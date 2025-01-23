Манчестер Юнайтед — Саутгемптон, 16 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
16 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». В игре с безнадежным аутсайдером АПЛ манкунианцы попытаются улучшить собственное бедственное турнирное положение.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
16.01.2025, Чт
23:00 МСК
«Саутгемптон» (Саутгемптон)
|П1 - 1.28
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Джон Брукс
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«МЮ»
|64
|32
|20
|212-126
|«Саутгемптон»
|20
|32
|64
|126-212
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Ливерпуль»
|1:1 (3:5 - пен.)
|«МЮ»
|Кубок Англии
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|30.12.2024
|«МЮ»
0:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.12.2024
|«Вулверхэмптон»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|22.12.2024
|«МЮ»
0:3
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять игр «Саутгемптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Саутгемптон»
|3:0
|«Суонси»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Саутгемптон»
|0:5
|«Брентфорд»
|АПЛ
|29.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Саутгемптон»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|22.12.2024
|«Фулхэм»
0:0
«Саутгемптон»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Саутгемптон»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|12.03.2023
|«МЮ»
0:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|27.08.2022
|«Саутгемптон»
0:1
«МЮ»
АПЛ
|12.02.2022
|«МЮ»
1:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.08.2021
|«Саутгемптон»
1:1
«МЮ»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2. Ноттингем
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|3. Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|4. Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|5. Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6. МС
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7. Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|8. Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9. Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|10. Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|11. Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|12. Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|13. Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|14. МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|15. Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16. Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17. Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18. Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19. Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20. Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
На «Олд Трффорд» приедет не просто безнадежный аутсайдер АПЛ, а команда, делящая с «Лестером» статус самой пропускающей в лиге. «Манчестер Юнайтед» не так редко заканчивает матч с нулем в графе «забитые мячи», но предстоящая встреча - явно не тот случай. Можно вспомнить матч 2021-го года, когда манкунианцы на своем поле учинили «святым» форменный разгром (9:0). Но скорее стоит ждать повторения сценария игры первого круга между этими командами, в которой «МЮ» одержал уверенную выездную победу (0:3).
После недавней энергозатратной кубковой битвы с «Арсеналом», из которой «Манчестер Юнайтед» довольно неожиданно вышел победителем (1:1, 3:5 - пен.), Рубен Аморим наверняка даст перевести дух ряду игроков, а в центре поля сделает ставку на техничных Эриксена и Каземиро. Подобные перемены вполне могут привезти в матче с явно уступающим в классе соперником к повышенной результативности.
Сам факт победы хозяев на «Олд Траффорд» сомнений практически не вызывает. Остается угадать, насколько эта победа будет уверенной. Наш выбор - победа «МЮ» с форой 2.0
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Манчестер Юнайтед»: Дало (дисквалификация). Линделеф, Шоу, Эванс, Рашфорд, Маунт (все - травма)
«Саутгемптон»: Стюарт, Стивенс (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Саутгемптон»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Саутгемптон»
|Позиция
|Вратарь
|24. Онана
|30. Рамсдейл
|Вратарь
|Защитник
|5. Магуайр
|14. Бри
|Защитник
|Защитник
|6. Мартинес
|35. Беднарек
|Защитник
|Защитник
|4. Де Лигт
|6. Харвуд-Беллис
|Защитник
|Защитник
|12. Маласиа
|2. Уолкер-Питерс
|Защитник
|Защитник
|3. Мазрауи
|3. Мэннинг
|Защитник
|Полузащитник
|14. Эриксен
|26. Угочукву
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|7. Арибо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|18. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Диалло
|33. Диблинг
|Нападающий
|Нападающий
|11. Зиркзее
|20. Сулемана
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Иван Юрич
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу хозяев поля со счетом 2:0, предлагая за это коэффициент - 7.00. 3:0 - 8.00. 1:0 идет за 9.00.
Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.30
«Арсенал» - 5.00
«Челси» - 40.00
На чемпионство «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1000.00.
Партнерский проект