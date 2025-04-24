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14 ноября 8:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Даниил Медведев — Александр Зверев, 15 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Уже шестая встреча давних соперников в сезоне
Александр Бокулёв

Промежуточные лидеры Красной группы сойдутся во втором раунде Итогового турнира ATP. Выбираем ставку на противостояние россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева.

Дата / Время: 15.11.2023, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная таблица

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Красная группа

 

Победы

Поражения

Сеты

Геймы

1. Даниил Медведев

1

0

2-0

12-6

2. Александр Зверев

1

0

2-1

18-14

3. Карлос Алькарас

0

1

1-2

14-18

4. Андрей Рублёв

0

1

0-2

6-12

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД

Даниил Медведев

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27 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе 18 хардовых и одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, четыре из них - на харде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» - в первом, на Уимблдоне дошел до полуфинала, на US Open - до финала. Всего в 2023 году на счету Медведева 65 побед при 15 поражениях. Россиянин выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020-м, а в следующем сезоне уступил в финале.

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Александр Зверев

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26 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева

Бывшая вторая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде, победитель 21 турнира ATP, в том числе 14 хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на грунте в Гамбурге и на харде в Чэнду, на «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на US Open - в четвертьфинале, на Уимблдоне - в третьем круге, на Australian Open - во втором. Всего в 2023 году на счету Зверева 54 победы при 26 поражениях. Немец ранее пять раз принимал участие в Итоговом турнире ATP и дважды выигрывал его (2018 и 2021).

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Личные встречи

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Спортсмены 17 раз встречались на уровне ATP. На харде Медведев одержал восемь побед, Зверев - семь. Ещё два раза россиянин выиграл на грунте. В нынешнем сезоне соперники провели уже пять очных матчей, четыре из которых остались за Медведевым.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Медведева явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,45 на его победу и 2,75 на успех Зверева.

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Ставки на тоталы

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Четыре из пяти очных матчей соперников в нынешнем сезоне продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МедведеваПобеда ЗвереваТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,452,751,851,95

Прогноз и ставка

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Медведев провел один из лучших матчей сезона в первом туре, но то же самое можно сказать и про Зверева. Если немец удержит уровень и высокий процент первой подачи, то россиянину придется непросто. А почти равная статистика личных встреч на харде укрепляет веру в упорное противостояние. Собственно, именно так и проходит большая часть матчей между соперниками.

Напомним, даже в нынешнем сезоне четыре из пяти встреч между Медведевым и Зверевым пробили ТБ (20,5), а в ещё одной было сыграно 19 геймов. Полагаем, в их новом матче мы не увидим сетов результативностью менее девяти геймов. В нынешнем сезоне ТБ (8,5) был преодолен в 12 из 13 сетов между россиянином и немцем.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

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