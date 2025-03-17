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17 марта 10:08ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль — Оттава, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Канадское дерби с высокими ставками
Руслан Ипполитов

 

Ночью со вторника на среду, когда в Москве на часах будет 02:00, на лед монреальского «Белл-центра» выйдут местные «Канадиенс» и «Оттава». До завершения регулярного чемпионата НХЛ каждому из клубов лиги осталось провести меньше 15 матчей, что оставляет не так много шансов тем, кто на данный момент занимает в турнирной таблице места за пределами первых восьмерок своих конференций. Положение «Сенаторов» достаточно комфортное - команда Трэвиса Грина пока держится в зоне плей-офф, имея приятный отрыв от преследователей. А вот «Монреалю» необходимо совершить чудо, чтобы пробиться в кубковую стадию сезона.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

19.03.2025, Ср

02:00 МСК

«Оттава Сенаторз»

П1 - 2.95

Х - 4.30

П2 - 2.10

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Монреаль»4954297-304
«Оттава»5449304-297

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Монреаль»

3:1

«Флорида»

13.03.2025«Сиэтл»

5:4 ОТ

«Монреаль»

12.03.2025«Ванкувер»

24

«Монреаль»

09.03.2025«Калгари»

1:0

«Монреаль»

07.03.2025«Эдмонтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Торонто»

2:4

«Оттава»

14.03.2025«Оттава»

6:3

«Бостон»

12.03.2025«Филадельфия»

2:5

«Оттава»

11.03.2025«Оттава»

2:1

«Детройт»

08.03.2025«Оттава»

4:3 ОТ

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Монреаля» и «Оттавы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.02.2025«Оттава»

2:5

«Монреаль»

13.10.2024«Монреаль»

4:1

«Оттава»

14.04.2024«Оттава»

5:4 Б

«Монреаль»

24.01.2024«Монреаль»

1:4

«Оттава»

19.01.2024«Оттава»

6:2

«Монреаль»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Оттава»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки69

Штюцле

68

Снайпер (голы)Кофилд33

Ткачак

27

Ассистент (передачи)Сузуки49

Штюцле

48

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.83

Улльмар

2.66

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6724530629194-21170
12. Айлендерс6624421728179-19668
13. Бостон6823701730184-21868
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6531413620185-16981
7. Миннесота6729532325184-19379
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6524332924169-19071
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545
text = прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»
link = https://www.vedomosti.ru/sport/rb/predictions/article/washington-seattle-nhl-prognoz

Потери

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«Монреаль»: Дак, Гуле, Прайс (все - травма)

«Оттава»:  Казинс (травма)

Прогноз на матч

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После провального февраля «Оттава» сумела поставить на поток набор очков. Победная серия «Сенаторов» насчитывает уже шесть матчей. Благодаря последним результатам, команда Трэвиса Грина закрепилась в первой восьмерке на Востоке и может особо не волноваться за собственные перспективы выхода в плей-офф.

Турнирное положение «Монреаля» заметно хуже. «Канадцы» еще сохраняют шансы пробиться в кубковую стадию, но шансы эти довольно призрачные. Подопечные Мартена Сан-Луи отчаянно сражаются в каждом матче, что подтверждает недавняя победа над одним из записных фаворитов Кубка Стэнли-2025 - «Флоридой» (3:1), но очков в предыдущих матчах регулярки было потеряно слишком много. Для успешного завершения первой стадии сезона «Монреаля» необходимо не только самому побеждать, но и ждать массовых осечек от своих конкурентов.

Последняя встреча канадских команд завершилась победой «Канадиенс», но выиграть у демонстрирующей в марте превосходные результаты «Оттавы» на этот раз будет проблематично. Делаем выбор в пользу успеха гостей в основное время, за что букмекер предлагает весьма щедрый коэффициент.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI оценивают шансы «Монреаля» на победу коэффициентом 2.95. Вероятность успеха гостей котируется за 2.10. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские игроки примут участие в матче «Монреаль» - «Оттава»?

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На льду «Белл-центра» ожидается появление лишь одного представителя российской хоккейной школы. В составе «Сенаторов» обязательно появится защитник Артем Зуб. В текущем сезоне в активе 29-летнего хоккеиста 2 гола и 8 результативных передач в 41 матче.

Выйдут ли «Монреаль» и «Оттава» в плей-офф?

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Ставки на выход «Канадиенс» в плей-офф принимаются с коэффициентом 5.50. Неудачное завершение регулярки «Монреалем» за пределами первой восьмерки в турнирной таблицы Восточной конференции котируется за 1.15. Шансы «Оттавы» на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли оценены кэфом 1.08, а поставить на пролет «Сенаторов» можно за 8.00

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Флорида Пантерз» - 9.00.

Поставить на победу в плей-офф «Монреаля» можно за 250.00, на «Оттаву» - за 55.00.

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