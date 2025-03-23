Молдавия - Эстония, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Кто победит в матче Молдавия - Эстония?

Три последних встречи сторон завершились минимальной победой эстонцев со счетом 1:0. Winline оценила вероятность такого исхода коэффициентом 5.40.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Напрямую в финальную стадию выйдут победители отборочных групп. Вторые сборные проведут стыковые матчи.

Сборные Молдавии и Эстонии участвовали в Кубке мира?

Нет, эти представители бывшего СССР еще ни разу не квалифицировались на ЧМ.

Где пройдет ЧМ-2026?

23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика.