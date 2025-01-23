Манчестер Сити - Эвертон, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Сити» продолжает терять очки. В последних восьми встречах национального первенства «горожане» одержали лишь одну победу, набрав всего четыре из 24-х возможных баллов. Команда Пепа Гвардиолы скатилась в турнирной таблице на седьмую строчку, отставая от лидирующего в чемпионской гонке «Ливерпуля» уже на 12 очков и опережая идущий на 10-м месте “Брайтон” на два. В предыдущем туре “Манчестер Сити” имел шансы немного поправить свое турнирное положение, но довольно неожиданно уступил “Астон Вилле” в Бирмингеме.

“Эвертон” занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея отрыв от зоны вылета всего в 4 очка, но ждать легкой прогулке во встрече с этой командой “горожанам” не стоит. В четырех из пяти последних матчах АПЛ команде Шона Дайча удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Не смог подобрать ключи к воротам ливерпульцев в предыдущем туре и самый результативный клуб премьер-лиги - “Челси”. При этом и сам “Эвертон” на этом пятиматчевом отрезке отличался лишь в одной игре, отгрузив в начале декабря четыре мяча в ворота “Вулверхэмптона”.

Не блещет результативностью и “Манчестер Сити”, забивший в последних восьми матчах АПЛ девять голов. Статистика буквально кричит о том, что в ближайшем Статистика не просто говорит, а кричит о том, что не стоит ждать голевой феерии от соперников на “Этихаде”. Выбираем ставку тотал меньше 3.5 за скромные 1.58 и ждем финального свистка Саймона Хупера.