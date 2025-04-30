Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
30 апреля 11:14ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити — Вулверхэмптон, 2 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Прервет ли команда Гвардиолы 6-матчевую победную серию «волков»?
Руслан Ипполитов

Пусть золотая интрига в АПЛ и умерла, на финише сезона остается получить ответы еще на ряд вопросов. Главные из них: кому достанутся оставшиеся медали, и как будут распределены путевки в еврокубки. «Манчестер Сити» претендует и на попадание на пьедестал, и на билет в Лигу чемпионов. Укрепить свои позиции «горожане» постараются в ближайшем туре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

02.05.2025, Пт

22:00 МСК

«Вулверхэмптон» 

П1 - 1.35

Х -  5.30

П2 - 8.50

Турнир: английская Премьер-лига, 35-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Манчестер Сити»502445235-222
«Вулверхэмптон»452450222-235

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

06.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Вулверхэмптон»

3:0

«Лестер»

АПЛ

20.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

05.04.2025«Ипсвич»

1:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

01.04.2025«Вулверхэмптон»

1:0

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити» и «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.10.2024«Вулверхэмптон»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.05.2024«Манчестер Сити»

5:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

30.09.2023«Вулверхэмптон»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

22.01.2023«Манчестер Сити»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

17.09.2022«Вулверхэмптон»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

Турнирное положение

Свернуть

«Манчестер Сити» на четвертом месте, отставая от «Ньюкасла» всего на одно очко. «Вулверхэмптон» занимает тринадцатую строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль34257280-3282
2. Арсенал341813363-2967
3. Ньюкасл341951065-4462
4. Манчестер Сити34187966-4361
5. Челси34179859-4060
6. Ноттингем33186953-3960
7. Астон Вилла34169954-4957
8. Фулхэм341491150-4651
9. Брайтон341312956-5551
10. Борнмут3413111053-4150
11. Брентфорд331371356-5046
12. Кристал Пэлас3411121143-4745
13. Вулверхэмптон341251751-6141
14. Манчестер Юнайтед341091539-4739
15. Эвертон348141234-4138
16. Тоттенхэм341141962-5637
17. Вест Хэм34991639-5836
18. Ипсвич34492133-7421
19. Лестер34462427-7618
20. Саутгемптон34252725-8011

Прогноз на матч

Свернуть

На финише сезона у «Манчестер Сити» не самый жесткий календарь, не предусматривающий встреч с топовыми соперниками. Стопроцентный показатель в четырех оставшихся турах с большой долей вероятности выведет «горожан» на пьедестал. Высочайшая плотность в турнирной таблице в диапазоне 3-6 строчек обещает интересную концовку. Впрочем, все эти места могут стать лигочемпионскими, если в Лиге Европы победит «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм», уже добравшиеся до полуфинальной стадии, в которой друг с другом не встречаются.

Пусть «волки» и лишены турнирной мотивации, соперник на «Этихад» приедет довольно серьезный. Возможно, именно отсутствие груза ответственности и помогло команде Перейры засверкать этой весной. К матчу в Манчестере «Вулверхэмптон» подходит с 6-матчевой победной серией, а проигрывали «черно-желтые» в последний раз еще зимой. Впрочем, все победы в ходе этой серии были одержаны исключительно во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы.

Долго выбирать не приходится. Предельно мотивированные хозяева поля представляются очевидными фаворитами встречи. Предположим, что выиграет команда Гвардиола с запасом, так что берем фору в полтора гола. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Держать руку на пульсе игры в Манчестере можно с помощью текстовых и графических трансляций на спортивных и беттинговых сайтах.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«МС»: Родри, Стоунз, Аке, Холанд (все - травма)

«Вулверхэмптон»: Москера, Гонсалес, Чивоме, Лима, Джонстон, Калайджич (все - травма)


Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Вулверхэмптон»:

Позиция«МС»«Вулверхэмптон»

Позиция

Вратарь18. Ортега1. Са

Вратарь

Защитник82. Льюис24. Тоти

Защитник

Защитник3. Диаш12. Агбаду

Защитник

Защитник24. Гвардиол2. Доэрти

Защитник

Защитник75. О'Райли3. Аит-Нури

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич22. Семеду

Защитник

Полузащитник 14. Гонсалес8. Гомес

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва7. Триндаде

Полузащитник

Полузащитник17. Де Брейне5. Мунеци

Полузащитник

Полузащитник19. Гюндоган10. Кунья

Нападающий

Нападающий7. Мармуш9. Ларсен 

Нападающий

Главный тренерХосеп ГвардиолаВитор Перейра

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

FONBET установил котировку 1.35 на победу хозяев поля. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 8.50. При ничьей букмекер умножит сумму выигрышного пари на 5.30

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу команды Гвардиолы со счетом 2:0.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Сити» - «Астон Вилла»?

Коэффициент 1.55 на тотал больше 2.5 обещает весьма результативный футбол в Манчестере. ТМ 3.5 идет за 1.60.

Сколько команд АПЛ выходит в Лигу чемпионов?

Премьер-лига делегирует в Общий этап ЛЧ пять клубов, но их количество может увеличиться до шести в случае победы «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 19 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 21 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных