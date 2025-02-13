Манчестер Сити - Ньюкасл, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Январские победы над «Челси», «Брюгге» обнадежили поклонников «Манчестер Сити». Однако первые матчи февраля показали, что затяжной кризис команды Гвардиолы в полной мере еще не преодолен. За крупнейшим поражением в тренерской практике Пепа (1:5 от «Арсенала») последовала довольно натужная победа над представителей третьего по счету национального дивизиона в Кубке. Но еще больнее болельщиков «горожан» ранило домашнее поражение от «Реала» на старте плей-офф Лиги чемпионов. Если «Ман Сити» так рано вылетит из евротурнира, этот сезон, по всей видимости, будет провален окончательно и бесповоротно. Задача-минимум команды в АПЛ - вернуться в топ-4. Иначе в следующем сезоне можно вообще остаться без ЛЧ. Игра с «Ньюкаслом» - одна из ключевых для «горожан» в этой борьбе. Горевать по поводу упущенных посреди недели моментов нет времени - нужно побеждать прямого конкурента в субботу.

«Сороки» в этом сезоне в Европе даже не стартовали, но явно настроены попасть туда по итогам текущего чемпионата. Кубковые турниры «Ньюкасл» тоже держит в уме. В течение трех дней парни Эдди Хау одержали две важнейшие победы - над «Арсеналом» в Кубке лиги и «Бирмингемом» в Кубке Англии. На «Этихад» «Ньюкасл» едет в отличном расположении духа. Все это в комплексе с озлобленностью хозяев обещает нам принципиальное и зажигательное действо в субботу. «Манчестер Сити» забивает и пропускает уже шесть матчей подряд. Прогнозируем комбо: хозяева не проиграют, но забьют обе команды. Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал.