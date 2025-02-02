Марсель — Лион, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

В предыдущих трех турах Лиги 1 «Лион» терял очки во встречах с не самыми грозными соперниками. Это и стало причиной отката команды Фонсеки на седьмую строчку в турнирной таблице, которая явно не соответствует амбициям и класса клуба.

В двух своих предыдущих матчах терял очки и «Марсель». Догнать в чемпионской гонке «ПСЖ» подопечным Роберто де Дзерби в текущем сезоне уже не удастся. Остается сконцентрировать внимание на борьбе за вторую строчку, на которую претендует и «Монако».

В первом круге «Марсель» победил в Лионе, а в матче было забито аж 5 голов (2:3). Довольно результативной, благодаря марсельцам, получилась и предыдущая встреча соперников на «Велодроме» (3:0). Но на этот раз вряд ли стоит ждать большого количества мячей. Если команды совместными усилиями достигнут показателя в три гола, это будет очень приличный результат.

У «Марселя» чуть больше шансов на победу, но ставка на успех хозяев поля выглядит довольно рисковой. Делаем выбор в пользу результативности, которая, исходя из формы соперников, никак не должна быть высокой.