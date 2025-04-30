Манчестер Сити — Вулверхэмптон, 2 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Пусть золотая интрига в АПЛ и умерла, на финише сезона остается получить ответы еще на ряд вопросов. Главные из них: кому достанутся оставшиеся медали, и как будут распределены путевки в еврокубки. «Манчестер Сити» претендует и на попадание на пьедестал, и на билет в Лигу чемпионов. Укрепить свои позиции «горожане» постараются в ближайшем туре.
Турнир: английская Премьер-лига, 35-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Манчестер Сити»
|50
|24
|45
|235-222
|«Вулверхэмптон»
|45
|24
|50
|222-235
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|06.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Вулверхэмптон»
3:0
«Лестер»
АПЛ
|20.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|05.04.2025
|«Ипсвич»
1:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|01.04.2025
|«Вулверхэмптон»
1:0
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити» и «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.10.2024
|«Вулверхэмптон»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.05.2024
|«Манчестер Сити»
5:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|30.09.2023
|«Вулверхэмптон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|22.01.2023
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|17.09.2022
|«Вулверхэмптон»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
«Манчестер Сити» на четвертом месте, отставая от «Ньюкасла» всего на одно очко. «Вулверхэмптон» занимает тринадцатую строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2. Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3. Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|4. Манчестер Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|5. Челси
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6. Ноттингем
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|7. Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8. Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9. Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10. Борнмут
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11. Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12. Кристал Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13. Вулверхэмптон
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|14. Манчестер Юнайтед
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15. Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16. Тоттенхэм
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17. Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18. Ипсвич
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19. Лестер
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20. Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
На финише сезона у «Манчестер Сити» не самый жесткий календарь, не предусматривающий встреч с топовыми соперниками. Стопроцентный показатель в четырех оставшихся турах с большой долей вероятности выведет «горожан» на пьедестал. Высочайшая плотность в турнирной таблице в диапазоне 3-6 строчек обещает интересную концовку. Впрочем, все эти места могут стать лигочемпионскими, если в Лиге Европы победит «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм», уже добравшиеся до полуфинальной стадии, в которой друг с другом не встречаются.
Пусть «волки» и лишены турнирной мотивации, соперник на «Этихад» приедет довольно серьезный. Возможно, именно отсутствие груза ответственности и помогло команде Перейры засверкать этой весной. К матчу в Манчестере «Вулверхэмптон» подходит с 6-матчевой победной серией, а проигрывали «черно-желтые» в последний раз еще зимой. Впрочем, все победы в ходе этой серии были одержаны исключительно во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы.
Долго выбирать не приходится. Предельно мотивированные хозяева поля представляются очевидными фаворитами встречи. Предположим, что выиграет команда Гвардиола с запасом, так что берем фору в полтора гола.
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Потери
«МС»: Родри, Стоунз, Аке, Холанд (все - травма)
«Вулверхэмптон»: Москера, Гонсалес, Чивоме, Лима, Джонстон, Калайджич (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Вулверхэмптон»:
|Позиция
|«МС»
|«Вулверхэмптон»
Позиция
|Вратарь
|18. Ортега
|1. Са
Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
|24. Тоти
Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|12. Агбаду
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|2. Доэрти
Защитник
|Защитник
|75. О'Райли
|3. Аит-Нури
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|22. Семеду
Защитник
|Полузащитник
|14. Гонсалес
|8. Гомес
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|7. Триндаде
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
|5. Мунеци
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|10. Кунья
Нападающий
|Нападающий
|7. Мармуш
|9. Ларсен
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Витор Перейра
Главный тренер
FONBET установил котировку 1.35 на победу хозяев поля. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 8.50. При ничьей букмекер умножит сумму выигрышного пари на 5.30.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу команды Гвардиолы со счетом 2:0.
Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 обещает весьма результативный футбол в Манчестере. ТМ 3.5 идет за 1.60.
Премьер-лига делегирует в Общий этап ЛЧ пять клубов, но их количество может увеличиться до шести в случае победы «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» в Лиге Европы.
Партнерский проект