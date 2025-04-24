Даниил Медведев — Александр Зверев, 15 ноября: прогноз на матч Итогового турнира ATP

Медведев провел один из лучших матчей сезона в первом туре, но то же самое можно сказать и про Зверева. Если немец удержит уровень и высокий процент первой подачи, то россиянину придется непросто. А почти равная статистика личных встреч на харде укрепляет веру в упорное противостояние. Собственно, именно так и проходит большая часть матчей между соперниками.

Напомним, даже в нынешнем сезоне четыре из пяти встреч между Медведевым и Зверевым пробили ТБ (20,5), а в ещё одной было сыграно 19 геймов. Полагаем, в их новом матче мы не увидим сетов результативностью менее девяти геймов. В нынешнем сезоне ТБ (8,5) был преодолен в 12 из 13 сетов между россиянином и немцем.