Милан — Аталанта, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Милан» рискует остаться на следующий сезон без еврокубков. Не сказать, что шансы «россонери» получить путевку в Европу выше, чем у основных конкурентов - «Ромы» и «Фиорентины». Впрочем, у миланцев есть возможность получить билет в еврокубки через национальный кубок, в котором, правда, надо обыгрывать в полуфинале «Интер». Сержиу Консейсау феерично начал работу с командой этой зимой, но итоги его работы по итогам чемпионата могут быть признаны неудовлетворительными. Так что в успешном завершении сезона, которым станет попадание в Европу, глава тренерского штаба заинтересован лично.

Обыграть «Аталанту» - задача трудновыполнимая. В плане командной игры команде Гасперини в Серии А найдется мало равных. Клуб из Бергамо страдает от частых травм игроков. Вот и перед выездом в Милан лазарет бергамцев не пустует. Но все же в игровом плане гости заметно превосходят хозяев «Сан-Сиро». Перестрахуемся и сделаем острожный выбор в пользу того, что «Аталанта» не проиграет.