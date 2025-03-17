Монреаль — Оттава, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

После провального февраля «Оттава» сумела поставить на поток набор очков. Победная серия «Сенаторов» насчитывает уже шесть матчей. Благодаря последним результатам, команда Трэвиса Грина закрепилась в первой восьмерке на Востоке и может особо не волноваться за собственные перспективы выхода в плей-офф.

Турнирное положение «Монреаля» заметно хуже. «Канадцы» еще сохраняют шансы пробиться в кубковую стадию, но шансы эти довольно призрачные. Подопечные Мартена Сан-Луи отчаянно сражаются в каждом матче, что подтверждает недавняя победа над одним из записных фаворитов Кубка Стэнли-2025 - «Флоридой» (3:1), но очков в предыдущих матчах регулярки было потеряно слишком много. Для успешного завершения первой стадии сезона «Монреаля» необходимо не только самому побеждать, но и ждать массовых осечек от своих конкурентов.

Последняя встреча канадских команд завершилась победой «Канадиенс», но выиграть у демонстрирующей в марте превосходные результаты «Оттавы» на этот раз будет проблематично. Делаем выбор в пользу успеха гостей в основное время, за что букмекер предлагает весьма щедрый коэффициент.