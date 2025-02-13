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13 февраля 5:33ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Ньюкасл, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Как насчет такого комбо на главный матч уикенда?
Валентин Васильев

В субботу в английской Премьер-лиге пройдут семь матчей 25-го тура. В центральном противостоянии игрового дня «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». Еще недавно победитель в такой паре был бы очевиден. Теперь же все не так однозначно.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» 

15.02.2025, Сб

18:00 МСК

«Ньюкасл» 

П1 - 1.85

Х - 4.20

П2 - 3.65

Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: ГЭндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ман Сити»784273301-268
«Ньюкасл» 734278268-301

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Лейтон Ориент»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

25.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Бирмингем»

2:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

01.02.2025«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

25.01.2025«Саутгемптон»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

18.01.2025«Ньюкасл»

1:4

«Борнмут»

АПЛ

Место в таблице

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После 24 туров соперники занимают соседние места в таблице, но совсем не те на которые рассчитывают.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

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Январские победы над «Челси», «Брюгге» обнадежили поклонников «Манчестер Сити». Однако первые матчи февраля показали, что затяжной кризис команды Гвардиолы в полной мере еще не преодолен. За крупнейшим поражением в тренерской практике Пепа (1:5 от «Арсенала») последовала довольно натужная победа над представителей третьего по счету национального дивизиона в Кубке. Но еще больнее болельщиков «горожан» ранило домашнее поражение от «Реала» на старте плей-офф Лиги чемпионов. Если «Ман Сити» так рано вылетит из евротурнира, этот сезон, по всей видимости, будет провален окончательно и бесповоротно.  Задача-минимум команды в АПЛ - вернуться в топ-4. Иначе в следующем сезоне можно вообще остаться без ЛЧ.  Игра с «Ньюкаслом» - одна из ключевых для  «горожан» в этой борьбе. Горевать по поводу упущенных посреди недели моментов нет времени - нужно побеждать прямого конкурента в субботу. 

«Сороки» в этом сезоне в Европе даже не стартовали, но явно настроены попасть туда по итогам текущего чемпионата. Кубковые турниры «Ньюкасл» тоже держит в уме. В течение трех дней парни Эдди Хау одержали две важнейшие победы - над «Арсеналом» в Кубке лиги и «Бирмингемом» в Кубке Англии. На «Этихад» «Ньюкасл» едет в отличном расположении духа. Все это в комплексе с озлобленностью хозяев обещает нам принципиальное и зажигательное действо в субботу. «Манчестер Сити» забивает и пропускает уже шесть матчей подряд. Прогнозируем комбо: хозяева не проиграют, но забьют обе команды. Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Английский футбол ушел с российского ТВ в 2022 году. В режиме онлайн о матче расскажут ресурсы спортивных медиа и некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Родри, Гонсалес (оба - травмы)

«Ньюкасл»: Берн, Жлэлинтон, Льюис, Ботман, Барнс, Гордон, Ласселлс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:

Позиция«Манчестер Сити»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь31. Эдерсон1. ДубравкаВратарь
Защитник27. Нунес21. ЛивраментоЗащитник
Защитник5. Стоунз5. ШерЗащитник
Защитник25. Аканджи17. КрафтЗащитник
Полузащитник 24. Гвардиол20. ХоллЗащитник
Полузащитник 8. Ковачич8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник 47. Фоден36. ЛонгстаффПолузащитник 
Полузащитник20. Силва23. МерфиПолузащитник
Полузащитник17. Де Брейне9. УилсонНападающий
Полузащитник19. Гюндоган28. УиллокНападающий
Нападающий9. Холанд14. ИсакНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET установил редкостный для домашнего матча чемпиона Англии коэффициент на его победу - аж 1.85. На «Ньюкасл» он почти вдвое выше - 3.65. Ничья котируется за 4.20.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

Еще в прошлом сезоне ответ на этот вопрос был бы очевиден. Но от кризисного «Сити» всего можно ожидать. Немного цифр для размышлений: за последние 10 матчей «Ньюкасл» только раз победил этого манчестерского топа, и то в Кубке Англии. 

С каким счетом закончится игра «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

Согласно котировкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является победа хозяев со счетом 2:1 (коэффициент 9.00). 

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»?

Легальных трансляций АПЛ на российском ТВ сейчас не найти.

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