «Риекой».

Где пройдет ответный матч?

Минчане примут болгар на нейтральной территории в венгерском Мезекевешде.

Кто тренирует «Динамо» Минск? 

С ноября 2022 года команду возглавляет экс-тренер «Урала», «Крыльев Советов», «Анжи» Вадим Скрипченко.

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