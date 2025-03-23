Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 марта 9:22ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Молдавия - Эстония, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Не ждите голевой феерии в Кишиневе
Валентин Васильев

Среди всех существующих конфедераций европейская последней начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года. На этой неделе пройдет второй тур квалификации. В Кишиневе встретятся представители бывших союзных республик. Выбираем перспективный вариант для ставки на игру сборных Молдавии и Эстонии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Молдавия
Место в рейтинге ФИФА: 151

25.03.2025, Вт

20:00 МСК

Эстония
Место в рейтинге ФИФА: 123

П1 - 2.21

Х - 3.15

П2 - 3.55

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа I, 2-й тур

Стадион: «Зимбру» (Кишинев, Молдавия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Молдавия1131-3
Эстония3113-1

Последние пять игр сборной Молдавии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025Молдавия

0:5

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Гибралтар

1:1

Молдавия

Товарищеский матч

16.11.2024Андорра

0:1

Молдавия

Лига наций

13.10.2024Мальта

1:0

Молдавия

Лига наций

10.10.2024Молдавия

2:0

Андорра

Лига наций

Последние пять игр сборной Эстонии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025Израиль

2:1

Эстония

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Словакия

1:0

Эстония

Лига наций

16.11.2024Азербайджан

0:0

Эстония

Лига наций

14.10.2024Эстония

0:3

Швеция

Лига наций

11.10.2024Эстония

3:1

Азербайджан

Лига наций

Место в турнирной таблице

Свернуть

Отборочный турнир в группе I стартовал, несмотря на то, что полностью состав ее участников еще не определен. Пятым участником квалификации станет проигравшая сторона в четвертьфинале Лиги наций Германия - Италия. 

КомандыИВНПМО
1. Норвегия11005-03
2. Израиль11002-13
3. Германия / Италия00000-00
4. Эстония10011-20
6. Молдавия10010-50

Прогноз на матч

Свернуть

В истории взаимоотношений сборных Молдавии и Эстонии четко прослеживается тренд на низкую результативность. В очных встречах этих команд никогда не забивалось больше одного мяча. Однажды минимально выиграли молдаване, трижды - эстонцы. Еще одна игра закончилась так же, как и началась - нулевой ничьей. Между напрашивающимися вариантами - «тотал меньше 2.5» и «обе забьют - нет» - выбираем второй ввиду более интересного коэффициента.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Кишиневе покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции  доступны на ресурсах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline установила высокие коэффициенты на все три основных исхода. Победа хозяев в конторе идет за 2.21, а гостей - за 3.55. Поставить на ничью предлагается по котировке 3.15.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Молдавия - Эстония?

Три последних встречи сторон завершились минимальной победой эстонцев со счетом 1:0. Winline  оценила вероятность такого исхода коэффициентом 5.40. 

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Напрямую в финальную стадию выйдут победители отборочных групп. Вторые сборные проведут стыковые матчи.

Сборные Молдавии и Эстонии участвовали в Кубке мира?

Нет, эти представители бывшего СССР еще ни разу не квалифицировались на ЧМ.

Где пройдет ЧМ-2026?

23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров