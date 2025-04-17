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17 апреля 13:37ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан — Аталанта, 20 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Клуб из Бергамо может потерять место в тройке лидеров Серии А
Руслан Ипполитов

В 33-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Аталанту». Клуб из Бергамо еще сохраняет шансы в борьбе за чемпионство, а «россонери» сражаются за места в зоне еврокубков. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на легендарном стадионе «Сан-Сиро».    

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

20.04.2024, Вс

21:45 МСК

«Аталанта» (Бергамо)

П1 - 2.50

Х - 3.50

П2 - 2.70

Турнир:  Серия А, 33-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Милан» 694830243-149
«Аталанта»304869149-243

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2025«Удинезе»

0:4

«Милан»

Серия А

05.04.2025«Милан»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

02.04.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

15.03.2025«Милан»

2:1

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

30.03.2025«Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2024«Аталанта»

2:1

«Милан»

Серия А

25.02.2024«Милан»

1:1

«Аталанта»

Серия А

10.01.2024«Милан»

1:2

«Аталанта»

Кубок Италии

09.12.2023«Аталанта»

3:2

«Милан»

Серия А

26.02.2023«Милан»

2:0

«Аталанта»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 33-м туром «Аталанта» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Милан» - 9-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер32218372-3171
2. Наполи32208451-2568
3. Аталанта32187765-3061
4. Ювентус321514349-3059
5. Болонья321512551-3757
6. Лацио32168853-4356
7. Рома32159847-3254
8. Фиорентина32158949-3253
9. Милан32149951-3751
10. Торино329131036-3740
11. Удинезе321171436-4640
12. Дженоа329121129-3839
13. Комо32991440-4836
14. Верона32951830-5932
15. Кальяри32791632-4730
16. Парма325131437-5128
17. Лечче32681823-5226
18. Венеция324121625-4424
19. Эмполи324121624-5024
20. Монца32292125-5615

Прогноз на матч

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«Милан» рискует остаться на следующий сезон без еврокубков. Не сказать, что шансы «россонери» получить путевку в Европу выше, чем у основных конкурентов - «Ромы» и «Фиорентины». Впрочем, у миланцев есть возможность получить билет в еврокубки через национальный кубок, в котором, правда, надо обыгрывать в полуфинале «Интер».  Сержиу Консейсау феерично начал работу с командой этой зимой, но итоги его работы по итогам чемпионата могут быть признаны неудовлетворительными. Так что в успешном завершении сезона, которым станет попадание в Европу, глава тренерского штаба заинтересован лично.

Обыграть «Аталанту» - задача трудновыполнимая. В плане командной игры команде Гасперини в Серии А найдется мало равных. Клуб из Бергамо страдает от частых травм игроков. Вот и перед выездом в Милан лазарет бергамцев не пустует. Но все же в игровом плане гости заметно превосходят хозяев «Сан-Сиро». Перестрахуемся и сделаем острожный выбор в пользу того, что «Аталанта» не проиграет.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Милан»: Лофтус-Чик, Уокер, Меньян, Хименес (все - травма)

«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Палестра, Де Кателаре  (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Аталанта»:

Позиция«Милан»

«Аталанта»

Позиция

Вратарь57. Спортьелло

28. Патрисиу

Вратарь

Защитник46. Габбиа

4. Хин

Защитник

Защитник28. Тшау

19. Джимсити

Защитник

Защитник31. Павлович

23. Колашинац

Защитник

Полузащитник19. Эрнандес

44. Брешианини

Полузащитник

Полузащитник29. Фофана

15. Де Рон

Полузащитник

Полузащитник 80. Муса

7. Куадрадо

Полузащитник 

Полузащитник 14. Рейндерс

77. Дзаппакоста

Полузащитник

Полузащитник 11. Пулишич

70. Мальдини

Полузащитник

Полузащитник 90. Абрахам

24. Самарджич

Полузащитник

Нападающий10. Леау

11. Лукман

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI умножит на 2.70 номинал удачной ставки на победу гостей. Коэффициент на выигрыш миланцев - 2.50. Ничья котируется за 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Милан» - «Аталанта»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 7.50.

Будет ли много голов в матче «Милан» - «Аталанта»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.67. ТМ 3.5 - 1.52.

Кто станет чемпионом Италии?

Тройку фаворитов первенства с приличным отрывом возглавляет «Интер». На победу в первенстве «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки. 

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