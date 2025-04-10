Манчестер Юнайтед - Борнмут, 9 декабря: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

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Если бы чемпионат Англии закончился прямо сейчас, «Манчестер Юнайтед» не то что в Лигу чемпионов - даже в Лигу Европы не попал бы. К счастью “красных дьяволов”, впереди еще достаточно матчей, чтобы вернуться на подобающее клубу место в таблице. А в случае победы над “Борнмутом” “МЮ” минимум на сутки сравняется в таблице с земляками из “Сити”. Получится ли?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед»
09.12.2023, Сб
18:00 МСК
«Борнмут»
|П1 - 1.55
Турнир: Английская премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судьи: главный - Питер Бэнкс; ассистенты - Эдвард Смарт, Ник Гринхалг
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«МЮ»
|13
|3
|3
|40-16
|«Борнмут»
|3
|3
|13
|16-40
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2023
|«МЮ»
2:1
«Челси»
АПЛ
|02.12.2023
|«Ньюкасл»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|29.11.2023
|«Галатасарай»
3:3
«МЮ»
Лига чемпионов
|26.11.2023
|«Эвертон»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|11.11.2023
|«МЮ»
1:0
«Лутон»
АПЛ
Последние пять игр «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2023
|«Кристал Пэлас»
0:2
«Борнмут»
АПЛ
|03.12.2023
|«Борнмут»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|25.11.2023
|«Шеффилд»
1:3
«Борнмут»
АПЛ
|11.11.2023
|«Борнмут»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|04.11.2023
|«Манчестер Сити»
6;1
«Борнмут»
АПЛ
После 15 туров “МЮ” довольствуется только шестым местом в таблице. “Борнмут” после серии удачных матчей поднялся на 15-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|2. Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|3. Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|4. Манчестер Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|5. Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|6. Манчестер Юнайтед
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|7. Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|8. Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|9. Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|10. Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|11. Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|12. Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|13. Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|14. Кристал Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|15. Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|16. Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|17. Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|18. Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|19. Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|20. Шеффилд Юнайтед
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
Еще пару месяцев назад домашняя встреча с “Борнмутом” не вызвала бы серьезных опасений у поклонников “МЮ”. Но последние результаты команды Ираолы не могли не обеспокоить их. После крупного поражения от другого манчестерского топа (1:6) “Борнмут” выдал четырехматчевую беспроигрышную серию, собрав 10 очков из 12 возможных. Причем шесть из них он привез с выездов.
Возможно, на легендарном “Олд Траффорд” середняк и не зацепится за очки. Но как минимум раз поразить чужие ворота ему точно по силам. Забивная серия “Борнмута” уже длится восемь игр. Есть смысл присмотреться к маркету “забьют - не забьют”. Наш ответ утвердительный: да.
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На российском телевидении чемпионат Англии не транслируется. В режиме онлайн трансляции АПЛ предлагают некоторые БК на своих ресурсах.
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Тип трансляции
Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Юнайтед»: Диалло, Каземиро, Мартинес, Маунт, Эванс, Эриксен, Маласия, Диалло (все - травмы), Санчо (отстранение)
«Борнмут»: Рэндольф, Адамс, Фредерикс, Маркондес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Борнмут»:
Позиция
«МЮ»
«Борнмут»
|Вратарь
|24. Онана
|1. Нето
|Защитник
|20. Далот
|15. Смит
|Защитник
|5. Магуайр
|27. Забарный
|Защитник
|2. Линделёф
|25. Сенеси
|Защитник
|23. Шоу
|3. Керкез
|Полузащитник
|39. Мактоминей
|10. Кристи
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|4. Кук
|Полузащитник
|4. Амрабат
|19. Клюйверт
|Нападающий
|17. Гарначо
|17. Синестерра
|Нападающий
|10. Рэшфорд
|29. Биллинг
|Нападающий
|9. Марсьяль
|9. Соланке
|Главный тренер
|Эрик тен Хаг
|Андони Ираола
В БК PARI поставить на победу фаворита можно по котировке 1.55. Предложение на “Борнмут” гораздо щедрее - 5.65. Вероятность ничьей аналитики оценили кэфом 4.70.
Если исходить из котировок букмекеров, у “Борнмута” практически нет шансов. Статистика подкрепляет эту теорию: из 10 предыдущих матчей с этим соперником “МЮ” выиграл восемь и всего по разу уступил и сыграл вничью.
Обычно сайты букмекерских контор организуют альтернативные трансляции АПЛ для зарегистрированных пользователей.
Аналитики БК PARI скорректировали линию на победителя АПЛ. Сейчас при ставке на “Манчестер Сити” можно удвоить номинал пари. На “Арсенал” и “Ливерпуль” коэффициенты еще более симпатичные - 3.00 и 4.50 соответственно. А на “МЮ” - вообще 75.00!
«Борнмут» разгромил «МЮ» со счетом 3:0 благодаря голам Соланке (5 минута), Биллинга (68) и Сенеси (73).
Партнерский проект