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2 февраля 10:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Марсель — Лион, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

«Марсель» попытается оторваться от «Монако»
Руслан Ипполитов

2 февраля в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» принимает на своем поле «Лион». Хозяева имеют призрачные шансы побороться с «ПСЖ» за чемпионский титул, ведь отставание от лидирующего в турнирной таблице столичного гранда уже составляет 13 очков. А вот за вторую строчку с «Монако» битва предстоит серьезная. «Лиону» вряд ли светит принять участие в распределении медалей, но седьмое место в турнирной таблице точно не устраивает команду Фонсеки.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Марсель» (Марсель)

02.02.2025, Вс

22:45 МСК

«Лион» (Лион)

П1 - 2.08

Х - 3.70

П2 - 3.55

Турнир: Чемпионат Франции по футболу, 20-й тур

Стадион: «Оранж Велодром» (Марсель, Франция)

Главный судья: Жером Бризар

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Марсель»404143186-186
«Лион»564042186-186

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Ницца»2:0«Марсель»Лига 1
19.01.2025«Марсель»1:1«Страсбург»Лига 1
14.01.2025«Марсель»1:1 (3:4 - пен.)«Лилль»Кубок Франции
11.01.2025«Ренн»1:2«Марсель»Лига 1
05.01.2025«Марсель»5:1«Гавр»Лига 1

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025«Лион»1:1«Лудогорец»Лига Европы
26.01.2025«Нант»

1:1

«Лион»

Лига 1

23.01.2025«Фенербахче»0:0«Лион»Лига Европы
18.12.2024«Лион»0:0«Тулуза»Лига 1
15.12.2024«Бургуэн»2:2 (4:2 - пен.)«Лион»Кубок Франции

Последние пять матчей «Марселя» и «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Лион»2:3«Марсель»Лига 1
04.02.2024«Лион»

1:0

«Марсель»

Лига 1

06.12.2023«Марсель»3:0«Лион»Лига 1
23.04.2023«Лион»1:2«Марсель»Лига 1
06.11.2022«Марсель»1:0«Лион»Лига 1

Турнирное положение

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После 19-ти туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, а «Лион» - седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ20155054-1950
2. Марсель19114440-2337
3. Монако20114536-2437
4. Лилль2098333-2035
5. Ницца1996438-2533
6. Ланс2096525-1833
7. Лион1986530-2330
8. Брест20911031-3628
9. Страсбур1976633-3127
10. Тулуза1974820-2125
11. Осер2065927-3323
12. Реймс1957725-2722
13. Анже1964921-2822
14. Нант1939722-2918
15. Сент-Этьен20531219-4318
16. Ренн19521226-3017
17. Монпелье20431320-4615
18. Гавр19411414-3813

Прогноз на матч

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В предыдущих трех турах Лиги 1 «Лион» терял очки во встречах с не самыми грозными соперниками. Это и стало причиной отката команды Фонсеки на седьмую строчку в турнирной таблице, которая явно не соответствует амбициям и класса клуба.

В двух своих предыдущих матчах терял очки и «Марсель». Догнать в чемпионской гонке «ПСЖ» подопечным Роберто де Дзерби в текущем сезоне уже не удастся. Остается сконцентрировать внимание на борьбе за вторую строчку, на которую претендует и «Монако».

В первом круге «Марсель» победил в Лионе, а в матче было забито аж 5 голов (2:3). Довольно результативной, благодаря марсельцам, получилась и предыдущая встреча соперников на «Велодроме» (3:0). Но на этот раз вряд ли стоит ждать большого количества мячей. Если команды совместными усилиями достигнут показателя в три гола, это будет очень приличный результат.

У «Марселя» чуть больше шансов на победу, но ставка на успех хозяев поля выглядит довольно рисковой. Делаем выбор в пользу результативности, которая, исходя из формы соперников, никак не должна быть высокой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Марсель»: Карбони, Кондогбиа, Арит, Мумбанья, Бланко (все - травма)

«Лион»: Фофана (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Лион»:

Позиция«Марсель»«Лион»Позиция
Вратарь1. Рульи23. ПерриВратарь
Защитник4. Фелипе20. КумбедиЗащитник
Защитник5. Балерди22. МатаЗащитник
Защитник62. Мурильо19. НьякатеЗащитник
Полузащитник3. Мерлен3. ТальяфикоЗащитник
Полузащитник 44. Энрике31. МатичПолузащитник
Полузащитник 23. Хейбьерг37. НуамаПолузащитник 
Полузащитник21. Ронжье8. ТолиссоПолузащитник
Нападающий10. Гринвуд7. ВеретуПолузащитник
Нападающий25. Рабьо18. ШеркиПолузащитник
Нападающий8. Мопе10. ЛяказеттНападающий
Главный тренерРоберто де ДзербиПаулу ФонсекаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предлагают богатый коэффициент на успех гостей - 3.55. Вероятность победы «Марселя» котируется за 2.05. На ничью можно заключить пари за 3.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Марсель» - «Лион»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI называют ничью 1:1, предлагая за нее коэффициент 7.50. На победу хозяев со счетом 2:1 можно поставить за 9.00. 1:0 в пользу «Марселя» идет за 9.50, 2:0 - за 11.00.

Где бесплатно смотреть матч «Марсель» - «Лион»?

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Встречу можно посмотреть на ресурсах официальных букмекеров и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Франции?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«ПСЖ» - 1.03

«Марсель» - 15.00

«Монако» - 30.00

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