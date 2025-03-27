Миннесота — Вашингтон, 28 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» уверенно возглавляет сводную таблицу Национальной хоккейной лиги и уже обеспечил себе путевку в плей-офф. «Миннесоте» же на финише предстоит защищать свое место в кубковой зоне, хотя на данный момент турнирное положение «Дикарей» вполне комфортное.

«Уайлд» традиционно не самый удобный соперник для «Кэпиталз». ВИз последних семи встреч с «Вашингтоном» «Дикари» выиграли шесть, а единственная победа «Столичных» была добыта в серии буллитов. На стороне хозяев и фактор своего льда, и уровень мотивации, и статистика. Не станем пытаться угадать имя победителя. Пойдем привычным путем и выберем гол Александра Овечкина. Нападающий редко нас подводит. За то, что Ови забросит минимум одну шайбу, букмекер удвоит номинал ставки.