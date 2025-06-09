Мирандес — Расинг, 12 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 12 июня, состоится ответная полуфинальная встреча плей-офф Сегунды между «Мирандесом» и «Расингом». В первой встрече в Сантандере соперники порадовали зрителей обилием голов, но сильнейший выявлен так и не был. В финале мини-турнира за путевку в Примеру победитель пары встретится с сильнейшим из дуэта «Овьедо» - «Альмерия». Изучаем вводные и котировки букмекеров перед стартовым свистком на стадионе «Мунисипаль де Андува».
Турнир: Сегунда, плей-офф, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 3:3
Стадион: «Мунисипаль де Андува» (Миранда-де-Эбро, Испания)
Судьи: еще не определены
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мирандес
|6
|6
|10
|18-27
|Расинг
|10
|6
|6
|27-18
Последние пять игр «Мирандеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|«Расинг»
3:3
«Мирандес»
Сегунда
|01.06.2025
|«Картахена»
1:3
«Мирандес»
Сегунда
|25.05.2025
|«Мирандес»
0:0
«Альмерия»
Сегунда
|19.05.2025
|«Кордова»
1:2
«Мирандес»
Сегунда
|10.05.2025
|«Мирандес»
3:2
«Кастельон»
Сегунда
Последние пять игр «Расинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|«Расинг»
3:3
«Мирандес»
Сегунда
|01.06.2025
|«Расинг»
2:1
«Гранада»
Сегунда
|25.05.2025
|«Эльденсе»
3:3
«Расинг»
Сегунда
|18.05.2025
|«Альмерия»
2:0
«Расинг»
Сегунда
|11.05.2025
|«Расинг»
1:1
«Овьедо»
Сегунда
Последние пять игр «Мирандеса» и «Расинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|«Расинг»
3:3
«Мирандес»
Сегунда
|22.03.2025
|«Мирандес»
2:1
«Расинг»
Сегунда
|30.11.2024
|«Расинг»
0:1
«Мирандес»
Сегунда
|11.05.2024
|«Расинг»
1:0
«Мирандес»
Сегунда
|03.12.2023
|«Мирандес»
0:0
«Расинг»
Сегунда
«Мирандес» вряд ли доволен результатом первого матча, ведь в нем «кабаны» крайне досадно упустили победу на восьмой компенсированной минуте. В той встрече гости вели 0:2, затем 1:3, но выиграть так и не смогли. Футболисты «Расинга» нанесли за два тайма всего два удара в створ ворот противника, чего оказалось достаточно, чтобы забить три мяча. Самым обидным для гостей стал последний - автогол на 98-й минуте, поставивший в матче точку, а в противостоянии - многоточие.
На своем поле «Мирандес» представляется фаворитом. Если на выезде команда Алессио Лиши выглядела предпочтительней, то в родных стенах по идее обязана обыгрывать клуб из Сантандера. Коэффициент за победу хозяев предложен приличный. На этом и остановим свой выбор. Статистика намекает, что в матчах с участием «Мирандеса» скучно не бывает. Предположим, что отличиться в игре смогут футболисты каждой из команд.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Прямая трансляция матча пройдет на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом игры можно на порталах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Мирандес»: нет
«Расинг»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Мирандес» - «Расинг»:
|Позиция
|«Мирандес»
|«Расинг»
|Позиция
|Вратарь
|13. Фернандес-Кавада
|13. Эскьета
|Вратарь
|Защитник
|22. Гутьеррес
|40. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|4. Эгилус
|5. Кастро
|Защитник
|Защитник
|15. Томео
|2. Мантилья
|Защитник
|Полузащитник
|2. Ринкон
|17. Мишелен
|Защитник
|Полузащитник
|10. Рейна
|8. Альдасоро
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Лашуэр
|23. Месегер
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Родригес
|10. Висенте
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Паничелли
|11. Мартин
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Изета
|16. Гонсалес
|Нападающий
|Нападающий
|29. Бенито
|9. Арана
|Нападающий
|Главный тренер
|Алессио Лиши
|Хосе Альберто
|Главный тренер
Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом пары хозяев поля, упустивших победу в первой встрече лишь в компенсированное время.
Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 5.40 - установлен на ничью 1:1.
Прямая трансляция матча запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
На последнюю путевку в Ла Лигу претендуют четыре команды, проводящие мини-турнир по кубковой системе. В финале победитель пары «Расинг» - «Мирандес» встретится с сильнейшим из дуэта «Овьедо» - «Альмерия».