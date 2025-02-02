Марсель — Лион, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
2 февраля в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» принимает на своем поле «Лион». Хозяева имеют призрачные шансы побороться с «ПСЖ» за чемпионский титул, ведь отставание от лидирующего в турнирной таблице столичного гранда уже составляет 13 очков. А вот за вторую строчку с «Монако» битва предстоит серьезная. «Лиону» вряд ли светит принять участие в распределении медалей, но седьмое место в турнирной таблице точно не устраивает команду Фонсеки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Марсель» (Марсель)
02.02.2025, Вс
22:45 МСК
«Лион» (Лион)
|П1 - 2.08
Турнир: Чемпионат Франции по футболу, 20-й тур
Стадион: «Оранж Велодром» (Марсель, Франция)
Главный судья: Жером Бризар
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Марсель»
|40
|41
|43
|186-186
|«Лион»
|56
|40
|42
|186-186
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Ницца»
|2:0
|«Марсель»
|Лига 1
|19.01.2025
|«Марсель»
|1:1
|«Страсбург»
|Лига 1
|14.01.2025
|«Марсель»
|1:1 (3:4 - пен.)
|«Лилль»
|Кубок Франции
|11.01.2025
|«Ренн»
|1:2
|«Марсель»
|Лига 1
|05.01.2025
|«Марсель»
|5:1
|«Гавр»
|Лига 1
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2025
|«Лион»
|1:1
|«Лудогорец»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Нант»
1:1
«Лион»
Лига 1
|23.01.2025
|«Фенербахче»
|0:0
|«Лион»
|Лига Европы
|18.12.2024
|«Лион»
|0:0
|«Тулуза»
|Лига 1
|15.12.2024
|«Бургуэн»
|2:2 (4:2 - пен.)
|«Лион»
|Кубок Франции
Последние пять матчей «Марселя» и «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Лион»
|2:3
|«Марсель»
|Лига 1
|04.02.2024
|«Лион»
1:0
«Марсель»
Лига 1
|06.12.2023
|«Марсель»
|3:0
|«Лион»
|Лига 1
|23.04.2023
|«Лион»
|1:2
|«Марсель»
|Лига 1
|06.11.2022
|«Марсель»
|1:0
|«Лион»
|Лига 1
После 19-ти туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, а «Лион» - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|2. Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|3. Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|4. Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|5. Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|6. Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|7. Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|8. Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|9. Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|10. Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|11. Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|12. Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|13. Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|14. Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|15. Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|16. Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|17. Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|18. Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
В предыдущих трех турах Лиги 1 «Лион» терял очки во встречах с не самыми грозными соперниками. Это и стало причиной отката команды Фонсеки на седьмую строчку в турнирной таблице, которая явно не соответствует амбициям и класса клуба.
В двух своих предыдущих матчах терял очки и «Марсель». Догнать в чемпионской гонке «ПСЖ» подопечным Роберто де Дзерби в текущем сезоне уже не удастся. Остается сконцентрировать внимание на борьбе за вторую строчку, на которую претендует и «Монако».
В первом круге «Марсель» победил в Лионе, а в матче было забито аж 5 голов (2:3). Довольно результативной, благодаря марсельцам, получилась и предыдущая встреча соперников на «Велодроме» (3:0). Но на этот раз вряд ли стоит ждать большого количества мячей. Если команды совместными усилиями достигнут показателя в три гола, это будет очень приличный результат.
У «Марселя» чуть больше шансов на победу, но ставка на успех хозяев поля выглядит довольно рисковой. Делаем выбор в пользу результативности, которая, исходя из формы соперников, никак не должна быть высокой.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Встречу можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Марсель»: Карбони, Кондогбиа, Арит, Мумбанья, Бланко (все - травма)
«Лион»: Фофана (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Марсель» - «Лион»:
|Позиция
|«Марсель»
|«Лион»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рульи
|23. Перри
|Вратарь
|Защитник
|4. Фелипе
|20. Кумбеди
|Защитник
|Защитник
|5. Балерди
|22. Мата
|Защитник
|Защитник
|62. Мурильо
|19. Ньякате
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мерлен
|3. Тальяфико
|Защитник
|Полузащитник
|44. Энрике
|31. Матич
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хейбьерг
|37. Нуама
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Ронжье
|8. Толиссо
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Гринвуд
|7. Верету
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Рабьо
|18. Шерки
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Мопе
|10. Ляказетт
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто де Дзерби
|Паулу Фонсека
|Главный тренер
Аналитики БК PARI предлагают богатый коэффициент на успех гостей - 3.55. Вероятность победы «Марселя» котируется за 2.05. На ничью можно заключить пари за 3.70.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI называют ничью 1:1, предлагая за нее коэффициент 7.50. На победу хозяев со счетом 2:1 можно поставить за 9.00. 1:0 в пользу «Марселя» идет за 9.50, 2:0 - за 11.00.
Партнерский проект