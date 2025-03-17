Монреаль — Оттава, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
Ночью со вторника на среду, когда в Москве на часах будет 02:00, на лед монреальского «Белл-центра» выйдут местные «Канадиенс» и «Оттава». До завершения регулярного чемпионата НХЛ каждому из клубов лиги осталось провести меньше 15 матчей, что оставляет не так много шансов тем, кто на данный момент занимает в турнирной таблице места за пределами первых восьмерок своих конференций. Положение «Сенаторов» достаточно комфортное - команда Трэвиса Грина пока держится в зоне плей-офф, имея приятный отрыв от преследователей. А вот «Монреалю» необходимо совершить чудо, чтобы пробиться в кубковую стадию сезона.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монреаль Канадиенс»
19.03.2025, Ср
02:00 МСК
«Оттава Сенаторз»
|П1 - 2.95
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|49
|54
|297-304
|«Оттава»
|54
|49
|304-297
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Монреаль»
3:1
«Флорида»
|13.03.2025
|«Сиэтл»
5:4 ОТ
«Монреаль»
|12.03.2025
|«Ванкувер»
24
«Монреаль»
|09.03.2025
|«Калгари»
1:0
«Монреаль»
|07.03.2025
|«Эдмонтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Торонто»
2:4
«Оттава»
|14.03.2025
|«Оттава»
6:3
«Бостон»
|12.03.2025
|«Филадельфия»
2:5
«Оттава»
|11.03.2025
|«Оттава»
2:1
«Детройт»
|08.03.2025
|«Оттава»
4:3 ОТ
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Монреаля» и «Оттавы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.02.2025
|«Оттава»
2:5
«Монреаль»
|13.10.2024
|«Монреаль»
4:1
«Оттава»
|14.04.2024
|«Оттава»
5:4 Б
«Монреаль»
|24.01.2024
|«Монреаль»
1:4
«Оттава»
|19.01.2024
|«Оттава»
6:2
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Оттава»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|69
Штюцле
68
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|33
Ткачак
27
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|49
Штюцле
48
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.83
Улльмар
2.66
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|12. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|13. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|65
|31
|4
|1
|3
|6
|20
|185-169
|81
|7. Миннесота
|67
|29
|5
|3
|2
|3
|25
|184-193
|79
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|65
|24
|3
|3
|2
|9
|24
|169-190
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
text = прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»
link = https://www.vedomosti.ru/sport/rb/predictions/article/washington-seattle-nhl-prognoz
«Монреаль»: Дак, Гуле, Прайс (все - травма)
«Оттава»: Казинс (травма)
После провального февраля «Оттава» сумела поставить на поток набор очков. Победная серия «Сенаторов» насчитывает уже шесть матчей. Благодаря последним результатам, команда Трэвиса Грина закрепилась в первой восьмерке на Востоке и может особо не волноваться за собственные перспективы выхода в плей-офф.
Турнирное положение «Монреаля» заметно хуже. «Канадцы» еще сохраняют шансы пробиться в кубковую стадию, но шансы эти довольно призрачные. Подопечные Мартена Сан-Луи отчаянно сражаются в каждом матче, что подтверждает недавняя победа над одним из записных фаворитов Кубка Стэнли-2025 - «Флоридой» (3:1), но очков в предыдущих матчах регулярки было потеряно слишком много. Для успешного завершения первой стадии сезона «Монреаля» необходимо не только самому побеждать, но и ждать массовых осечек от своих конкурентов.
Последняя встреча канадских команд завершилась победой «Канадиенс», но выиграть у демонстрирующей в марте превосходные результаты «Оттавы» на этот раз будет проблематично. Делаем выбор в пользу успеха гостей в основное время, за что букмекер предлагает весьма щедрый коэффициент.
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На льду «Белл-центра» ожидается появление лишь одного представителя российской хоккейной школы. В составе «Сенаторов» обязательно появится защитник Артем Зуб. В текущем сезоне в активе 29-летнего хоккеиста 2 гола и 8 результативных передач в 41 матче.
Ставки на выход «Канадиенс» в плей-офф принимаются с коэффициентом 5.50. Неудачное завершение регулярки «Монреалем» за пределами первой восьмерки в турнирной таблицы Восточной конференции котируется за 1.15. Шансы «Оттавы» на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли оценены кэфом 1.08, а поставить на пролет «Сенаторов» можно за 8.00.
Партнерский проект