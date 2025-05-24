Милан — Монца, 24 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Милан» - «Монца» ?

В линии на точный счет коэффициент 8.50 присвоен счету 2:0 и 3:0.

Кто откроет счет в матче в матче «Милан» - «Монца» ?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.22, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 4.10. Вариант «никто не забьет» можно взять за 18.00.

Будет ли много голов в матче «Милан» - «Монца»?

На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.35, а ТМ 2.5 можно взять за 3.20. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.93.