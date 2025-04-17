Милан — Аталанта, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В 33-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Аталанту». Клуб из Бергамо еще сохраняет шансы в борьбе за чемпионство, а «россонери» сражаются за места в зоне еврокубков. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на легендарном стадионе «Сан-Сиро».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
20.04.2024, Вс
21:45 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 2.50
Турнир: Серия А, 33-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: Марко Пиччинини
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|69
|48
|30
|243-149
|«Аталанта»
|30
|48
|69
|149-243
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2025
|«Удинезе»
0:4
«Милан»
Серия А
|05.04.2025
|«Милан»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|02.04.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|15.03.2025
|«Милан»
2:1
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2024
|«Аталанта»
2:1
«Милан»
Серия А
|25.02.2024
|«Милан»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|10.01.2024
|«Милан»
1:2
«Аталанта»
Кубок Италии
|09.12.2023
|«Аталанта»
3:2
«Милан»
Серия А
|26.02.2023
|«Милан»
2:0
«Аталанта»
Серия А
Перед 33-м туром «Аталанта» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Милан» - 9-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2. Наполи
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|3. Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4. Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5. Болонья
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6. Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7. Рома
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8. Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9. Милан
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10. Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11. Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12. Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13. Комо
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14. Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15. Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16. Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17. Лечче
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18. Венеция
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19. Эмполи
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20. Монца
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
«Милан» рискует остаться на следующий сезон без еврокубков. Не сказать, что шансы «россонери» получить путевку в Европу выше, чем у основных конкурентов - «Ромы» и «Фиорентины». Впрочем, у миланцев есть возможность получить билет в еврокубки через национальный кубок, в котором, правда, надо обыгрывать в полуфинале «Интер». Сержиу Консейсау феерично начал работу с командой этой зимой, но итоги его работы по итогам чемпионата могут быть признаны неудовлетворительными. Так что в успешном завершении сезона, которым станет попадание в Европу, глава тренерского штаба заинтересован лично.
Обыграть «Аталанту» - задача трудновыполнимая. В плане командной игры команде Гасперини в Серии А найдется мало равных. Клуб из Бергамо страдает от частых травм игроков. Вот и перед выездом в Милан лазарет бергамцев не пустует. Но все же в игровом плане гости заметно превосходят хозяев «Сан-Сиро». Перестрахуемся и сделаем острожный выбор в пользу того, что «Аталанта» не проиграет.
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Потери
«Милан»: Лофтус-Чик, Уокер, Меньян, Хименес (все - травма)
«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Палестра, Де Кателаре (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Милан»
«Аталанта»
Позиция
|Вратарь
|57. Спортьелло
28. Патрисиу
Вратарь
|Защитник
|46. Габбиа
4. Хин
Защитник
|Защитник
|28. Тшау
19. Джимсити
Защитник
|Защитник
|31. Павлович
23. Колашинац
Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
44. Брешианини
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
15. Де Рон
Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
7. Куадрадо
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
77. Дзаппакоста
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
70. Мальдини
Полузащитник
|Полузащитник
|90. Абрахам
24. Самарджич
Полузащитник
|Нападающий
|10. Леау
11. Лукман
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
PARI умножит на 2.70 номинал удачной ставки на победу гостей. Коэффициент на выигрыш миланцев - 2.50. Ничья котируется за 3.50.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 7.50.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.67. ТМ 3.5 - 1.52.
Тройку фаворитов первенства с приличным отрывом возглавляет «Интер». На победу в первенстве «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки.
Партнерский проект