Манчестер Сити — Вулверхэмптон, 2 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На финише сезона у «Манчестер Сити» не самый жесткий календарь, не предусматривающий встреч с топовыми соперниками. Стопроцентный показатель в четырех оставшихся турах с большой долей вероятности выведет «горожан» на пьедестал. Высочайшая плотность в турнирной таблице в диапазоне 3-6 строчек обещает интересную концовку. Впрочем, все эти места могут стать лигочемпионскими, если в Лиге Европы победит «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм», уже добравшиеся до полуфинальной стадии, в которой друг с другом не встречаются.

Пусть «волки» и лишены турнирной мотивации, соперник на «Этихад» приедет довольно серьезный. Возможно, именно отсутствие груза ответственности и помогло команде Перейры засверкать этой весной. К матчу в Манчестере «Вулверхэмптон» подходит с 6-матчевой победной серией, а проигрывали «черно-желтые» в последний раз еще зимой. Впрочем, все победы в ходе этой серии были одержаны исключительно во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы.

Долго выбирать не приходится. Предельно мотивированные хозяева поля представляются очевидными фаворитами встречи. Предположим, что выиграет команда Гвардиола с запасом, так что берем фору в полтора гола.