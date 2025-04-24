Даниил Медведев — Александр Зверев, 15 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

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Промежуточные лидеры Красной группы сойдутся во втором раунде Итогового турнира ATP. Выбираем ставку на противостояние россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева.
Дата / Время: 15.11.2023, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Красная группа
Победы
Поражения
Сеты
Геймы
|1. Даниил Медведев
1
0
2-0
12-6
|2. Александр Зверев
1
0
2-1
18-14
|3. Карлос Алькарас
0
1
1-2
14-18
|4. Андрей Рублёв
0
1
0-2
6-12
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД
27 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе 18 хардовых и одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 65 побед при 15 поражениях. Россиянин выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020-м, а в следующем сезоне уступил в финале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
26 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева
Бывшая вторая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде, победитель 21 турнира ATP, в том числе 14 хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на грунте в Гамбурге и на харде в Чэнду, на «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на US Open - в четвертьфинале, на Уимблдоне - в третьем круге, на Australian Open - во втором. Всего в 2023 году на счету Зверева 54 победы при 26 поражениях. Немец ранее пять раз принимал участие в Итоговом турнире ATP и дважды выигрывал его (2018 и 2021).
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Спортсмены 17 раз встречались на уровне ATP. На харде Медведев одержал восемь побед, Зверев - семь. Ещё два раза россиянин выиграл на грунте. В нынешнем сезоне соперники провели уже пять очных матчей, четыре из которых остались за Медведевым.
Букмекеры считают Медведева явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,45 на его победу и 2,75 на успех Зверева.
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Четыре из пяти очных матчей соперников в нынешнем сезоне продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Медведев провел один из лучших матчей сезона в первом туре, но то же самое можно сказать и про Зверева. Если немец удержит уровень и высокий процент первой подачи, то россиянину придется непросто. А почти равная статистика личных встреч на харде укрепляет веру в упорное противостояние. Собственно, именно так и проходит большая часть матчей между соперниками.
Напомним, даже в нынешнем сезоне четыре из пяти встреч между Медведевым и Зверевым пробили ТБ (20,5), а в ещё одной было сыграно 19 геймов. Полагаем, в их новом матче мы не увидим сетов результативностью менее девяти геймов. В нынешнем сезоне ТБ (8,5) был преодолен в 12 из 13 сетов между россиянином и немцем.
Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 7:6 (9:7), 6:4.
Партнерский проект