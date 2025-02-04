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4 февраля 15:16ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Манчестер Юнайтед — Лестер, 7 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Неудачники АПЛ разыграют путевку в 1/8 финала национального кубка
Руслан Ипполитов

7 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Лестер». Две команды из нижней половины турнирной таблицы АПЛ поспорят за путевку в следующий раунд второго по значимости национального турнира.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

07.02.2025, Пт

23:00 МСК

«Лестер Сити» (Лестер)

П1 - 1.32

Х - 5.60

П2 - 8.50

Турнир: Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«МЮ»562526222-141
«Лестер»262556141-222

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«МЮ»0:2«Кристал Пэлас»АПЛ
30.01.2025«Стяуа»0:2«МЮ»Лига Европы
26.01.2025«Фулхэм»0:1«МЮ»АПЛ
23.01.2025«МЮ»2:1«Рейнджерс»Лига Европы
19.01.2025«МЮ»1:3«Брайтон»АПЛ

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Эвертон»4:0«Лестер»АПЛ
26.01.2025«Тоттенхэм»1:2«Лестер»АПЛ
18.01.2025«Лестер»0:2«Фулхэм»АПЛ
15.01.2025«Лестер»0:2«Кристал Пэлас»АПЛ
11.01.2025«Лестер»6:2«КПР»Кубок Англии

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«МЮ»3:0«Лестер»АПЛ
30.10.2024«МЮ»5:2«Лестер»Кубок лиги
19.02.2023«МЮ»3:0«Лестер»АПЛ
01.09.2022«Лестер»0:1«МЮ»АПЛ
02.04.2022«МЮ»1:1«Лестер»АПЛ

Прогноз на матч

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«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне не единожды щекотал нервы своим поклонникам, но характер команда Рубена Аморима проявлять умеет. Это качество особенно ценится в кубковых встречах, что не раз помогало «красным дьяволам».

Трехматчевая победная серия «МЮ» (большая часть которой пришлась на Лигу Европы) прервалась в предыдущем туре АПЛ в домашней  встрече с «Кристал Пэлас». Но с ближайшим кубковым соперникам «манкунианцы» должны справиться.

«Лестер» свой последний на данный момент матч в чемпионате проиграл с треском, уступив на выезде «Эвертону» (4:0). «Лисы» в очередной раз продемонстрировали уязвимость собственной линии обороны, чаще которой в АПЛ дают сбои лишь защитные редуты безнадежно расположившегося на последнем месте турнирной таблицы «Саутгемптона».

Можно было бы предположить, что в игре будет довольно много забитых мячей, но не станем рисковать и осторожно выберем ставку на победу хозяев «Олд Траффорд» с небольшой форой.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальных видеотрансляций английского футбола на российском ТВ нет.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»:  Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт (все - травмы)

«Лестер»: Рикарду, Ндиди,  (оба- травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер»:

Позиция«МЮ»«Лестер»Позиция
Вратарь24. Онана30. ХермансенВратарь
Защитник4. Де Лигт2. ДжастинЗащитник
Защитник5. Магуайр3. ФасЗащитник
Защитник15. Йоро23. ВестергорЗащитник
Полузащитник20. Дало16. КристиансенЗащитник
Полузащитник 3. Мазрауи8. УинксПолузащитник
Полузащитник 25. Угарте24. СумареПолузащитник 
Полузащитник8. Фернандеш11. Эль-ХаннусПолузащитник
Полузащитник17. Гарначо18. АйюПолузащитник
Полузащитник37. Майну14. Кордова-РидПолузащитник
Нападающий9. Хойлунд9. ВардиНападающий
Главный тренерРубен АморимРуд ван НистелройГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Весьма скромный коэффициент (1.32) на победу «Манчестер Юнайтед» красноречиво указывает на безусловный статус фаворита хозяев поля. В случае выигрыша гостей PARI умножит номинал ставки на 8.50. На ничью можно заключить пари за 5.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер»?

Если судить по предложенным букмекерами коэффициентам, то «МЮ» должден победить, но не крупно. Ставка на точный счет 2:0 котируется за 8.00, 2:1 или 3:0 - за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер»?

Следить за кубковым противостоянием на «Олд Траффорд» онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

Кто является действующим обладателем Кубка Англии?

«Манчестер Юнайтед» выиграл в финале Кубка Англии-2024. Всего на счету «манкунианцев» 13 побед в престижном турнире, что является вторым показателем. Чаще «МЮ» в турнире побеждал лишь «Арсенал», у которого в коллекции 14 трофеев. «Лестер» выигрывал национальный кубок в 2021-м году.

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