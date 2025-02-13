Манчестер Сити - Ньюкасл, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу в английской Премьер-лиге пройдут семь матчей 25-го тура. В центральном противостоянии игрового дня «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». Еще недавно победитель в такой паре был бы очевиден. Теперь же все не так однозначно.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
15.02.2025, Сб
18:00 МСК
«Ньюкасл»
|П1 - 1.85
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: ГЭндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ман Сити»
|78
|42
|73
|301-268
|«Ньюкасл»
|73
|42
|78
|268-301
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Лейтон Ориент»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Бирмингем»
2:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|01.02.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|25.01.2025
|«Саутгемптон»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|18.01.2025
|«Ньюкасл»
1:4
«Борнмут»
АПЛ
После 24 туров соперники занимают соседние места в таблице, но совсем не те на которые рассчитывают.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Январские победы над «Челси», «Брюгге» обнадежили поклонников «Манчестер Сити». Однако первые матчи февраля показали, что затяжной кризис команды Гвардиолы в полной мере еще не преодолен. За крупнейшим поражением в тренерской практике Пепа (1:5 от «Арсенала») последовала довольно натужная победа над представителей третьего по счету национального дивизиона в Кубке. Но еще больнее болельщиков «горожан» ранило домашнее поражение от «Реала» на старте плей-офф Лиги чемпионов. Если «Ман Сити» так рано вылетит из евротурнира, этот сезон, по всей видимости, будет провален окончательно и бесповоротно. Задача-минимум команды в АПЛ - вернуться в топ-4. Иначе в следующем сезоне можно вообще остаться без ЛЧ. Игра с «Ньюкаслом» - одна из ключевых для «горожан» в этой борьбе. Горевать по поводу упущенных посреди недели моментов нет времени - нужно побеждать прямого конкурента в субботу.
«Сороки» в этом сезоне в Европе даже не стартовали, но явно настроены попасть туда по итогам текущего чемпионата. Кубковые турниры «Ньюкасл» тоже держит в уме. В течение трех дней парни Эдди Хау одержали две важнейшие победы - над «Арсеналом» в Кубке лиги и «Бирмингемом» в Кубке Англии. На «Этихад» «Ньюкасл» едет в отличном расположении духа. Все это в комплексе с озлобленностью хозяев обещает нам принципиальное и зажигательное действо в субботу. «Манчестер Сити» забивает и пропускает уже шесть матчей подряд. Прогнозируем комбо: хозяева не проиграют, но забьют обе команды. Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал.
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Английский футбол ушел с российского ТВ в 2022 году. В режиме онлайн о матче расскажут ресурсы спортивных медиа и некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Манчестер Сити»: Родри, Гонсалес (оба - травмы)
«Ньюкасл»: Берн, Жлэлинтон, Льюис, Ботман, Барнс, Гордон, Ласселлс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Дубравка
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|21. Ливраменто
|Защитник
|Защитник
|5. Стоунз
|5. Шер
|Защитник
|Защитник
|25. Аканджи
|17. Крафт
|Защитник
|Полузащитник
|24. Гвардиол
|20. Холл
|Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|36. Лонгстафф
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|23. Мерфи
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
|9. Уилсон
|Нападающий
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|28. Уиллок
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|14. Исак
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
|Главный тренер
FONBET установил редкостный для домашнего матча чемпиона Англии коэффициент на его победу - аж 1.85. На «Ньюкасл» он почти вдвое выше - 3.65. Ничья котируется за 4.20.
Еще в прошлом сезоне ответ на этот вопрос был бы очевиден. Но от кризисного «Сити» всего можно ожидать. Немного цифр для размышлений: за последние 10 матчей «Ньюкасл» только раз победил этого манчестерского топа, и то в Кубке Англии.
Согласно котировкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является победа хозяев со счетом 2:1 (коэффициент 9.00).
Легальных трансляций АПЛ на российском ТВ сейчас не найти.
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