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27 марта 10:22ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Миннесота — Вашингтон, 28 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину остается 5 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 28 марта, состоится хоккейный матч «Миннесота» - «Вашингтон». Лучшая команда лиги гостит у «Дикарей», за которых все еще не может играть травмированный Кирилл Капризов. Зато в полном порядке Александр Овечкин. Капитану «Кэпиталз» остается забить всего пять голов, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Миннесота Уайлд»

28.03.2025, Пт

02:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 3.10

Х - 4.20

П2 - 2.10

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Энерджи-центр» (Сент-Пол, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»131171-67
«Миннесота»111367-71

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.03.2025«Виннипег»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

23.03.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

21.03.2025«Вашингтон»

3:2

«Филадельфия»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Сан-Хосе»

1:5

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.03.2025«Миннесота»

1:5

«Вегас»

25.03.2025«Даллас»

3:0

«Миннесота»

22.03.2025«Миннесота»

4:1

«Баффало»

20.03.2025«Миннесота»

4:0

«Сиэтл»

18.03.2025«Миннесота»

3:1

«Лос-Анджелес»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.01.2025«Вашингтон»

3:4 Б

«Миннесота»

24.01.2024«Миннесота»

5:3

«Вашингтон»

28.10.2023«Вашингтон»

3:2 Б

«Миннесота»

19.03.2023«Миннесота»

5:3

«Вашингтон»

18.01.2023«Вашингтон»

2:4

«Миннесота»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Уайлд»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум68

Болди

60

Снайпер (голы)Овечкин36

Капризов

23

Ассистент (передачи)Строум45

Болди

37

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.31

Густавссон

2.45

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7140613615259-184103
2. Каролина7138502224228-19190
3. Торонто7135711225231-21089
4. Флорида7135350325229-19389
5. Тампа-Бэй7135422325251-19287
6. Нью-Джерси7334312528219-19383
7. Оттава7028812328204-20379
8. Монреаль7024723628211-23475
9. Айлендерс7125522829195-21474
10. Рейнджерс7231210632214-21674
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7125530632205-22772
13. Бостон7323701834192-24269
14. Питтсбург7320816533214-26769
15. Филадельфия7317653636201-25465
16. Баффало7023331535220-24664

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег72381011319249-172102
2. Даллас7137722221241-18596
3. Вегас7140213520242-19194
4. Колорадо7237522125244-20691
5. Лос-Анджелес7035413621206-17889
6. Эдмонтон71301101425232-20787
7. Миннесота7232532327196-20385
8. Сент-Луис7328641628224-20983
9. Ванкувер72265311126206-21980
10. Калгари7026532925186-20679
11. Юта7124713828203-21675
12. Анахайм7123532632194-22370
13. Сиэтл7224513336216-23666
14. Нэшвилл7123310836182-22962
15. Чикаго7218212742196-25951
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Миннесота»:  Капризов, Эк, Фолиньо, Чисхольм (все - травма)

Прогноз на матч

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«Вашингтон» уверенно возглавляет сводную таблицу Национальной хоккейной лиги и уже обеспечил себе путевку в плей-офф. «Миннесоте» же на финише предстоит защищать свое место в кубковой зоне, хотя на данный момент турнирное положение «Дикарей» вполне комфортное.

«Уайлд» традиционно не самый удобный соперник для «Кэпиталз». ВИз последних семи встреч с «Вашингтоном» «Дикари» выиграли шесть, а единственная победа «Столичных» была добыта в серии буллитов. На стороне хозяев и фактор своего льда, и уровень мотивации, и статистика. Не станем пытаться угадать имя победителя. Пойдем привычным путем и выберем гол Александра Овечкина. Нападающий редко нас подводит. За то, что Ови забросит минимум одну шайбу, букмекер удвоит номинал ставки.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время довольно высоким коэффициентом 2.65. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 2.25. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Кэпиталз» непременно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 60 (36+24) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Виннипегом» - 3:2 ОТ) лидер «Столичных» забил гол, что не помогло его команде выиграть. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 889 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на пять голов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Миннесоту»?

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Лидер атак «Дикарей» - Кирилл Капризов - не играет из-за травмы уже почти два месяца. В составе хозяев появится нападающий Яков Тренин.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.50 

«Флорида» - 7.00

«Колорадо» / «Вегас» - по 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 9.50, на «Миннесоту» - за 40.00. 

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