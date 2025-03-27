Миннесота — Вашингтон, 28 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 28 марта, состоится хоккейный матч «Миннесота» - «Вашингтон». Лучшая команда лиги гостит у «Дикарей», за которых все еще не может играть травмированный Кирилл Капризов. Зато в полном порядке Александр Овечкин. Капитану «Кэпиталз» остается забить всего пять голов, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Миннесота Уайлд»
28.03.2025, Пт
02:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 3.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Энерджи-центр» (Сент-Пол, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|13
|11
|71-67
|«Миннесота»
|11
|13
|67-71
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.03.2025
|«Виннипег»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|23.03.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
|21.03.2025
|«Вашингтон»
3:2
«Филадельфия»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Сан-Хосе»
1:5
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Вегас»
|25.03.2025
|«Даллас»
3:0
«Миннесота»
|22.03.2025
|«Миннесота»
4:1
«Баффало»
|20.03.2025
|«Миннесота»
4:0
«Сиэтл»
|18.03.2025
|«Миннесота»
3:1
«Лос-Анджелес»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.01.2025
|«Вашингтон»
3:4 Б
«Миннесота»
|24.01.2024
|«Миннесота»
5:3
«Вашингтон»
|28.10.2023
|«Вашингтон»
3:2 Б
«Миннесота»
|19.03.2023
|«Миннесота»
5:3
«Вашингтон»
|18.01.2023
|«Вашингтон»
2:4
«Миннесота»
«Вашингтон»
|Показатель
«Уайлд»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|68
Болди
60
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|36
Капризов
23
|Ассистент (передачи)
|Строум
|45
Болди
37
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.31
Густавссон
2.45
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|71
|40
|6
|1
|3
|6
|15
|259-184
|103
|2. Каролина
|71
|38
|5
|0
|2
|2
|24
|228-191
|90
|3. Торонто
|71
|35
|7
|1
|1
|2
|25
|231-210
|89
|4. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|5. Тампа-Бэй
|71
|35
|4
|2
|2
|3
|25
|251-192
|87
|6. Нью-Джерси
|73
|34
|3
|1
|2
|5
|28
|219-193
|83
|7. Оттава
|70
|28
|8
|1
|2
|3
|28
|204-203
|79
|8. Монреаль
|70
|24
|7
|2
|3
|6
|28
|211-234
|75
|9. Айлендерс
|71
|25
|5
|2
|2
|8
|29
|195-214
|74
|10. Рейнджерс
|72
|31
|2
|1
|0
|6
|32
|214-216
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|71
|25
|5
|3
|0
|6
|32
|205-227
|72
|13. Бостон
|73
|23
|7
|0
|1
|8
|34
|192-242
|69
|14. Питтсбург
|73
|20
|8
|1
|6
|5
|33
|214-267
|69
|15. Филадельфия
|73
|17
|6
|5
|3
|6
|36
|201-254
|65
|16. Баффало
|70
|23
|3
|3
|1
|5
|35
|220-246
|64
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|72
|38
|10
|1
|1
|3
|19
|249-172
|102
|2. Даллас
|71
|37
|7
|2
|2
|2
|21
|241-185
|96
|3. Вегас
|71
|40
|2
|1
|3
|5
|20
|242-191
|94
|4. Колорадо
|72
|37
|5
|2
|2
|1
|25
|244-206
|91
|5. Лос-Анджелес
|70
|35
|4
|1
|3
|6
|21
|206-178
|89
|6. Эдмонтон
|71
|30
|11
|0
|1
|4
|25
|232-207
|87
|7. Миннесота
|72
|32
|5
|3
|2
|3
|27
|196-203
|85
|8. Сент-Луис
|73
|28
|6
|4
|1
|6
|28
|224-209
|83
|9. Ванкувер
|72
|26
|5
|3
|1
|11
|26
|206-219
|80
|10. Калгари
|70
|26
|5
|3
|2
|9
|25
|186-206
|79
|11. Юта
|71
|24
|7
|1
|3
|8
|28
|203-216
|75
|12. Анахайм
|71
|23
|5
|3
|2
|6
|32
|194-223
|70
|13. Сиэтл
|72
|24
|5
|1
|3
|3
|36
|216-236
|66
|14. Нэшвилл
|71
|23
|3
|1
|0
|8
|36
|182-229
|62
|15. Чикаго
|72
|18
|2
|1
|2
|7
|42
|196-259
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Миннесота»: Капризов, Эк, Фолиньо, Чисхольм (все - травма)
«Вашингтон» уверенно возглавляет сводную таблицу Национальной хоккейной лиги и уже обеспечил себе путевку в плей-офф. «Миннесоте» же на финише предстоит защищать свое место в кубковой зоне, хотя на данный момент турнирное положение «Дикарей» вполне комфортное.
«Уайлд» традиционно не самый удобный соперник для «Кэпиталз». ВИз последних семи встреч с «Вашингтоном» «Дикари» выиграли шесть, а единственная победа «Столичных» была добыта в серии буллитов. На стороне хозяев и фактор своего льда, и уровень мотивации, и статистика. Не станем пытаться угадать имя победителя. Пойдем привычным путем и выберем гол Александра Овечкина. Нападающий редко нас подводит. За то, что Ови забросит минимум одну шайбу, букмекер удвоит номинал ставки.
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Капитан «Кэпиталз» непременно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 60 (36+24) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Виннипегом» - 3:2 ОТ) лидер «Столичных» забил гол, что не помогло его команде выиграть. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 889 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на пять голов.
Лидер атак «Дикарей» - Кирилл Капризов - не играет из-за травмы уже почти два месяца. В составе хозяев появится нападающий Яков Тренин.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Даллас» - 6.50
«Флорида» - 7.00
«Колорадо» / «Вегас» - по 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 9.50, на «Миннесоту» - за 40.00.
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