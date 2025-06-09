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9 июня 11:14ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Мирандес — Расинг, 12 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

Битва за последнюю путевку в Примеру
Руслан Ипполитов

В четверг, 12 июня, состоится ответная полуфинальная встреча плей-офф Сегунды между «Мирандесом» и «Расингом». В первой встрече в Сантандере соперники порадовали зрителей обилием голов, но сильнейший выявлен так и не был. В финале мини-турнира за путевку в Примеру победитель пары встретится с сильнейшим из дуэта «Овьедо» - «Альмерия». Изучаем вводные и котировки букмекеров перед стартовым свистком на стадионе «Мунисипаль де Андува».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Мирандес» (Миранда-де-Эбро)

 

12.06.2025, Чт
22:00 МСК

«Расинг» (Сантандер)

П1 - 2.19

Х - 3.15

П2 - 3.15

Турнир: Сегунда, плей-офф, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 3:3

Стадион: «Мунисипаль де Андува» (Миранда-де-Эбро, Испания)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Мирандес661018-27
Расинг106627-18

Последние пять игр «Мирандеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025«Расинг»

3:3

«Мирандес»

Сегунда

01.06.2025«Картахена»

1:3

«Мирандес»

Сегунда

25.05.2025«Мирандес»

0:0

«Альмерия»

Сегунда

19.05.2025«Кордова»

1:2

«Мирандес»

Сегунда

10.05.2025«Мирандес»

3:2

«Кастельон»

Сегунда

Последние пять игр «Расинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025«Расинг»

3:3

«Мирандес»

Сегунда

01.06.2025«Расинг»

2:1

«Гранада»

Сегунда

25.05.2025«Эльденсе»

3:3

«Расинг»

Сегунда

18.05.2025«Альмерия»

2:0

«Расинг»

Сегунда

11.05.2025«Расинг»

1:1

«Овьедо»

Сегунда

Последние пять игр «Мирандеса» и «Расинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025«Расинг»

3:3

«Мирандес»

Сегунда

22.03.2025«Мирандес»

2:1

«Расинг»

Сегунда

30.11.2024«Расинг»

0:1

«Мирандес»

Сегунда

11.05.2024«Расинг»

1:0

«Мирандес»

Сегунда

03.12.2023«Мирандес»

0:0

«Расинг»

Сегунда

Прогноз на матч

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«Мирандес» вряд ли доволен результатом первого матча, ведь в нем «кабаны» крайне досадно упустили победу на восьмой компенсированной минуте. В той встрече гости вели 0:2, затем 1:3, но выиграть так и не смогли. Футболисты «Расинга» нанесли за два тайма всего два удара в створ ворот противника, чего оказалось достаточно, чтобы забить три мяча. Самым обидным для гостей стал последний - автогол на 98-й минуте, поставивший в матче точку, а в противостоянии - многоточие.

На своем поле «Мирандес» представляется фаворитом. Если на выезде команда Алессио Лиши выглядела предпочтительней, то в родных стенах по идее обязана обыгрывать клуб из Сантандера. Коэффициент за победу хозяев предложен приличный. На этом и остановим свой выбор. Статистика намекает, что в матчах с участием «Мирандеса» скучно не бывает. Предположим, что отличиться в игре смогут футболисты каждой из команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция матча пройдет на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом игры можно на порталах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Мирандес»: нет

«Расинг»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Мирандес» - «Расинг»:

Позиция«Мирандес»«Расинг»Позиция
Вратарь13. Фернандес-Кавада13. ЭскьетаВратарь
Защитник22. Гутьеррес40. ГарсияЗащитник
Защитник4. Эгилус5. КастроЗащитник
Защитник15. Томео2. МантильяЗащитник
Полузащитник2. Ринкон17. МишеленЗащитник
Полузащитник 10. Рейна8. АльдасороПолузащитник 
Полузащитник 19. Лашуэр23. МесегерПолузащитник 
Полузащитник5. Родригес10. ВисентеПолузащитник
Полузащитник9. Паничелли11. МартинПолузащитник
Нападающий17. Изета16. ГонсалесНападающий
Нападающий29. Бенито9. АранаНападающий
Главный тренерАлессио ЛишиХосе АльбертоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики довольно высоко оценили каждого из возможных исходов. Выигрыш хозяев котируется за 2.19. На победу гостей можно поставить за приличные 3.15, на ничью за 3.15.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Мирандес» - «Расинг»?

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Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом пары хозяев поля, упустивших победу в первой встрече лишь в компенсированное время.

С каким счетом закончится матч «Мирандес» - «Расинг»?

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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 5.40 - установлен на ничью 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Мирандес» - «Расинг»?

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Прямая трансляция матча запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Мирандес» - «Расинг»?

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После 6 мячей в первой встрече зрители вправе рассчитывать на приятную результативность и во второй игре. ТБ 2.5 можно взять за 1.85, а ТМ 2.5 идет за 1.86.

С кем в финале сыграет победитель пары?

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На последнюю путевку в Ла Лигу претендуют четыре команды, проводящие мини-турнир по кубковой системе. В финале победитель пары «Расинг» - «Мирандес» встретится с сильнейшим из дуэта «Овьедо» - «Альмерия».

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