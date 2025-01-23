Манчестер Сити - Эвертон, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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26 декабря состоится матч 18-го тура Английской премьер-лиги: «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Смогут ли «горожане» обыграть на своем поле гостей из Ливерпуля и вернуться в борьбу за чемпионство.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер)
26.12.2024, Чт
15:30 МСК
«Эвертон» (Ливерпуль)
|П1 - 1.33
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судьи: главный - Саймон Хупер.
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|72
|44
|61
|254-225
|«Эвертон»
|61
|44
|72
|225-254
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.12.2024
|«Манчестер Сити»
3:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Эвертон»
0:0
«Челси»
АПЛ
|14.12.2024
|«Арсенал»
0:0
«Эвертон»
АПЛ
|04.12.2024
|«Эвертон»
4:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|01.12.2024
|«Манчестер Юнайтед»
4:0
«Эвертон»
АПЛ
|23.11.2024
|«Эвертон»
0:0
«Брентфорд»
АПЛ
После 17-ти туров «Манчестер Сити» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, а «Эвертон» - 15-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|2. Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|3. Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|4. Ноттингем Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|5. Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|6. Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|7. Манчестер Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|8. Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|9. Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|10. Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|11. Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|13. Манчестер Юнайтед
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|14. Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|15. Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|16. Кристал Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|17. Лестер Сити
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|18. Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|19. Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|20. Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
«Манчестер Сити» продолжает терять очки. В последних восьми встречах национального первенства «горожане» одержали лишь одну победу, набрав всего четыре из 24-х возможных баллов. Команда Пепа Гвардиолы скатилась в турнирной таблице на седьмую строчку, отставая от лидирующего в чемпионской гонке «Ливерпуля» уже на 12 очков и опережая идущий на 10-м месте “Брайтон” на два. В предыдущем туре “Манчестер Сити” имел шансы немного поправить свое турнирное положение, но довольно неожиданно уступил “Астон Вилле” в Бирмингеме.
“Эвертон” занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея отрыв от зоны вылета всего в 4 очка, но ждать легкой прогулке во встрече с этой командой “горожанам” не стоит. В четырех из пяти последних матчах АПЛ команде Шона Дайча удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Не смог подобрать ключи к воротам ливерпульцев в предыдущем туре и самый результативный клуб премьер-лиги - “Челси”. При этом и сам “Эвертон” на этом пятиматчевом отрезке отличался лишь в одной игре, отгрузив в начале декабря четыре мяча в ворота “Вулверхэмптона”.
Не блещет результативностью и “Манчестер Сити”, забивший в последних восьми матчах АПЛ девять голов. Статистика буквально кричит о том, что в ближайшем Статистика не просто говорит, а кричит о том, что не стоит ждать голевой феерии от соперников на “Этихаде”. Выбираем ставку тотал меньше 3.5 за скромные 1.58 и ждем финального свистка Саймона Хупера.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аканджи, Аке (все - травмы)
«Эвертон»: Шермити (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Эвертон»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Эвертон»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Пикфорд
|Вратарь
|Защитник
|2. Уокер
|18. Янг
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|6. Тарковски
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|32. Брэнтуэйт
|Защитник
|Защитник
|97. Уилсон-Эсбранд
|19. Миколенко
|Защитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|27. Гейе
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. де Брюйне
|8. Мангала
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|16. Дукуре
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Грилиш
|11. Харрисон
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Доку
|10. Ндиайе
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|9. Калверт-Льюин
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Шон Дайч
|Главный тренер
Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 1.33. На выигрыш «Эвертона» можно поставить за 8.50, на ничью - за 5.50.
Букмекеры считают команду Хосепа Гвардиолы явным фаворитами встречи, несмотря на их слабые результаты в последних матчах.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Еще недавно шансы “Манчестер Сити” на победу в чемпионате оценивались довольно высоко, но серия неудач отбросила команду Гвардиолы далеко назад, а вероятность завоевания чемпионского титула “горожанами” сейчас оценивается экспертами PARI коэффициентом 35.00.
Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице “Ливерпуль”, на который можно поставить за 1.45. Коэффициент на чемпионство “Эвертона” - 4000.00.
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