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3 июля 14:20ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Элисе Мертенс — Элина Свитолина, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Бельгийка никогда не обыгрывала украинку на траве
Руслан Ипполитов

В пятницу, 4 июля, в третьем круге женского одиночного турнира Уимблдона скрестят ракетки Элисе Мертенс и Элина Свитолина. Соперницы встретятся уже в девятый раз, так что знакомы друг с другом довольно хорошо. Сумеет ли бельгийка справиться с набравшей приличный ход украинкой? 

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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Элисе Мертенс (29 лет, 23-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Линда Фрухвиртова (Чехия, 152) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Энн Ли (США, 57) — 6:7, 6:1, 6:2

Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анна Бондарь (Венгрия, 87) — 6:3, 6:1
  • 2-й круг: Александра Саснович (Беларусь, 107) — 6:2, 6:4

Элина Свитолина (Украина)

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде. Экс-третья ракетка мира. Победительница 18 турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне выиграла 31 матч и проиграла 10. Победительница турнира в Руане (грунт). Полуфиналистка турнира в Мадриде (хард). Четвертьфиналистка турнира в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором уступила Иге Швентек. На Australian Open в четвертьфинале проиграла Мэдисон Киз. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элисе Мертенс (Бельгия)

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Главные достижения бельгийской теннисистки относятся к парному разряду, но и в одиночном Элисе есть чем похвастать. Экс-первая ракетка мира в парном рейтинге. Победительница четырёх турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2024). Финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2022, 2023). Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018). Победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2022). Победительница 31 турнира WTA, из которых десять в одиночном разряде. 

В 2025 году в 26 матчах одержала 18 побед при 8 поражениях. Победительница турниров в Хертогенбосхе (трава) и Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турнира в Штутгарте (грунт). На Australian Open во втором круге уступила Джессике Пегуле. На «Ролан Гаррос» в паре с Вероникой Кудерметовой дошла до четвертьфинала, а в одиночном разряде проиграла в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это уже девятая встреча бельгийской и украинской теннисисток. Перевес на стороне Свитолиной, выигравшей пять из восьми предыдущих сражений. В последний раз пути дам пересекались меньше двух недель назад в первом круге травяного турнира в Бад-Хомбурге. Ту встречу выиграла Элина в двух сетах. На траве Элисе обыгрывать спортсменку из Украины не доводилось. 

Ставки на исход

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FONBET в своих котировках отдает предпочтение украинской теннисистке. Шансы Свитолиной на победу оценены коэффициентом 1,65, а на  Мертенс предложено поставить за 2.25.

Ставки на тотал

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На то, что в матче будет сыграно не меньше 21 гейма (ТБ 20.5), можно поставить с коэффициентом 2.0. Взять тотал меньше 20.5 предложено за 1,80

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Мертенс

Победа Свитолиной

ТБ 20.5

ТМ 20.5

FONBET

2,25

1,65

2.00

1.80

Прогноз и ставка

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На бумаге все выглядит довольно просто. У Свитолиной гораздо больше титулов, она занимает более высокое место в мировом рейтинге, имеет положительный баланс личных встреч с ближайшей соперницей, да и недавний матч в Бад-Хомбурге завершился для украинки удачно. И матч этот игрался на травяном покрытие.

Но есть у Мертенс один козырь. Бельгийка никогда не скрывала, что трава является ее любимым игровым покрытием, что довольно редкое явление в теннисе. Ни в одном из своих сыгранных на турнире сетов Свитолина не дала соперницам шансов на борьбу. Бельгийка же один сет в предыдущем матче отдала, но затем быстро вернула нити игры в свои руки. Риснем предположить, что на сей раз для украинки все сложится не так гладко, как на предыдущих стадиях. Не факт, что Эмме удастся зацепить хотя бы один сет, но борьбу навязать она способна. Выбор редакции - тотал больше 20.5. Номинал сыгравшей на такое развитие событий ставки букмекером будет удвоен.  

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