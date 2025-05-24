Милан — Монца, 24 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительном туре чемпионата Италии «Милан» турнирных задач не решает. Но покидающий пост главного тренера Сержиу Консейсау наверняка постарается громко хлопнуть дверью. Прикидываем шансы команд, присматриваясь к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
24.05.2025, Сб
21:45 МСК
«Монца» (Монца)
|П1 - 1.22
Турнир: Серия А, 38-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: Эмануэле Пренна
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|7
|0
|1
|19-8
|«Монца»
|1
|0
|7
|8-19
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Рома»
3:1
«Милан»
Серия А
|14.05.2025
|«Милан»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии. Финал
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|05.05.2025
|«Дженоа»
1:2
«Милан»
Серия А
|27.04.2025
|«Венеция»
0:2
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Монца»
1:3
«Эмполи»
Серия А
|11.05.2025
|«Удинезе»
1:2
«Монца»
Серия А
|04.05.2025
|«Монца»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
|19.04.2025
|«Монца»
0:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Монца»
0:1
«Милан»
Серия А
|18.02.2024
|«Монца»
4:2
«Милан»
Серия А
|17.12.2023
|«Милан»
3:0
«Монца»
Серия А
|18.02.2023
|«Монца»
0:1
«Милан»
Серия А
|22.10.2022
|«Милан»
4:1
«Монца»
Серия А
За тур до финиша первенства «Милан» занимает 9-е место, а «Монца» - последнее.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
«Милан» подкатывает к финишу, не имея особых амбиций. Свои главные матчи сезона «россонери» сыграли с «Интером», но успехи в тех встречах не принесли особых прибылей команде Консейсао. В заключительном матче первенства «Милан» будет явным фаворитом, а обыграть команду, уверенно стоящую на вылет, будет для «красно-черных» делом чести. Берем фору. Рискнем на 2.5 гола. Ждем разгром аутсайдера расслабленной командой.
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Потери
«Милан»: Хименес (дисквалификация). Бондо, Чуквезе, Эрнандес (все - травма)
«Монца»: Пессина, Ганвула, Д'Амброзио, Иццо, Гальярдини, Форсон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Монца»:
|Позиция
|«Милан»
«Монца»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
21. Пацциньякко
Вратарь
|Защитник
|46. Габбиа
22. Пагласиос
Защитник
|Защитник
|23. Томори
44. Карбони
Защитник
|Защитник
|31. Павлович
19. Биринделли
Защитник
|Защитник
|19. Эрнандес
77. Кирьякопулос
Защитник
|Полузащитник
|29. Фофана
2. Брорссон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лофтус-Чик
42. Бьянко
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
7. Акпро
Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
18. Дзероли
Полузащитник
|Нападающий
|10. Леау
10. Капрари
Нападающий
|Нападающий
|9. Йович
17. Кейта
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Алессандро Неста
Главный тренер
Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш миланцев оценен скромным кэфом 1.22. Успех гостей котируется за внушительные 11.00, а ничья идет за 7.00.
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В линии на точный счет коэффициент 8.50 присвоен счету 2:0 и 3:0.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.22, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 4.10. Вариант «никто не забьет» можно взять за 18.00.
На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.35, а ТМ 2.5 можно взять за 3.20. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.93.
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