Манчестер Юнайтед — Лестер, 7 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
7 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Лестер». Две команды из нижней половины турнирной таблицы АПЛ поспорят за путевку в следующий раунд второго по значимости национального турнира.
Команда 1
Время начала
Команда 2
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
07.02.2025, Пт
23:00 МСК
«Лестер Сити» (Лестер)
Турнир: Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«МЮ»
|56
|25
|26
|222-141
|«Лестер»
|26
|25
|56
|141-222
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«МЮ»
|0:2
|«Кристал Пэлас»
|АПЛ
|30.01.2025
|«Стяуа»
|0:2
|«МЮ»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Фулхэм»
|0:1
|«МЮ»
|АПЛ
|23.01.2025
|«МЮ»
|2:1
|«Рейнджерс»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«МЮ»
|1:3
|«Брайтон»
|АПЛ
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Эвертон»
|4:0
|«Лестер»
|АПЛ
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
|1:2
|«Лестер»
|АПЛ
|18.01.2025
|«Лестер»
|0:2
|«Фулхэм»
|АПЛ
|15.01.2025
|«Лестер»
|0:2
|«Кристал Пэлас»
|АПЛ
|11.01.2025
|«Лестер»
|6:2
|«КПР»
|Кубок Англии
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«МЮ»
|3:0
|«Лестер»
|АПЛ
|30.10.2024
|«МЮ»
|5:2
|«Лестер»
|Кубок лиги
|19.02.2023
|«МЮ»
|3:0
|«Лестер»
|АПЛ
|01.09.2022
|«Лестер»
|0:1
|«МЮ»
|АПЛ
|02.04.2022
|«МЮ»
|1:1
|«Лестер»
|АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне не единожды щекотал нервы своим поклонникам, но характер команда Рубена Аморима проявлять умеет. Это качество особенно ценится в кубковых встречах, что не раз помогало «красным дьяволам».
Трехматчевая победная серия «МЮ» (большая часть которой пришлась на Лигу Европы) прервалась в предыдущем туре АПЛ в домашней встрече с «Кристал Пэлас». Но с ближайшим кубковым соперникам «манкунианцы» должны справиться.
«Лестер» свой последний на данный момент матч в чемпионате проиграл с треском, уступив на выезде «Эвертону» (4:0). «Лисы» в очередной раз продемонстрировали уязвимость собственной линии обороны, чаще которой в АПЛ дают сбои лишь защитные редуты безнадежно расположившегося на последнем месте турнирной таблицы «Саутгемптона».
Можно было бы предположить, что в игре будет довольно много забитых мячей, но не станем рисковать и осторожно выберем ставку на победу хозяев «Олд Траффорд» с небольшой форой.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Манчестер Юнайтед»: Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт (все - травмы)
«Лестер»: Рикарду, Ндиди, (оба- травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Лестер»
|Позиция
|Вратарь
|24. Онана
|30. Хермансен
|Вратарь
|Защитник
|4. Де Лигт
|2. Джастин
|Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|3. Фас
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|23. Вестергор
|Защитник
|Полузащитник
|20. Дало
|16. Кристиансен
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мазрауи
|8. Уинкс
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|24. Сумаре
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|11. Эль-Ханнус
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
|18. Айю
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Майну
|14. Кордова-Рид
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Хойлунд
|9. Варди
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Руд ван Нистелрой
|Главный тренер
Весьма скромный коэффициент (1.32) на победу «Манчестер Юнайтед» красноречиво указывает на безусловный статус фаворита хозяев поля. В случае выигрыша гостей PARI умножит номинал ставки на 8.50. На ничью можно заключить пари за 5.60.
Если судить по предложенным букмекерами коэффициентам, то «МЮ» должден победить, но не крупно. Ставка на точный счет 2:0 котируется за 8.00, 2:1 или 3:0 - за 9.00.
Следить за кубковым противостоянием на «Олд Траффорд» онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
«Манчестер Юнайтед» выиграл в финале Кубка Англии-2024. Всего на счету «манкунианцев» 13 побед в престижном турнире, что является вторым показателем. Чаще «МЮ» в турнире побеждал лишь «Арсенал», у которого в коллекции 14 трофеев. «Лестер» выигрывал национальный кубок в 2021-м году.
Партнерский проект