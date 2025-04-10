Манчестер Юнайтед - Борнмут, 9 декабря: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Еще пару месяцев назад домашняя встреча с “Борнмутом” не вызвала бы серьезных опасений у поклонников “МЮ”. Но последние результаты команды Ираолы не могли не обеспокоить их. После крупного поражения от другого манчестерского топа (1:6) “Борнмут” выдал четырехматчевую беспроигрышную серию, собрав 10 очков из 12 возможных. Причем шесть из них он привез с выездов.

Возможно, на легендарном “Олд Траффорд” середняк и не зацепится за очки. Но как минимум раз поразить чужие ворота ему точно по силам. Забивная серия “Борнмута” уже длится восемь игр. Есть смысл присмотреться к маркету “забьют - не забьют”. Наш ответ утвердительный: да.