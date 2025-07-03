Элисе Мертенс — Элина Свитолина, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

На бумаге все выглядит довольно просто. У Свитолиной гораздо больше титулов, она занимает более высокое место в мировом рейтинге, имеет положительный баланс личных встреч с ближайшей соперницей, да и недавний матч в Бад-Хомбурге завершился для украинки удачно. И матч этот игрался на травяном покрытие.

Но есть у Мертенс один козырь. Бельгийка никогда не скрывала, что трава является ее любимым игровым покрытием, что довольно редкое явление в теннисе. Ни в одном из своих сыгранных на турнире сетов Свитолина не дала соперницам шансов на борьбу. Бельгийка же один сет в предыдущем матче отдала, но затем быстро вернула нити игры в свои руки. Риснем предположить, что на сей раз для украинки все сложится не так гладко, как на предыдущих стадиях. Не факт, что Эмме удастся зацепить хотя бы один сет, но борьбу навязать она способна. Выбор редакции - тотал больше 20.5. Номинал сыгравшей на такое развитие событий ставки букмекером будет удвоен.