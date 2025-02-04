Манчестер Юнайтед — Лестер, 7 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне не единожды щекотал нервы своим поклонникам, но характер команда Рубена Аморима проявлять умеет. Это качество особенно ценится в кубковых встречах, что не раз помогало «красным дьяволам».

Трехматчевая победная серия «МЮ» (большая часть которой пришлась на Лигу Европы) прервалась в предыдущем туре АПЛ в домашней встрече с «Кристал Пэлас». Но с ближайшим кубковым соперникам «манкунианцы» должны справиться.

«Лестер» свой последний на данный момент матч в чемпионате проиграл с треском, уступив на выезде «Эвертону» (4:0). «Лисы» в очередной раз продемонстрировали уязвимость собственной линии обороны, чаще которой в АПЛ дают сбои лишь защитные редуты безнадежно расположившегося на последнем месте турнирной таблицы «Саутгемптона».

Можно было бы предположить, что в игре будет довольно много забитых мячей, но не станем рисковать и осторожно выберем ставку на победу хозяев «Олд Траффорд» с небольшой форой.