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8 декабря 13:54ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Борнмут, 9 декабря: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Догонит ли "МЮ" "Сити"?
Валентин Васильев

Если бы чемпионат Англии закончился прямо сейчас, «Манчестер Юнайтед» не то что в Лигу чемпионов - даже в Лигу Европы не попал бы. К счастью “красных дьяволов”, впереди еще достаточно матчей, чтобы вернуться на подобающее клубу место в таблице. А в случае победы над “Борнмутом” “МЮ” минимум на сутки сравняется в таблице с земляками из “Сити”. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» 

09.12.2023, Сб

18:00 МСК

«Борнмут»

П1 - 1.55

Х - 4.70

П2 - 5.65

Турнир: Английская премьер-лига, 17-й тур

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судьи: главный - Питер Бэнкс; ассистенты - Эдвард Смарт, Ник Гринхалг 

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«МЮ»133340-16
«Борнмут»331316-40

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2023«МЮ»

2:1

«Челси»

АПЛ

02.12.2023«Ньюкасл»

1:0

«МЮ»

АПЛ

29.11.2023«Галатасарай»

3:3

«МЮ»

Лига чемпионов

26.11.2023«Эвертон»

0:3

«МЮ»

АПЛ

11.11.2023«МЮ»

1:0

«Лутон»

АПЛ

Последние пять игр «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2023«Кристал Пэлас»

 0:2

«Борнмут»

АПЛ

03.12.2023«Борнмут»

2:2

«Астон Вилла»

АПЛ

25.11.2023«Шеффилд»

1:3

«Борнмут»

АПЛ

11.11.2023«Борнмут»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

04.11.2023«Манчестер Сити»

6;1

«Борнмут»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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После 15 туров “МЮ” довольствуется только шестым местом в таблице. “Борнмут” после серии удачных матчей поднялся на 15-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал15113133-1436
2. Ливерпуль15104134-1434
3. Астон Вилла15102334-2032
4. Манчестер Сити1593336-1730
5. Тоттенхэм1583429-2227
6. Манчестер Юнайтед1590618-1827
7. Ньюкасл1582532-1726
8. Брайтон1574432-2725
9. Вест Хэм1573526-2524
10. Челси1554626-2419
11. Брентфорд1554623-2119
12. Фулхэм1553721-2618
13. Вулверхэмптон1553720-2518
14. Кристал Пэлас1544714-2116
15. Борнмут1544718-3016
16. Ноттингем Форест1534816-2713
17. Эвертон1562718-2010
18. Лутон Таун15231016-309
19. Бернли15211215-337
20. Шеффилд Юнайтед15121211-415

Прогноз на матч

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Еще пару месяцев назад домашняя встреча с “Борнмутом” не вызвала бы серьезных опасений у поклонников “МЮ”. Но последние результаты команды Ираолы не могли не обеспокоить их. После крупного поражения от другого манчестерского топа (1:6) “Борнмут” выдал четырехматчевую беспроигрышную серию, собрав 10 очков из 12 возможных. Причем шесть из них он привез с выездов. 

Возможно, на легендарном “Олд Траффорд” середняк и не зацепится за очки. Но как минимум раз поразить чужие ворота ему точно по силам. Забивная серия “Борнмута” уже длится восемь игр. Есть смысл присмотреться к маркету “забьют - не забьют”. Наш ответ утвердительный: да.

Бонусы на матч

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Букмекер

Сумма бонуса

Вид бонуса

PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

 

Трансляции

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На российском телевидении чемпионат Англии не транслируется. В режиме онлайн трансляции АПЛ предлагают некоторые БК на своих ресурсах.

Вещатель

Тип трансляции

Условия

WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

 

Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»: Диалло, Каземиро, Мартинес, Маунт, Эванс, Эриксен, Маласия, Диалло (все - травмы), Санчо (отстранение)

«Борнмут»: Рэндольф, Адамс, Фредерикс, Маркондес (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Борнмут»:

Позиция

«МЮ»

«Борнмут»

Вратарь24. Онана1. Нето
Защитник20. Далот15. Смит
Защитник5. Магуайр27. Забарный
Защитник2. Линделёф25. Сенеси
Защитник23. Шоу3. Керкез
Полузащитник39. Мактоминей10. Кристи
Полузащитник 8. Фернандеш4. Кук
Полузащитник4. Амрабат19. Клюйверт
Нападающий17. Гарначо17. Синестерра
Нападающий10. Рэшфорд29. Биллинг
Нападающий9. Марсьяль9. Соланке
Главный тренерЭрик тен ХагАндони Ираола

Коэффициенты букмекеров

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В БК PARI поставить на победу фаворита можно по котировке 1.55. Предложение на “Борнмут” гораздо щедрее - 5.65. Вероятность ничьей аналитики оценили кэфом  4.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «МЮ» - «Борнмут»?

Если исходить из котировок букмекеров, у “Борнмута” практически нет шансов. Статистика подкрепляет эту теорию: из 10 предыдущих матчей с этим соперником “МЮ” выиграл восемь и всего по разу уступил и сыграл вничью. 

Где смотреть бесплатно матч «МЮ» - «Борнмут»?

Обычно сайты букмекерских контор организуют альтернативные трансляции АПЛ для зарегистрированных пользователей.

Кто станет чемпионом Англии?

Аналитики БК PARI скорректировали линию на победителя АПЛ. Сейчас при ставке на “Манчестер Сити” можно удвоить номинал пари. На “Арсенал” и “Ливерпуль” коэффициенты еще более симпатичные - 3.00 и 4.50 соответственно. А на “МЮ” - вообще 75.00!

UPD: результат

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«Борнмут» разгромил «МЮ» со счетом 3:0 благодаря голам Соланке (5 минута), Биллинга (68) и Сенеси (73).

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