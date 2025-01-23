Манчестер Юнайтед — Саутгемптон, 16 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На «Олд Трффорд» приедет не просто безнадежный аутсайдер АПЛ, а команда, делящая с «Лестером» статус самой пропускающей в лиге. «Манчестер Юнайтед» не так редко заканчивает матч с нулем в графе «забитые мячи», но предстоящая встреча - явно не тот случай. Можно вспомнить матч 2021-го года, когда манкунианцы на своем поле учинили «святым» форменный разгром (9:0). Но скорее стоит ждать повторения сценария игры первого круга между этими командами, в которой «МЮ» одержал уверенную выездную победу (0:3).

После недавней энергозатратной кубковой битвы с «Арсеналом», из которой «Манчестер Юнайтед» довольно неожиданно вышел победителем (1:1, 3:5 - пен.), Рубен Аморим наверняка даст перевести дух ряду игроков, а в центре поля сделает ставку на техничных Эриксена и Каземиро. Подобные перемены вполне могут привезти в матче с явно уступающим в классе соперником к повышенной результативности.

Сам факт победы хозяев на «Олд Траффорд» сомнений практически не вызывает. Остается угадать, насколько эта победа будет уверенной. Наш выбор - победа «МЮ» с форой 2.0