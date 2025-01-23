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24 декабря 11:15ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Эвертон, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команде Пепа Гвардиолы пора прервать серию неудач
Руслан Ипполитов
МанСити-Эвертон.jpg
МанСити-Эвертон.jpg

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской премьер-лиги: «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Смогут ли «горожане» обыграть на своем поле гостей из Ливерпуля и вернуться в борьбу за чемпионство.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

26.12.2024, Чт

15:30 МСК

«Эвертон» (Ливерпуль)

П1 - 1.33

Х - 5.50

П2 - 8.50

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судьи: главный - Саймон Хупер.

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»724461254-225
«Эвертон»614472225-254

 

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.12.2024«Кристал Пэлас»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.12.2024«Манчестер Сити»

3:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Эвертон»

0:0

«Челси»

АПЛ

14.12.2024«Арсенал»

0:0

«Эвертон»

АПЛ

04.12.2024«Эвертон»

4:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

01.12.2024«Манчестер Юнайтед»

4:0

«Эвертон»

АПЛ

23.11.2024«Эвертон»

0:0

«Брентфорд»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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После 17-ти туров «Манчестер Сити» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, а «Эвертон» - 15-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль16123137-1639
2. Челси17105237-1935
3. Арсенал1796234-1633
4. Ноттингем Форест 1794423-1931
5. Борнмут1784527-2128
6. Астон Вилла1784526-2628
7. Манчестер Сити1783629-2527
8. Ньюкасл1775527-2126
9. Фулхэм1767424-2225
10. Брайтон1767427-2625
11. Тоттенхэм1772839-2523
12. Брентфорд1772832-3223
13. Манчестер Юнайтед1764721-2222
14. Вест Хэм1755722-3020
15. Эвертон1637614-2116
16. Кристал Пэлас1737718-2616
17. Лестер Сити1735921-3714
18. Вулверхэмптон17331127-4012
19. Ипсвич Таун1726916-3212
20. Саутгемптон17131311-366

Прогноз на матч

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«Манчестер Сити» продолжает терять очки. В последних восьми встречах национального первенства «горожане» одержали лишь одну победу, набрав всего четыре из 24-х возможных баллов. Команда Пепа Гвардиолы скатилась в турнирной таблице на седьмую строчку, отставая от лидирующего в чемпионской гонке «Ливерпуля» уже на 12 очков и опережая идущий на 10-м месте “Брайтон” на два. В предыдущем туре “Манчестер Сити” имел шансы немного поправить свое турнирное положение, но довольно неожиданно уступил “Астон Вилле” в Бирмингеме.

“Эвертон” занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея отрыв от зоны вылета всего в 4 очка, но ждать легкой прогулке во встрече с этой командой “горожанам” не стоит. В четырех из пяти последних матчах АПЛ команде Шона Дайча удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Не смог подобрать ключи к воротам ливерпульцев в предыдущем туре и самый результативный клуб премьер-лиги - “Челси”. При этом и сам “Эвертон” на этом пятиматчевом отрезке отличался лишь в одной игре, отгрузив в начале декабря четыре мяча в ворота “Вулверхэмптона”.

Не блещет результативностью и “Манчестер Сити”, забивший в последних восьми матчах АПЛ девять голов. Статистика буквально кричит о том, что в ближайшем Статистика не просто говорит, а кричит о том, что не стоит ждать голевой феерии от соперников на “Этихаде”. Выбираем ставку тотал меньше 3.5 за скромные 1.58 и ждем финального свистка Саймона Хупера.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аканджи, Аке (все - травмы)

«Эвертон»: Шермити (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Эвертон»:

Позиция«Манчестер Сити»«Эвертон»Позиция
Вратарь31. Эдерсон1. ПикфордВратарь
Защитник2. Уокер18. ЯнгЗащитник
Защитник3. Диаш6. ТарковскиЗащитник
Защитник24. Гвардиол32. БрэнтуэйтЗащитник
Защитник97. Уилсон-Эсбранд19. МиколенкоЗащитник
Полузащитник 19. Гюндоган27. ГейеПолузащитник 
Полузащитник 17. де Брюйне8. МангалаПолузащитник 
Полузащитник20. Силва16. ДукуреПолузащитник
Нападающий10. Грилиш11. ХаррисонПолузащитник
Нападающий11. Доку10. НдиайеНападающий
Нападающий9. Холанд9. Калверт-ЛьюинНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаШон ДайчГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 1.33. На выигрыш «Эвертона» можно поставить за 8.50, на ничью - за 5.50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Эвертон»?

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Букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы явным фаворитами встречи, несмотря на их слабые результаты в последних матчах.

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Эвертон»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет MVP регулярного сезона НБА.

Кто станет чемпионом Англии?

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Еще недавно шансы “Манчестер Сити” на победу в чемпионате оценивались довольно высоко, но серия неудач отбросила команду Гвардиолы далеко назад, а вероятность завоевания чемпионского титула “горожанами” сейчас оценивается экспертами PARI коэффициентом 35.00.

Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице “Ливерпуль”, на который можно поставить за 1.45. Коэффициент на чемпионство “Эвертона” - 4000.00.

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