Молдавия - Эстония, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Среди всех существующих конфедераций европейская последней начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года. На этой неделе пройдет второй тур квалификации. В Кишиневе встретятся представители бывших союзных республик. Выбираем перспективный вариант для ставки на игру сборных Молдавии и Эстонии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Молдавия
Место в рейтинге ФИФА: 151
25.03.2025, Вт
20:00 МСК
Эстония
|П1 - 2.21
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа I, 2-й тур
Стадион: «Зимбру» (Кишинев, Молдавия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Молдавия
|1
|1
|3
|1-3
|Эстония
|3
|1
|1
|3-1
Последние пять игр сборной Молдавии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|Молдавия
0:5
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Гибралтар
1:1
Молдавия
Товарищеский матч
|16.11.2024
|Андорра
0:1
Молдавия
Лига наций
|13.10.2024
|Мальта
1:0
Молдавия
Лига наций
|10.10.2024
|Молдавия
2:0
Андорра
Лига наций
Последние пять игр сборной Эстонии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|Израиль
2:1
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Словакия
1:0
Эстония
Лига наций
|16.11.2024
|Азербайджан
0:0
Эстония
Лига наций
|14.10.2024
|Эстония
0:3
Швеция
Лига наций
|11.10.2024
|Эстония
3:1
Азербайджан
Лига наций
Отборочный турнир в группе I стартовал, несмотря на то, что полностью состав ее участников еще не определен. Пятым участником квалификации станет проигравшая сторона в четвертьфинале Лиги наций Германия - Италия.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2. Израиль
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Германия / Италия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4. Эстония
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|6. Молдавия
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
В истории взаимоотношений сборных Молдавии и Эстонии четко прослеживается тренд на низкую результативность. В очных встречах этих команд никогда не забивалось больше одного мяча. Однажды минимально выиграли молдаване, трижды - эстонцы. Еще одна игра закончилась так же, как и началась - нулевой ничьей. Между напрашивающимися вариантами - «тотал меньше 2.5» и «обе забьют - нет» - выбираем второй ввиду более интересного коэффициента.
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|Графическая
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|Текстовая
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|Текстовая
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Три последних встречи сторон завершились минимальной победой эстонцев со счетом 1:0. Winline оценила вероятность такого исхода коэффициентом 5.40.
Напрямую в финальную стадию выйдут победители отборочных групп. Вторые сборные проведут стыковые матчи.
Нет, эти представители бывшего СССР еще ни разу не квалифицировались на ЧМ.
23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика.
Партнерский проект