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15 января 15:38ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон, 16 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«МЮ» принимает худшую команду АПЛ
Руслан Ипполитов

16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». В игре с безнадежным аутсайдером АПЛ манкунианцы попытаются улучшить собственное бедственное турнирное положение.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

16.01.2025, Чт

23:00 МСК

«Саутгемптон» (Саутгемптон)

П1 - 1.28

Х - 5.90

П2 - 10.00

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Джон Брукс

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«МЮ»643220212-126
«Саутгемптон»203264126-212

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Ливерпуль»1:1 (3:5 - пен.)«МЮ»Кубок Англии
05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

30.12.2024«МЮ»

0:2

«Ньюкасл»

АПЛ

26.12.2024«Вулверхэмптон»

2:0

«МЮ»

АПЛ

22.12.2024«МЮ»

0:3

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять игр «Саутгемптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Саутгемптон»3:0«Суонси»Кубок Англии
04.01.2025«Саутгемптон»0:5«Брентфорд»АПЛ
29.12.2024«Кристал Пэлас»

2:1

«Саутгемптон»

АПЛ

26.12.2024«Саутгемптон»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

22.12.2024«Фулхэм»

0:0

«Саутгемптон»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Саутгемптон»

0:3

«МЮ»

АПЛ

12.03.2023«МЮ»

0:0

«Саутгемптон»

АПЛ

27.08.2022«Саутгемптон»

0:1

«МЮ»

АПЛ

12.02.2022«МЮ»

1:1

«Саутгемптон»

АПЛ

22.08.2021«Саутгемптон»

1:1

«МЮ»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль20145148-2047
2. Ноттингем21125430-2041
3. Арсенал20117239-1840
4. Челси21107441-2637
5. Ньюкасл20105534-2235
6. МС21105638-2935
7. Борнмут2197532-2534
8. Астон Вилла2095630-3232
9. Фулхэм2179532-3030
10. Брентфорд2184940-3728
11. Брайтон20610430-2928
12. Вест Хэм2175927-4126
13. Тоттенхэм20731042-3024
14. МЮ2065923-2823
15. Кристал Пэлас2049721-2821
16. Эвертон1938815-2517
17. Вулверхэмптон20441231-4516
18. Ипсвич20371020-3516
19. Лестер20351223-4414
20. Саутгемптон20131612-446

Прогноз на матч

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На «Олд Трффорд» приедет не просто безнадежный аутсайдер АПЛ, а команда, делящая с «Лестером» статус самой пропускающей в лиге. «Манчестер Юнайтед» не так редко заканчивает матч с нулем в графе «забитые мячи», но предстоящая встреча - явно не тот случай. Можно вспомнить матч 2021-го года, когда манкунианцы на своем поле учинили «святым» форменный разгром (9:0). Но скорее стоит ждать повторения сценария игры первого круга между этими командами, в которой «МЮ» одержал уверенную выездную победу (0:3).

После недавней энергозатратной кубковой битвы с «Арсеналом», из которой «Манчестер Юнайтед» довольно неожиданно вышел победителем (1:1, 3:5 - пен.), Рубен Аморим наверняка даст перевести дух ряду игроков, а в центре поля сделает ставку на техничных Эриксена и Каземиро. Подобные перемены вполне могут привезти в матче с явно уступающим в классе соперником к повышенной результативности.

Сам факт победы хозяев на «Олд Траффорд» сомнений практически не вызывает. Остается угадать, насколько эта победа будет уверенной. Наш выбор - победа «МЮ» с форой 2.0 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»: Дало (дисквалификация). Линделеф, Шоу, Эванс, Рашфорд, Маунт (все - травма)

«Саутгемптон»: Стюарт, Стивенс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Саутгемптон»:

Позиция«МЮ»«Саутгемптон»Позиция
Вратарь24. Онана30. РамсдейлВратарь
Защитник5. Магуайр14. БриЗащитник
Защитник6. Мартинес35. БеднарекЗащитник
Защитник4. Де Лигт6. Харвуд-БеллисЗащитник
Защитник12. Маласиа2. Уолкер-ПитерсЗащитник
Защитник 3. Мазрауи3. МэннингЗащитник
Полузащитник 14. Эриксен26. УгочуквуПолузащитник 
Полузащитник18. Каземиро7. АрибоПолузащитник
Полузащитник8. Фернандеш18. ФернандешПолузащитник
Полузащитник16. Диалло33. ДиблингНападающий
Нападающий11. Зиркзее20. СулеманаНападающий
Главный тренерРубен АморимИван ЮричГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Манчестер Юнайтед». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.28. На ничью можно поставить за 5.90, а выигрыш «Саутгемптона» идет за 10.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу хозяев поля со счетом 2:0, предлагая за это коэффициент - 7.00. 3:0 - 8.00. 1:0 идет за 9.00. 

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»?

Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.30

«Арсенал» - 5.00

«Челси» - 40.00

На чемпионство «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1000.00.

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