Мирандес — Расинг, 12 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

«Мирандес» вряд ли доволен результатом первого матча, ведь в нем «кабаны» крайне досадно упустили победу на восьмой компенсированной минуте. В той встрече гости вели 0:2, затем 1:3, но выиграть так и не смогли. Футболисты «Расинга» нанесли за два тайма всего два удара в створ ворот противника, чего оказалось достаточно, чтобы забить три мяча. Самым обидным для гостей стал последний - автогол на 98-й минуте, поставивший в матче точку, а в противостоянии - многоточие.

На своем поле «Мирандес» представляется фаворитом. Если на выезде команда Алессио Лиши выглядела предпочтительней, то в родных стенах по идее обязана обыгрывать клуб из Сантандера. Коэффициент за победу хозяев предложен приличный. На этом и остановим свой выбор. Статистика намекает, что в матчах с участием «Мирандеса» скучно не бывает. Предположим, что отличиться в игре смогут футболисты каждой из команд.