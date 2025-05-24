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23 мая 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан — Монца, 24 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Сержиу Консейсау прощается с командой
Руслан Ипполитов

В заключительном туре чемпионата Италии «Милан» турнирных задач не решает. Но покидающий пост главного тренера Сержиу Консейсау наверняка постарается громко хлопнуть дверью. Прикидываем шансы команд, присматриваясь к интересным котировкам.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

24.05.2025, Сб

21:45 МСК

«Монца» (Монца)  

П1 - 1.22

Х - 7.00

П2 - 11.00

Турнир: Серия А, 38-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: Эмануэле Пренна

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»70119-8
«Монца»1078-19

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Рома»

3:1

«Милан»

Серия А

14.05.2025«Милан»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии. Финал

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

05.05.2025«Дженоа»

1:2

«Милан» 

Серия А

27.04.2025«Венеция»

0:2

«Милан» 

Серия А

Последние пять матчей «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Монца»

1:3

«Эмполи»

Серия А

11.05.2025«Удинезе»

1:2

«Монца»

Серия А

04.05.2025«Монца»

0:4

«Аталанта»

Серия А

27.04.2025«Ювентус»

2:0

«Монца»

Серия А

19.04.2025«Монца»

0:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Монца»

0:1

«Милан»

Серия А

18.02.2024«Монца»

4:2

«Милан»

Серия А

17.12.2023«Милан»

3:0

«Монца»

Серия А

18.02.2023«Монца»

0:1

«Милан»

Серия А

22.10.2022«Милан»

4:1

«Монца»

Серия А

Турнирное положение

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За тур до финиша первенства «Милан» занимает 9-е место, а «Монца» - последнее. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи372310457-2779
2. Интер37239577-3578
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3713101449-5049
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри37991940-5436
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

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«Милан» подкатывает к финишу, не имея особых амбиций. Свои главные матчи сезона «россонери» сыграли с «Интером», но успехи в тех встречах не принесли особых прибылей команде Консейсао. В заключительном матче первенства «Милан» будет  явным фаворитом, а обыграть команду, уверенно стоящую на вылет, будет для «красно-черных» делом чести. Берем фору. Рискнем на 2.5 гола. Ждем разгром аутсайдера расслабленной командой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Милан»: Хименес (дисквалификация). Бондо, Чуквезе, Эрнандес (все - травма)

«Монца»: Пессина, Ганвула, Д'Амброзио, Иццо, Гальярдини, Форсон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Монца»:

Позиция«Милан»

«Монца»

Позиция

Вратарь16. Меньян

21. Пацциньякко

Вратарь

Защитник46. Габбиа

22. Пагласиос

Защитник

Защитник23. Томори

44. Карбони

Защитник

Защитник31. Павлович

19. Биринделли

Защитник

Защитник19. Эрнандес

77. Кирьякопулос

Защитник

Полузащитник 29. Фофана

2. Брорссон

Полузащитник

Полузащитник 8. Лофтус-Чик

42. Бьянко

Полузащитник 

Полузащитник14. Рейндерс

7. Акпро

Полузащитник

Нападающий11. Пулишич

18. Дзероли

Полузащитник

Нападающий10. Леау

10. Капрари

Нападающий

Нападающий9. Йович

17. Кейта

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Алессандро Неста

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш миланцев оценен скромным кэфом 1.22. Успех гостей котируется за внушительные 11.00, а ничья идет за 7.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Милан» - «Монца»?

В линии на точный счет коэффициент 8.50 присвоен счету 2:0 и 3:0. 

Кто откроет счет в матче в матче «Милан» - «Монца»?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.22, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 4.10. Вариант «никто не забьет» можно взять за 18.00.

Будет ли много голов в матче «Милан» - «Монца»?

На пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.35, а ТМ 2.5 можно взять за 3.20. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.93.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных